Skoda Kylaq के नए Classic+ और Prestige+ वेरिएंट्स हुए लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Skoda Auto ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV Skoda Kylaq के लिए कुछ नए ट्रिम्स लॉन्च किए हैं. इनमें Classic+ और Prestige+ ट्रिम्स शामिल हैं.
Published : January 21, 2026 at 10:08 AM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Skoda Auto ने हाल ही में अपनी 2026 Skoda Kushaq फेसलिफ्ट का खुलासा कर दिया है और इसकी कीमतों का खुलासा भी जल्द ही किया जाएगा. इसी मौके पर कंपनी चेक कार निर्माता कंपनी ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV Skoda Kylaq के लिए एक नए लोअर-स्पेक वेरिएंट को लॉन्च किया है.
कंपनी ने इस वेरिएंट को Classic के नाम से पेश किया है, और इसके साथ ही एक नए टॉप-स्पेक ट्रिम को भी उतारा है, जिसका नाम Prestige+ है. इन वेरिएंट्स की कीमतों का भी खुलासा किया गया है. इसके अलावा, Skoda India ने पुष्टि की कि मिड-स्पेक Signature और Signature+ वेरिएंट में अब ज़्यादा फीचर्स होंगे और इस साल सितंबर तक एक नया Skoda Kylaq Sportline वेरिएंट भी लॉन्च किया जाएगा.
Skoda Kylaq Classic+ के फीचर्स
इसके बेस वेरिएंट Classic वेरिएंट के मुकाबले, नई Kylaq Classic+ में 16-इंच के अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर, ऑटोमैटिक वाइपर, क्रूज़ कंट्रोल और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं. कीमत की बात करें तो, इसकी कीमतें Kylaq Classic MT के 7.59 लाख रुपये से 66,000 रुपये ज़्यादा होंगी.
दिलचस्प बात यह है कि एंट्री-लेवल वेरिएंट से उलट, नए Classic+ वेरिएंट में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमैटिक और मैनुअल गियरबॉक्स दोनों का विकल्प मिलता है, जो 115hp की पावर देता है. ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए इसकी कीमत 9.25 लाख रुपये है. इसका मतलब है कि Kylaq ऑटोमैटिक अब पहले से 85,000 रुपये ज़्यादा किफायती है.
Skoda Kylaq Signature और Signature+ के फीचर्स
वहीं, Skoda Kylaq के मिड-स्पेक Signature और Signature+ वेरिएंट में टॉप-स्पेक Prestige ट्रिम्स के कुछ फीचर्स मिलेंगे. इनमें सनरूफ, रियर वाइपर, ऑटो वाइपर और ऑटोमैटिक वर्जन के लिए पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं.
Signature वेरिएंट की कीमतें पहले के 9.1 लाख रुपये - 10.1 लाख रुपये से बढ़कर 9.43 लाख रुपये - 10.43 लाख रुपये हो गई हैं, जबकि Signature+ वेरिएंट की कीमत अब 10.77 लाख रुपये - 11.77 लाख रुपये है, जो पहले 10.44 लाख रुपये - 11.44 लाख रुपये थी.
Skoda Kylaq Sportline और Prestige+ वेरिएंट
नई रेंज-टॉपिंग Skoda Kylaq वेरिएंट के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि, Sportline एक स्पोर्टी दिखने वाला वेरिएंट होगा और इसमें इसे दिखाने के लिए अंदर और बाहर कॉस्मेटिक बदलाव होने की संभावना है. हालांकि किसी भी मैकेनिकल बदलाव की संभावना नहीं है.
पिछले टॉप-स्पेक Kylaq Prestige और नए Prestige+ वेरिएंट के बीच फर्क करने के लिए, Skoda ने Prestige से 6-वे पावर्ड फ्रंट सीट्स हटा दी हैं, जिसकी कीमत अब पहले से 24,000 रुपये कम है. Skoda Kylaq की कीमत रेंज अभी भी 12.99 लाख रुपये पर खत्म होती है, हालांकि अब Prestige+ रेंज में सबसे ऊपर है.