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Skoda Slavia का नया अवतार: मसाज सीट जैसे फीचर्स से लैस, देखें पिक्चर्स

Skoda Slavia का फेसलिफ्ट वर्जन भारत में रिवील हुआ, जिसमें नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और रियर-सीट मसाजिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

Pre-booking for the vehicle has commenced, while the prices will be announced in the first week of October.
गाड़ी की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है, जबकि कीमतों का ऐलान अक्टूबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा. (Image Credit: Skoda)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2026 at 7:18 PM IST

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हैदराबाद: काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia) का फेसलिफ्ट वर्ज़न भारत में पेश कर दिया गया है और इसकी प्री-बुकिंग भी शुरू हो चुकी है, लेकिन कीमतों का ऐलान अक्टूबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा और डिलीवरी इस फेस्टिव सीज़न में शुरू होगी. इस मिड-साइज सेडान में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं और उनके साथ-साथ 1.0 TSI पेट्रोल इंजन के लिए नया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी दिया गया है.

Skoda Slavia Facelift
इस गाड़ी की कीमत का ऐलान अभी नहीं हुआ है. (Image Credit: Skoda)

बाहरी लुक और केबिन में क्या नया?

फेसलिफ्ट होने के कारण गाड़ी का ओवरऑल शेप पहले जैसा ही रखा गया है, लेकिन हेडलाइट्स, टेटलाइट्स, फ्रंट ग्रिल, एयर डैम और अलॉय व्हील्स को नया लुक दिया गया है. इसके पिछले हिस्से पर Skoda Kushaq जैसे सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स भी जोड़े गए हैं. इसके अलावा टेललाइट्स के बीच एक नई ट्रिम पर 'SKODA' लेटरिंग भी नजर आएगी.

Skoda Slavia Facelift
Slavia में पुराने जैसे ही दो इंजन के ऑप्शन्स मिलते रहेंगे. (Image Credit: Skoda)

Arctic Silver और Cappuccino Beige के रूप में लोगों को दो नए कलर ऑप्शन्स भी मिलेंगे. हालांकि, Cappuccino Beige कलर वाले मॉडल की डिलीवरी दिसंबर से शुरू होगी. इन दोनों के अलावा यह गाड़ी शिमला ग्रीन, ब्रिलियंट सिल्वर, कैंडी व्हाइट, कार्बन स्टील, स्टील ग्रे, लावा ब्लू, चेरी रेड और डीप ब्लैक शामिल हैं.

Skoda Slavia Facelift Revealed
इसमें पहली बार दिया गया रियर-सीट मसाजिंग फंक्शन है. (Image Credit: Skoda)

केबिन के अंदर सबसे बड़ा बदलाव सेगमेंट में पहली बार दिया गया रियर-सीट मसाजिंग फंक्शन है. इसके अलावा टचस्क्रीन का साइज पहले से बड़ा किया गया है. वहीं, ड्राइवर डिस्प्ले भी पहले से बड़ा और नए ग्राफिक्स के साथ आता है. हालांकि, पैनोरमिक सनरूफ की सुविधा अभी भी नहीं मिलेगी. गाड़ी में सिंगल-पेन सनरूफ ही मिलता रहेगा.

Skoda Slavia Facelift
टचस्क्रीन का साइज पहले से बड़ा किया गया है. (Image Credit: Skoda)

इंजन-गियरबॉक्स और मार्केट में मुकाबला

2026 Slavia में पुराने जैसे ही दो इंजन के ऑप्शन्स मिलते रहेंगे, जिनमें 115hp का 1.0 TSI और 150hp का 1.5 TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल हैं. 1.0 TSI इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता रहेगा, जबकि 1.5 TSI इंजन पहले की तरह 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक के साथ आएगा. इस गाड़ी में सबसे बड़ा बदलाव 1.0 TSI के ऑटोमैटिक वर्जन में हुआ है, जिसमें अब पुराने 6-स्पीड की जगह नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स दिया गया है.

Skoda Slavia Facelift
Skoda Slavia को दो नए कलर्स में पेश किया गया है. (Image Credit: Skoda)

इस अपडेट के साथ स्कॉडा ने कोशिश की है कि स्लैविया के जरिए Hyundai Verna और Honda City को टक्कर दी जाए, क्योंकि दोनों गाड़ियों को इस साल की शुरुआत में ही फेसलिफ्ट मिल चुका है. वहीं, Volkswagen Virtus को भी इसी साल के बाद अपडेट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. मौजूदा स्लैविया की कीमत 10 लाख रुपये से 18.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच में है और फेसलिफ्ट के साथ इसकी कीमत 85,000 रुपये तक बढ़ सकती है.

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