ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई Skoda Octavia RS, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

2025 Skoda Octavia RS भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Skoda Auto India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Skoda Auto India ने भारतीय बाजार में अपनी परफॉर्मेंस सेडान Skoda Octavia RS के लेटेस्ट वर्जन को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस सेडान को 49.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम ) की कीमत पर उतारा है. Skoda Octavia RS के लिए बुकिंग बीती 6 अक्टूबर से ही शुरू हो चुकी है, और इसके सिर्फ 100 पूरी तरह से आयातित यूनिट्स ही इस साल भारत में उतारे गए हैं. भारतीय बाजार में Skoda Octavia RS का मुकाबला Skoda की ही पार्टनर कंपनी Volkswagen की Golf GTI से होने वाला है. इसकी कीमत 50.91 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, हालांकि यह थोड़ी ज्यादा मंहगी है. पिछली-जनरेशन की Skoda Octavia RS 245 की तुलना में, नए मॉडल की कीमत लॉन्च के समय 14 लाख रुपये ज़्यादा है. 2025 Skoda Octavia RS (फोटो - Skoda Auto India) 2025 Skoda Octavia RS का पावरट्रेन

Octavia RS में Volkswagen ग्रुप का प्रसिद्ध 'EA888' 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो Volkswagen Golf GTI में भी इस्तेमाल होता है. Skoda Octavia RS में यह इंजन 261 bhp की पावर और 370 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन को 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है, जो आगे के व्हील्स को पावर भेजता है.