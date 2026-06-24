ETV Bharat / technology

640 किमी से ज्यादा की रेंज देगी Skoda की नई Peaq इलेक्ट्रिक SUV, ग्लोबल मार्केट के लिए हुई पेश

Skoda Auto ने अपनी नई Skoda Peaq इलेक्ट्रिक SUV को पेश कर दिया है. इसकी ड्राइविंग रेंज 640 km से ज़्यादा बताई जा रही है.

New Skoda Peaq Unveiled
नई Skoda Peaq इलेक्ट्रिक SUV हुई पेश (फोटो - Skoda Auto)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 24, 2026 at 12:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: जर्मन कार निर्माता कंपनी Skoda Auto ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा जगह वाली SUV, नई Skoda Peaq को पेश कर दिया है, जिसमें कंपनी के लिए कई पहली चीज़ें शामिल की गई हैं. कंपनी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर, नई Skoda Peaq सात-सीटर इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में उतारी गई है, जिसकी ड्राइविंग रेंज 640 km से ज़्यादा बताई जा रही है. इसमें नया डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी, कम्फर्ट और सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

Skoda Peaq का डिजाइन
इसके डिजाइन पर नजर डालें तो Skoda Peaq में कंपनी की मॉडर्न सॉलिड डिज़ाइन फिलॉसफी को जोड़ा गया है, जिसमें Vision 7S कॉन्सेप्ट से प्रेरित साफ़ सतह और आसान स्टाइलिंग मिलती है. टेक-डेक फेस फ्रंट सेक्शन और एक खास लाइट लूप डिज़ाइन के साथ दोनों सिरों पर T-शेप की LED लाइटिंग सिग्नेचर दिखाई देती हैं.

New Skoda Peaq Unveiled
नई Skoda Peaq इलेक्ट्रिक SUV का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Skoda Auto)

Skoda ने नई Peaq के साथ पहली बार फ्लश डोर हैंडल पेश किए हैं. जब कार लॉक होती है या चलती है, तो ये बॉडी में अंदर चले जाते हैं, जिससे एयरफ्लो और एयरोडायनामिक एफिशिएंसी को बेहतर बनाने में मदद मिलती है.

एक और पहली चीज़ जो इस कार में दिखती है, वह 2.1 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बड़ी इसकी पैनोरमिक रूफ है, जो इसे किसी भी Skoda मॉडल में लगी सबसे बड़ी रूफ बनाती है. डायनामिक शेड कंट्रोल टेक्नोलॉजी यूज़र्स को नौ अलग-अलग कंट्रोल वाले सेक्शन में ट्रांसपेरेंसी लेवल को एडजस्ट करने देती है.

इसके अलावा कार में, एक्टिव शटर, व्हील ट्रिम, रूफ स्पॉइलर और एक फ्लैट अंडरबॉडी जैसे एयरोडायनामिक एलिमेंट 0.249 के ड्रैग कोएफिशिएंट में योगदान करते हैं.

New Skoda Peaq Unveiled
नई Skoda Peaq इलेक्ट्रिक SUV का रियर प्रोफाइल (फोटो - Skoda Auto)

Skoda Peaq का पावरट्रेन और चार्जिंग
नई Skoda Peaq को दो बैटरी ऑप्शन और तीन पावरट्रेन वेरिएंट के साथ पेश किया गया है. Skoda Peaq 60 वेरिएंट में रियर-व्हील ड्राइव के साथ 63 kWh की बैटरी मिलती है, जिसकी मोटर 201 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क प्रदान करती है. इस कार की ड्राइविंग रेंज 450 km से ज़्यादा बताई जा रही है, और यह 8.4 सेकंड में 0-100 km/h की रफ़्तार पकड़ लेती है.

वहीं Skoda Peaq 90 और Peaq 90x वेरिएंट की बात करें तो इसमें 91 kWh की बड़ी बैटरी इस्तेमाल की गई है, जो स्कोडा कार में लगा सबसे बड़ा बैटरी पैक है. Skoda Peaq 90 में लगी मोटर 282 bhp की पावर और 545 Nm का टॉर्क बनाती है, वहीं इसका ऑल-व्हील-ड्राइव Peaq 90x वेरिएंट 295 bhp का पावर बनाता है. रेंज की बात करें तो ये क्रमशः 640 km और 610 km से ज़्यादा की रेंज देते हैं.

New Skoda Peaq Unveiled
नई Skoda Peaq इलेक्ट्रिक SUV का इंटीरियर (फोटो - Skoda Auto)

Skoda Peaq के फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स
नई Skoda Peaq में वर्टिकल माउंटेड 13.6-इंच का Android-बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें नेटिव एप्लिकेशन और Spotify और YouTube जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स के लिए सपोर्ट है. कार में एक्टिव कूलिंग के साथ इल्यूमिनेटेड Qi2 वायरलेस चार्जिंग 25W तक दो स्मार्टफोन चार्ज कर सकती है.

ऑप्शनल रिलैक्स पैकेज के तौर पर इस कार में मसाज और वेंटिलेटेड एर्गोनोमिक सीट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लेगरेस्ट, तकिए, एक फोल्डिंग सेंटर-कंसोल टेबल, एक खास वेलबीइंग ऐप और 755 W आउटपुट वाले 16 स्पीकर वाला सोनोस ऑडियो सिस्टम शामिल है.

New Skoda Peaq Unveiled
नई Skoda Peaq इलेक्ट्रिक SUV का साइड प्रोफाइल (फोटो - Skoda Auto)

कार में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें दस एयरबैग और फ्रंट असिस्ट, लेन असिस्ट, क्रॉसरोड असिस्ट, टर्न असिस्ट, साइड असिस्ट और प्रेडिक्टिव क्रूज़ कंट्रोल जैसे असिस्टेंस फ़ीचर शामिल हैं. ग्राहक ट्रैफिक जाम असिस्ट, इमरजेंसी असिस्ट और इंटेलिजेंट पार्क असिस्ट के साथ ट्रैवल असिस्ट 3.0 का ऑप्शन भी चुन सकते हैं.

TAGGED:

SKODA PEAQ
SKODA PEAQ RANGE
SKODA PEAQ FEATURES
SKODA PEAQ DESIGN
SKODA PEAQ MAKES GLOBAL DEBUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.