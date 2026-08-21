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भारत में लॉन्च हुआ Skoda Kylaq का Sportline वेरिएंट, नए फीचर्स के साथ ब्लैकआउट एलिमेंट्स

Skoda Kylaq का Sportline वेरिएंट लॉन्च ( फोटो - Skoda Auto India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Skoda Auto India ने अपनी Skoda Kylaq रेंज में नया Sportline वेरिएंट जोड़ दिया है. कंपनी ने इस नए वेरिएंट को 11.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आने वाला यह नया वेरिएंट सब-कॉम्पैक्ट SUV को एक डार्कर और स्पोर्टी लुक प्रदान करता है. इसके साथ ही इस अपडेट से एंट्री-लेवल Skoda Kylaq रेंज में कुछ नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं. Kylaq Sportline के 1.0 TSI मैनुअल वर्जन की कीमत 11.32 लाख रुपये है, जबकि इसके ऑटोमैटिक वर्जन की कीमत 12.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. इस नए वर्जन के साथ, Skoda Kylaq लाइन-अप में अब सात ट्रिम लेवल मिलते हैं, जिनमें Classic, Classic+, Signature, Signature+, Sportline, Prestige और Prestige+ शामिल हैं. Skoda Kylaq Sportline का डिजाइन

रेगुलर Skoda Kylaq के मुकाबले इसके Sportline वर्जन में कई विज़ुअल बदलाव किए गए हैं. इसके ORVM, फ्रंट और रियर डिफ्यूज़र और दूसरे हिस्सों को ब्लैक फ़िनिश दिया गया है. इसके साथ ही इसमें 17-इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स और ब्लैक डुअल-टोन रूफ़ भी दी गई है. रियर प्रोफाइल की बात करें तो, इसमें फ़िनलेट्स वाला स्पॉइलर दिया गया है, जबकि Sportline बैज और C-पिलर स्टिकर इस नए वेरिएंट को बाकी रेंज से अलग बनाते हैं. जो खरीदार और ज़्यादा स्टाइलिंग चाहते हैं, उनके लिए Skoda एक खास 'Sportline एक्सेसरीज़ पैक' भी दे रही है. इसमें फ्रंट बंपर कॉर्नर गार्निश, डार्क-क्रोम ग्रिल गार्निश, स्कोडा लोगो वाला फेंडर गार्निश और ग्लॉसी-ब्लैक बॉडी-साइड मोल्डिंग शामिल हैं.