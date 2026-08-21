भारत में लॉन्च हुआ Skoda Kylaq का Sportline वेरिएंट, नए फीचर्स के साथ ब्लैकआउट एलिमेंट्स
Skoda Auto India ने अपनी Skoda Kylaq रेंज में नया Sportline वेरिएंट जोड़ दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 11.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : August 21, 2026 at 10:38 AM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Skoda Auto India ने अपनी Skoda Kylaq रेंज में नया Sportline वेरिएंट जोड़ दिया है. कंपनी ने इस नए वेरिएंट को 11.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है.
मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आने वाला यह नया वेरिएंट सब-कॉम्पैक्ट SUV को एक डार्कर और स्पोर्टी लुक प्रदान करता है. इसके साथ ही इस अपडेट से एंट्री-लेवल Skoda Kylaq रेंज में कुछ नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं.
Kylaq Sportline के 1.0 TSI मैनुअल वर्जन की कीमत 11.32 लाख रुपये है, जबकि इसके ऑटोमैटिक वर्जन की कीमत 12.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. इस नए वर्जन के साथ, Skoda Kylaq लाइन-अप में अब सात ट्रिम लेवल मिलते हैं, जिनमें Classic, Classic+, Signature, Signature+, Sportline, Prestige और Prestige+ शामिल हैं.
Skoda Kylaq Sportline का डिजाइन
रेगुलर Skoda Kylaq के मुकाबले इसके Sportline वर्जन में कई विज़ुअल बदलाव किए गए हैं. इसके ORVM, फ्रंट और रियर डिफ्यूज़र और दूसरे हिस्सों को ब्लैक फ़िनिश दिया गया है. इसके साथ ही इसमें 17-इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स और ब्लैक डुअल-टोन रूफ़ भी दी गई है. रियर प्रोफाइल की बात करें तो, इसमें फ़िनलेट्स वाला स्पॉइलर दिया गया है, जबकि Sportline बैज और C-पिलर स्टिकर इस नए वेरिएंट को बाकी रेंज से अलग बनाते हैं.
जो खरीदार और ज़्यादा स्टाइलिंग चाहते हैं, उनके लिए Skoda एक खास 'Sportline एक्सेसरीज़ पैक' भी दे रही है. इसमें फ्रंट बंपर कॉर्नर गार्निश, डार्क-क्रोम ग्रिल गार्निश, स्कोडा लोगो वाला फेंडर गार्निश और ग्लॉसी-ब्लैक बॉडी-साइड मोल्डिंग शामिल हैं.
Skoda Kylaq Sportline का इंटीरियर
कार के इंटीरियर की बात करें तो गाड़ी के अंदर भी ब्लैक थीम दी गई है, जिसमें रूफ, डैशबोर्ड और दरवाज़ों के ट्रिम्स गहरे शेड्स में रखे गए हैं. कार की सीटों पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री, हेडरेस्ट पर Sportline ब्रांडिंग और कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग दी गई है. इसके साथ ही स्पोर्टलाइन ट्रिम में एल्युमीनियम पैडल भी मिलते हैं.
Skoda Kylaq Sportline के फीचर्स
इस वेरिएंट में एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 10.7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 8.0-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं.
Skoda Kylaq Sportline का इंजन
Kylaq Sportline में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इस 1.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 114 bhp की पावर और 178 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. ट्रांसमिशन के लिए इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि Skoda Kylaq रेंज में सिर्फ़ Sportline वेरिएंट ही नया अपडेट नहीं है. Skoda ने एंट्री-लेवल Classic, Classic+ और Signature वेरिएंट्स में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स भी जोड़े हैं. मौजूदा समय में Skoda Kylaq की कीमतें 7.59 लाख रुपये से 12.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हैं.