2026 Skoda Kushaq फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Skoda Auto India ने भारतीय बाजार में अपनी 2026 Skoda Kushaq फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.69 लाख रुपये है.
Published : March 21, 2026 at 3:56 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Skoda Auto India ने भारतीय बाजार में अपनी 2026 Skoda Kushaq फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है. इस अपडेटेड मॉडल को कंपनी ने 10.69 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर उतारा है, और यह कीमत 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं.
दिलचस्प बात यह है कि इसका मतलब है कि Skoda Kushaq की शुरुआती कीमत में सिर्फ़ 3,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि इसके पिछले मॉडल की कीमत 10.66 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती थी. यहां देखें इस कार की पूरी प्राइस लिस्ट:
2026 Skoda Kushaq फेसलिफ्ट का एक्सटीरियर डिजाइन
Skoda Kushaq फेसलिफ्ट के डिजाइन की बात करें तो, इस SUV में पुराने मॉडल की तुलना में कुछ खास अपडेट्स किए गए हैं, चाहे वह दिखने में हों या अंदरूनी तौर पर. इसके फ्रंट फेसिया में एक चौड़ी फ्रंट ग्रिल, नए बंपर और नए डिज़ाइन वाले LED हेडलैंप्स दिए गए हैं.
कार में वेरिएंट के हिसाब से, ग्रिल में एक इनबिल्ट लाइटबार भी मिलता है. वहीं साइड प्रोफाइल पर नजर डालें तो, यहां बदलाव के तौर पर नए डिजाइन के अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं, वहीं पीछे की तरफ, नए लाइटबार-स्टाइल वाले टेललैंप्स और एक नए डिज़ाइन का रियर बंपर इसके एक्सटीरियर लुक को बेहतरीन बनाते हैं.
2026 Skoda Kushaq फेसलिफ्ट का इंटीरियर
इसके इंटीरियर की बात करें, तो इसके कॉस्मेटिक बदलाव सिर्फ़ ट्रिम फ़िनिशर और अपहोल्स्ट्री के रंगों तक ही सीमित हैं, जबकि ज़्यादा अहम बदलाव इसके फ़ीचर्स के तौर पर देखने को मिलते हैं. हालांकि, Skoda Auto का दावा है कि पीछे की सीट पर बेहतर कुशनिंग दी गई है, जिससे यात्रियों को ज़्यादा आराम मिलेगा.
वहीं इसके टॉप-स्पेक मॉडल्स में कुछ नए फ़ीचर्स को भी शामिल हैं, जैसे कि पैनोरमिक सनरूफ़, नया 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (जो पहले 8.0 इंच का था), AI वॉइस असिस्टेंट के साथ अपडेटेड 10.1-इंच का इंफ़ोटेनमेंट सिस्टम, और इस सेगमेंट में पहली बार मिलने वाली पीछे की मसाज सीट्स दी गई हैं.
अन्य फ़ीचर्स के तौर पर इस कार, इस कार में पावर्ड और वेंटिलेटेड आगे की सीट्स, और सबवूफ़र के साथ Skoda साउंड सिस्टम, पहले की तरह ही दिए गए हैं. संभावित खरीदार नई Skoda Kushaq फेसलिफ्ट को कुल पांच ट्रिम्स में चुन सकते हैं, जिनमें Classic+, Signature, Sportline, Prestige और Monte Carlo ट्रिम शामिल हैं.
ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका बेस ट्रिम भी काफी अच्छी तरह से लोडेड है, जिसमें सनरूफ, 16-इंच के अलॉय व्हील्स, ऑटो LED हेडलैंप्स, ऑटो वाइपर्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, रियर वाइपर और डिफॉगर, और 7.0-इंच टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलते हैं.
2026 Skoda Kushaq फेसलिफ्ट का पावरट्रेन
मैकेनिकल तौर पर, नई Skoda Kushaq फेसलिफ्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और इसमें 1.0 TSi और 1.5 TSI इंजन के ऑप्शन पहले जैसे ही दिए गए हैं. कार में स्टैंडर्ड तौर पर 1.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जबकि 1.5-लीटर TSI पेट्रोल का भी विकल्प मिलता है, जिसके साथ सिर्फ DSG गियरबॉक्स ही मिलता है.
इस लाइन-अप में एक नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जोड़ा गया है, जिसे 1.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन के साथ मिलने वाले पुराने 6-स्पीड गियरबॉक्स को रिप्लेस किया है. कंपनी का दावा है कि नए 8-स्पीड गियरबॉक्स वाले 1.0-लीटर TSI इंजन का ARAI-टेस्टेड माइलेज 19.09 kmpl है.
वहीं, 1.0-लीटर TSI मैनुअल की माइलेज 19.66 kmpl है, जबकि 1.5-लीटर TSI DSG की दावा की गई माइलेज 18.72 kmpl है. भारतीय बाजार में नई Skoda Kushaq फेसलिफ्ट का मुकाबला Hyundai Creta, Maruti Grand Vitara, Maruti Victoris, Kia Seltos, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Honda Elevate और Volkswagen Taigun जैसी कारों से होने वाला है.