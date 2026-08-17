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कल लॉन्च होने वाली है नई Skoda Slavia फेसलिफ्ट, कंपनी ने दिखाई पहली झलक

कार के रियर प्रोफाइल में एक झलक टेल लैंप की भी दिखाई देती है, जो पुराने मॉडल की यूनिट्स जैसे ही दिखते हैं. इसके अलावा, कार के चलते हुए व्हील्स भी दिखाई देती हैं, जिनसे नए अलॉय व्हील होने की संभावना भी लगती है. इस सेडान पर जाने-पहचाने Skoda फेंडर बैज के साथ-साथ कार की क्रिस्प शोल्डरलाइन की भी झलक दिखाई देती है, जो पहले जैसी ही लगती है.

कंपनी ने दिखाई एक छोटी सी झलक कंपनी ने इसका एक छोटा वीडियो टीज़र जारी किया है, जिसमें इस अपडेटेड सेडान की झलक मिलती है. पहली झलक में इस कार में कुछ नया नहीं लगता है. वीडियो में सबसे पहले सेडान की पिछली क्वार्टर विंडो दिखाी जाती है, जिसके बाद एक स्कल्प्टेड बोनट पर Skoda का लोगो दिखाई देता है.

इस सेडान का मिड-लाइफसाइकल अपडेट इसके प्लेटफॉर्म सिबलिंग्स, Skoda Kushaq और Volkswagen Taigun के अपडेट के महीनों बाद आने वाला है. इस रिफ्रेश्ड सेडान में SUV के कुछ फीचर्स और मैकेनिकल अपडेट्स मिलेंगे. इसकी कीमत की घोषणा इसकी लॉन्च के साथ ही की जा सकती है.

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Skoda Auto आगामी 18 अगस्त को भारत में अपनी कॉम्पैक्ट सेडान Skoda Slavia का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने वाली है. इसकी लॉन्च से पहले कंपनी ने कार के एक टीजर जारी करते हुए, इसके एक्सटीरियर की झलक दिखाई है.

कार के टेस्ट म्यूल्स को पहले ही टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, जिसकी तस्वीरों से पता चलता है कि इसमें कॉस्मेटिक बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं किए जाएंगे. इन अपडेट्स में रिवाइज़्ड ग्रिल शामिल की जाएगी, जिसमें शायद लाइटबार, नए हेडलैंप और रीडिज़ाइन किए गए बंपर दिए जा सकते हैं.

Skoda Slavia फेसलिफ्ट का इंटीरियर और फीचर्स

कार के इंटीरियर की बात करें तो केबिन का डिज़ाइन वैसा ही रखा जा सकता है. Skoda सिर्फ़ केबिन के अंदर ट्रिम एलिमेंट्स को अपडेट कर स कती है और कुछ नए फ़ीचर्स भी जोड़ सकती है. वहीं, फ़ीचर्स पर नजर डालें तो इस सेडान में Skoda Kushaq में शुरू हुए रियर सीट मसाज फ़ंक्शन का ऑप्शन दिया जा सकता है, और इसके साथ ही एक नया 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक अपडेटेड इंफ़ोटेनमेंट सिस्टम भी दिया जाएगा.

Skoda Slavia फेसलिफ्ट का इंजन

जानकारी के अनुसार, कार में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, और इसमें 1.0-लीटर TSI और 1.5-लीटर TSI पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता रहेगा. इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा. इसके अलावा, 1.0-लीटर TSI इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक को नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक से रिप्लेस किया जाएगा, जो Skoda Kushaq और Volkswagen Taigun में भी मिलता है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Skoda Slavia इस साल कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में लॉन्च होने वाली तीसरी अपडेटेड कार होने वाली है. इससे पहले Honda और Hyundai दोनों ने इस साल की शुरुआत में City और Verna के फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किए थे. वहीं, Skoda Slavia के सिस्टर मॉडल, Virtus को भी आने वाले महीनों में फेसलिफ्ट अपडेट दिया जा सकता है.