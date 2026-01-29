ETV Bharat / technology

Skoda Kylaq के 50,000 यूनिट्स का उत्पादन हुआ पार, जानें कब हुई थी लॉन्च

Skoda India ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी Skoda Kylaq की 50,000वीं यूनिट रोल आउट की है. इसका उत्पादन कंपनी के चाकन प्लांट में किया जाता है.

Production of 50,000 units of the Skoda Kylaq has been completed.
Skoda Kylaq के 50,000 यूनिट्स का उत्पादन पूरा (फोटो - Skoda Auto India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 29, 2026 at 12:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Skoda Auto India ने दिसंबर 2024 में अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी Skoda Kylaq का प्रोडक्शन शुरू किया था, जिसके एक साल से कुछ ज़्यादा समय बाद कंपनी ने अपने चाकन प्लांट से इस एसयूवी की 50,000वीं यूनिट रोल आउट की है.

Skoda Kylaq भारत में चेक कार निर्माता के लिए बिक्री में एक अहम योगदान देने वाली कार रही है, जिसने CY2025 में कंपनी को 72,000 से ज़्यादा यूनिट्स की अब तक की सबसे अच्छी बिक्री हासिल करने में अहम भूमिका निभाई है.

Skoda Auto Volkswagen India के MD और CEO पीयूष अरोड़ा ने कहा कि, "Skoda Kylaq के लिए 50,000 यूनिट का माइलस्टोन हमारे ग्राहकों के इस प्रोडक्ट के प्रति गहरे भरोसे और प्यार को दिखाता है."

उन्होंने आगे कहा कि, "हमारे भरोसेमंद MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर बनी Skoda Kylaq की सफलता इस बात का पक्का सबूत है कि भारत में, भारत और दुनिया दोनों के लिए डिज़ाइन की गई गाड़ियां, देश और दुनिया भर में ग्राहकों से तारीफ और भरोसा हासिल कर रही हैं."

Skoda Kylaq
Skoda Kylaq (फोटो - Skoda Auto India)

Skoda ने दिसंबर 2025 की शुरुआत तक भारत में Skoda Kylaq की 40,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेचने की रिपोर्ट दी है. साल 2025 की शुरुआत में भारत में लॉन्च हुई Skoda Kylaq, सबकॉम्पैक्ट SUV मार्केट में स्कोडा की पहली कार है और, एक दशक पहले Skoda Fabia के बंद होने के बाद यह कंपनी का पहला सबकॉम्पैक्ट मॉडल है.

इंजन की बात करें तो इस कार में कंपनी का भरोसेमंद 1.0-लीटर, TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया जाता है. अपने इस सेटअप के साथ Skoda Kylaq पहले साल में ही Skoda के लिए एक पॉपुलर मॉडल साबित हुई है.

हाल ही में कंपनी ने इस SUV के दो नए वेरिएंट पेश किए हैं और मिड-स्पेक मॉडल के लिए फीचर्स को भी बेहतर बनाते हुए एक बड़ा अपडेट भी दिया है. खास बात यह है कि साल के आखिर में एक तीसरा Sportline वेरिएंट भी आने वाला है.

TAGGED:

SKODA KYLAQ
SKODA KYLAQ PRICE
SKODA KYLAQ ENGINE
SKODA KYLAQ SALES IN INDIA
SKODA KYLAQ PRODUCTION MILESTONE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.