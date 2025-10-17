भारत में लॉन्च हुई नई Skoda Octavia RS, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Skoda Auto India ने भारत में अपनी परफॉर्मेंस सेडान Skoda Octavia RS को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 49.99 लाख रुपये है.
Published : October 17, 2025 at 4:14 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Skoda Auto India ने भारतीय बाजार में अपनी परफॉर्मेंस सेडान Skoda Octavia RS के लेटेस्ट वर्जन को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस सेडान को 49.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम ) की कीमत पर उतारा है. Skoda Octavia RS के लिए बुकिंग बीती 6 अक्टूबर से ही शुरू हो चुकी है, और इसके सिर्फ 100 पूरी तरह से आयातित यूनिट्स ही इस साल भारत में उतारे गए हैं.
भारतीय बाजार में Skoda Octavia RS का मुकाबला Skoda की ही पार्टनर कंपनी Volkswagen की Golf GTI से होने वाला है. इसकी कीमत 50.91 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, हालांकि यह थोड़ी ज्यादा मंहगी है. पिछली-जनरेशन की Skoda Octavia RS 245 की तुलना में, नए मॉडल की कीमत लॉन्च के समय 14 लाख रुपये ज़्यादा है.
2025 Skoda Octavia RS का पावरट्रेन
Octavia RS में Volkswagen ग्रुप का प्रसिद्ध 'EA888' 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो Volkswagen Golf GTI में भी इस्तेमाल होता है. Skoda Octavia RS में यह इंजन 261 bhp की पावर और 370 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन को 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है, जो आगे के व्हील्स को पावर भेजता है.
स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है Sport एग्जॉस्ट सिस्टम
Skoda Auto का दावा है कि नई Octavia RS सिर्फ 6.4 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार हासिल कर सकती है और इसकी अधिकतम रफ्तार 250 किमी/घंटा है. इसमें स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट सिस्टम भी मानक रूप से दिया गया है.
हालांकि, भारत में बिकने वाली Skoda Octavia RS में डायनेमिक चेसिस कंट्रोल (DCC) नहीं मिलता है. यह फ़ंक्शन चलते समय Octavia RS के सस्पेंशन डैम्पिंग, स्टीयरिंग सिस्टम और ट्रांसमिशन को लगातार एडजस्ट करता रहता है, ताकि हैंडलिंग बेहतर हो सके.
2025 Skoda Octavia RS का डिजाइन
2025 फेसलिफ्ट के तौर पर नई Skoda Octavia के लाइन-अप में कुछ उल्लेखनीय बदलाव किए गए, इन बदलावों में नए मैट्रिक्स एलईडी हेडलैंप, एंगुलर डे-टाइम रनिंग लैंप, ग्रिल और टेल लैंप में बदलाव के साथ एक नया फ्रंट फेसिया शामिल है. इसके अलावा, नई Octavia RS में और भी स्पोर्टी डिज़ाइन एलिमेंट्स जोड़े गए हैं, जिनमें बड़े व्हील्स, स्पोर्टी बंपर और बूट लिप स्पॉइलर शामिल हैं.
2025 Skoda Octavia RS के फीचर्स
नई Octavia RS के केबिन की बात करें तो, नई RS में आगे की तरफ स्पोर्ट्स सीट्स हैं, हालांकि ज़्यादा उल्लेखनीय अपडेट इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है. नई Octavia RS में स्टैंडर्ड तौर पर 13-इंच का टचस्क्रीन इस्तेमाल किया जा सकता है, जो भारत में स्टैंडर्ड चौथी-जनरेशन की सेडान में पहले दी जाने वाली 10-इंच की यूनिट से ज्यादा बड़ी है.