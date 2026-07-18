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Skyroot का Vikram-1 सफलतापूर्वक लॉन्च, बना भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट

Skyroot का Vikram-1 सफलतापूर्वक लॉन्च ( फोटो - X/@SkyrootA )

हैदराबाद: हैदराबाद की स्पेस स्टार्टअप कंपनी 'Skyroot Aerospace' ने शनिवार को अपने पहले ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल 'Vikram-1' को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके इतिहास बनाया है. यह भारत के तेज़ी से बढ़ते प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी. 'Mission Agaman' नाम के इस मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC-SHAR) के प्रक्षेपित किया गया. पहले इस मिशन को सुबह 11:30 बजे लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों को चलते इसे दोपहर 12.06 बजे प्रक्षेपित किया गया. बता दें कि Vikram-1 की टेस्ट फ़्लाइट के साथ ही भारत ने ग्लोबल प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च मार्केट में कदम रखा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Vikram-1 पूरी तरह से एक प्राइवेट भारतीय कंपनी द्वारा विकसित किया गया, भारत का पहला प्राइवेट तौर पर बनाया गया ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है. यह भारत की कमर्शियल स्पेस क्षमताओं को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम है. Vikram-1 अपने साथ Grahaa Space, Cosmoserve, DCubed और Skyroot के अपने SCOPE पेलोड के अलावा, Cosmos Diamonds का 'Cosmic Bloom' नाम का एक आर्टवर्क और एक माइक्रो-आर्ट पेलोड भी ले गया.