Skye Air ने गुरुग्राम में AI-पावर्ड ड्रोन डिलीवरी शुरू की, अब पैकेज आसमान से आएंगे घर!
गुरुग्राम में Skye Air ने ड्रोन और AI रोवर से घर तक तेज, स्मार्ट और पर्यावरण अनुकूल डिलीवरी शुरू की.
Published : February 24, 2026 at 5:50 PM IST
हैदरबाद: हरियाणा के गुरुग्राम में हाइपरलोकल लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई है. गुरुग्राम की ड्रोन डिलीवरी कंपनी Skye Air Mobility ने अब ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट के जरिए घर तक सामान पहुंचाने की सेवा शुरू कर दी है. कंपनी पिछले कुछ सालों से पहाड़ी इलाकों और शहरों में ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल कर रही थी, लेकिन अब इस सर्विस को अपने होम सिटी गुरुग्राम में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है.
कंपनी के सीईओ अंकित कुमार का दावा है कि वो इस क्षेत्र में भारत की पहली कंपनी हैं. उनके मुताबिक, पिछले ढ़ाई साल में कंपनी करीब 36 लाख डिलीवरी पूरी कर चुकी है और लगभग 1,000 टन कार्बन उत्सर्जन कम करने में सफल रही है. कंपनी का कहना है कि अब उनका लक्ष्य एस सेवा को इस सेवा को अन्य शहरों और आगे चलकर इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाना है.
VIDEO | Gurugram: India launches the world’s first doorstep delivery service using drones and AI-powered robots.— Press Trust of India (@PTI_News) February 23, 2026
Ankit Kumar, CEO of Skye Air Mobility, said, “We are India’s first company in this space. Over the past two and a half years, we have completed 3.6 million deliveries… pic.twitter.com/umwqJMqK12
एआई इंपैक्ट समिट में कंपनी ने की पार्टनरशिप
हाल ही में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट में कंपनी ने अमेरिकी कंपनी Arrive AI और रोबोटिक्स कंपनी Ottonomy के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की. Arrive AI का एक खास ‘Arrive Point’ स्मार्ट मेलबॉक्स सिस्टम है, जिसे रिहायशी सोसाइटी या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगाया जाता है. ड्रोन पैकेज को इसी स्मार्ट पोर्ट पर छोड़ता है. इसके बाद एक ऑटोनॉमस रोवर वहां से पार्सल उठाकर सीधे ग्राहक के दरवाजे तक पहुंचाता है. ग्राहक ओटीपी डालकर अपना सामान ले सकता है.
कंपनी का कहना है कि यह फिज़िकल एआई का असली इस्तेमाल है, जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है, बल्कि ज़मीन पर काम कर रही है. ड्रोन और रोबोट के इस कॉम्बिनेशन से डिलीवरी तेज, सुरक्षित और पर्यावरण के लिए बेहतर बताई जा रही है. गौर करने वाली बात है कि पिछले साल कंपनी ने हिमाचल प्रदेश में भारतीय डाक विभाग के साथ मिलकर ड्रोन ट्रायल भी किया था. इस पहल को ‘10 मिनट मेल रिवॉल्यूशन’ नाम दिया गया था, जिसका मकसद बर्फीले और दूरदराज इलाकों में चिट्ठियां और पार्सल तेजी से पहुंचाना था.
फिलहाल गुरुग्राम इस नई टेक्नोलॉजी का लॉन्चपैड बना है. कंपनी का इरादा है कि पहले शहर के हर इलाके में इस सर्विस को पहुंचाया जाए और फिर देश के बाकी हिस्सों में इसका विस्तार किया जाए. अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो आने वाले समय में ड्रोन से घर तक डिलीवरी आम बात हो सकती है.