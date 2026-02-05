ETV Bharat / technology

Skoda Kylaq ने पार किया 50,000 यूनिट्स बिक्री का आंकड़ा, सिर्फ एक साल में हासिल की उपलब्धि

Skoda Auto ने जानकारी दी है कि उसकी कॉम्पैक्ट एसयूवी Skoda Kylaq ने 50,000 यूनिट्स बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है.

Skoda Kylaq
Skoda Kylaq (फोटो - Skoda Auto India)
ETV Bharat Tech Team

February 5, 2026

हैदराबाद: हाल ही में कार निर्माता कंपनी Skoda Auto ने जानकारी दी थी कि कंपनी की कॉम्पैक्ट एसयूवी Skoda Kylaq के 50,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन पूरा हो गया है. अब चेक कार निर्माता कंपनी ने अब भारत में इस सबकॉम्पैक्ट SUV की 50,000 यूनिट्स बेचने की घोषणा की है.

कंपनी ने यह बिक्री का आंकड़ा सिर्फ एक साल में हासिल किया, क्योंकि Skoda Kylaq की डिलीवरी जनवरी 2025 में शुरू हुई थी. Skoda Kylaq कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार रही है, जिसकी हर महीने औसतन 3,500 से 4,000 यूनिट्स बिकती हैं, जिससे 2025 में Skoda Auto India का अब तक का सबसे अच्छा सेल्स परफॉर्मेंस रहा है.

Skoda Kylaq की पहली सालगिरह पर टिप्पणी करते हुए, Skoda Auto India के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता ने कहा कि, "Skoda Kylaq भारत के प्रति हमारी लंबी अवधि की प्रतिबद्धता का एक मजबूत सबूत है और इसके साथ हमने बाज़ार के सबसे प्रतिस्पर्धी सेगमेंट में कदम रखा. 50,000 बिक्री का मील का पत्थर पार करना सच में बहुत बड़ी बात है और यह Skoda ब्रांड पर बढ़ते भरोसे को दिखाता है."

उन्होंने आगे कहा कि, "इस गति को बनाए रखने के लिए, हम कस्टमर की ज़रूरतों के हिसाब से सुधार करके Skoda Kylaq लाइन-अप का विस्तार कर रहे हैं, साथ ही Skoda Kylaq को अपने सेगमेंट में असली ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाली सबसे आसानी से मिलने वाली गाड़ी बना रहे हैं."

Skoda Kylaq
Skoda Kylaq के 50,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन पूरा (फोटो - Skoda Auto India)

Skoda Kylaq के दो नए वेरिएंट्स और फीचर्स
Skoda Kylaq की वेरिएंट लाइनअप को दो नए ट्रिम्स के साथ अपडेट किया गया है, जिनमें Classic+ और टॉप-ऑफ-द-रेंज Prestige+ शामिल हैं. बेस वेरिएंट Classic से ऊपर, Classic+ में क्रूज़ कंट्रोल, LED केबिन लाइटिंग, रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑटो-डिमिंग IRVM, चार स्पीकर और एक इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं, साथ ही एक ज़्यादा किफायती ऑटोमैटिक ऑप्शन भी पेश किया गया है. कीमत की बात करें तो 9.25 लाख रुपये की कीमत वाली Classic+ AT, Signature AT से 1.18 लाख रुपये सस्ती है.

वहीं दूसरी ओर, Prestige+ की बात करें तो यह पूरी तरह से लोडेड ऑप्शन के तौर पर जारी है, जिसमें पहले वाले Prestige ट्रिम के सभी फीचर्स उसी कीमत पर मिल रहे हैं. वहीं, रेगुलर Prestige वेरिएंट अब ज़्यादा किफायती हो गया है और पावर वाली फ्रंट सीटों के न होने के बावजूद, इसमें सीट वेंटिलेशन मिलता है, जिससे इसकी वैल्यू बनी हुई है.

इन बदलावों के बारे में बात करते हुए गुप्ता ने कहा कि, "ये अपग्रेड उन फीचर्स को भी सभी वेरिएंट में उपलब्ध कराते हैं, जो आज के कस्टमर्स के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं. एक बड़ी और ज़्यादा व्यवस्थित रेंज के साथ, और इस साल के आखिर में और भी रोमांचक चीज़ें आने वाली हैं, Skoda Kylaq भारतीय सड़कों के लिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी, बेहतरीन वैल्यू और शानदार ड्राइविंग वाली कारें देने की हमारी कमिटमेंट को दिखाती रहेगी."

Skoda Kylaq की पहली सालगिरह पर, ब्रांड ने कुछ खास वेरिएंट्स पर लिमिटेड-टाइम ऑफर की घोषणा की है, जिसमें 50,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं. Skoda सभी Kylaq खरीदारों के लिए एक पक्का गिफ्ट के साथ, एक साल के मेंटेनेंस पैकेज पर 50 प्रतिशत की छूट भी दे रही है. ये ऑफर 28 फरवरी, 2026 तक वैलिड हैं.

