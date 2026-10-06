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भारत में लॉन्च हुई नई Skoda Slavia फेसलिफ्ट, मिलेगा नया ऑटोमेटिक गियरबॉक्स

नई Skoda Slavia फेसलिफ्ट हुई लॉन्च ( फोटो - Skoda Auto India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Skoda Auto India ने भारत में अपनी Skoda Slavia फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है. इस सेडान की शुरुआती कीमत 10.00 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इसमें नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ-साथ कई एक्सटीरियर और इंटीरियर बदलाव किए गए हैं.

इसके बंपर को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है और इसमें तीर के आकार वाला नया 3D एयर इनटेक मिलता है. फेसलिफ़्टेड Skoda Slavia में LED प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स भी मिलती हैं, जो पुराने मॉडल की हैलोजन लाइट्स की जगह लेंगी.

इसके अलावा, हेडलाइट्स के बीच एक नई ग्रिल मिलती है, जिसके बाहरी हिस्से को कार्बन-फाइबर जैसी फ़िनिश के साथ री-डिज़ाइन किया गया है. इसकी वर्टिकल स्लैट्स में अब क्रोम इंसर्ट्स दिए गए हैं, जो पुराने मॉडल में मौजूद ब्लैक-आउट लुक की जगह लेते हैं.

Skoda Slavia फेसलिफ्ट का डिजाइन अपडेटेड Skoda Slavia के डिजाइन की बात करें तो इसके फ्रंट हिस्से को नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव नई ऑल-LED हेडलाइट्स हैं. पुरानी सेडान में हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स के साथ LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती थीं, जबकि नए मॉडल में सीक्वेंशियल LED इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं.

इस फेसलिफ्टेड सेडान में पहले वाले 1.0-लीटर और 1.5-लीटर TSI पेट्रोल इंजन ही मिलेंगे, लेकिन इसमें 360-डिग्री कैमरा, बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पिछली सीट पर मसाजर जैसे नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं.

इसके रियर प्रोफाइल की बात करें तो इस सेडान में अपडेटेड टेललाइट्स और सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं. इसके मोंटे कार्लो वैरिएंट में रेड ब्रेक कैलिपर्स और ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं.

Skoda Slavia फेसलिफ्ट का इंटीरियर

कार के इंटीरियर पर नजर डालें तो, Skoda Slavia में पहले वाले 8-इंच यूनिट की जगह अब बड़ा 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. नए डिस्प्ले में टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन का फीचर मिलता है, और साथ ही फ्यूल-लेवल और इंजन-टेंपरेचर इंडिकेटर्स को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है.

नई Skoda Slavia फेसलिफ्ट का इंटीरियर (फोटो - Skoda Auto India)

इस सेडान में बिल्ट-इन कनेक्टिविटी वाला नया 10-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है. यह सिस्टम वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है. इसके अलावा, यह सिस्टम Google Cloud के Automotive AI Agent और Gemini-बेस्ड वॉइस असिस्टेंस का इस्तेमाल करता है.

Skoda Slavia फेसलिफ्ट के फीचर्स

इसके अलावा, कार में 360-डिग्री कैमरा सिस्टम तंग जगहों पर पार्किंग में मदद करता है. कैमरे फ्रंट ग्रिल, ORVMs और टेलगेट पर लगे होते हैं, जो सेडान का ऊपर से नज़ारा (बर्ड्स-आई व्यू) दिखाते हैं.

यह फ़ीचर हाल ही में अपडेट हुई Skoda Kushaq में नहीं है, जिससे Skoda Slavia, Volkswagen Group के India 2.0 प्रोग्राम का पहला ऐसा मॉडल बन गया है, जिसमें 360-डिग्री कैमरा मिलता है.

इसके इंटीरियर में सबसे खास चीज़ है, पिछली सीट पर लगा मसाजर है. Skoda का दावा है कि इस सेगमेंट में यह फ़ीचर पहली बार दिया गया है. हालांकि, मसाज करने का फीचर सिर्फ़ पिछली सीट के दोनों किनारों वाली सीटों पर ही मिलता है. बीच वाली सीट में यह फ़ीचर नहीं है, क्योंकि उस जगह पर फोल्ड-होने वाला आर्मरेस्ट लगा है.

नई Skoda Slavia Monte Carlo वेरिएंट (फोटो - Skoda Auto India)

Skoda Slavia फेसलिफ्ट के पावरट्रेन विकल्प

सबसे बड़ा मैकेनिकल अपडेट यह है कि इस कार में 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. यह 1.0-लीटर TSI के साथ पहले मिलने वाले 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को रिप्लेस करेगा.

इसका 1.0-लीटर TSI इंजन अब भी 114 bhp की पावर और 178 Nm का पीक टॉर्क उत्पन्न करता है. वहीं, 1.5-लीटर, TSI इंजन को भी जारी रखा गया है. Skoda Slavia में अब भी 6-स्पीड मैनुअल का ऑप्शन मिलता है, जबकि 1.5 TSI में 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है.

नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स Skoda Kushaq और Volkswagen Taigun में भी मिलता है. 2027 Skoda Slavia अब डुअल-टोन कॉम्बिनेशन को छोड़कर 10 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में बेची जा रही है. इसकी मौजूदा कलर रेंज में 'आर्कटिक सिल्वर' और 'कैपुचीनो बेज' दो नए कलर्स जोड़े गए हैं.