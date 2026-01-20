ETV Bharat / technology

इस साल के मध्य में लॉन्च हो सकती है Skoda Kodiaq RS, जानें कैसा होगा डिजाइन

कंपनी इसकी ब्रेक्स को भी अपग्रेड करने वाली है, इसके फ्रंट एक्सल पर स्लॉटेड ब्रेक डिस्क और टू-पॉट कैलिपर्स लगाए जाएंगे. इसके अलावा, एडैप्टिव डैम्पर्स स्टैंडर्ड के तौर पर दिए गए हैं, लेकिन अभी यह कन्फर्म नहीं हुआ है कि इंडिया-स्पेसिफिक मॉडल में यह फीचर मिलेगा या नहीं.

इस इंजन के साथ 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स से जोड़ा जाता है और इसमें AWD सेटअप मिलता है. यह मॉडल 231kph की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है और 0-100kph की स्पीड पकड़ने में 6.3 सेकंड लगते हैं.

Skoda Kodiaq RS का पावरट्रेन Skoda Kodiaq RS में वही इंजन मिलता है, जो पहले लॉन्च हुई Octavia RS में इस्तेमाल किया जाता था. यह 2.0-लीटर TSI इंजन 265hp की पावर और 400Nm का टॉर्क प्रदान करता है, जो स्टैंडर्ड Skoda Kodiaq से 60hp पावर और 80Nm टॉर्क ज़्यादा है.

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Skoda Auto India ने हाल ही में लॉन्च होने वाली अपनी Skoda Kushaq फेसलिफ्ट का खुलासा कर दिया है. इसके साथ ही कंपनी ने घोषणा की है कि वह जून 2026 तक अपनी Skoda Kodiaq RS परफॉर्मेंस SUV को लॉन्च करेगी. Skoda Kodiaq भारत में RS वर्जन पाने वाली पहली SUV होगी. इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर के लिए स्पोर्टी कॉस्मेटिक पार्ट्स और 2.0-लीटर TSI इंजन का ज़्यादा पावरफुल वर्जन मिलेगा.

Skoda Kodiaq RS का एक्सटीरियर

इसके एक्सटीरियर की बात करें तो, Skoda Kodiaq RS को स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले कॉस्मेटिक बदलाव दिए गए हैं, जिससे इसे ओवरऑल ज़्यादा स्पोर्टी लुक मिलता है. इसके फ्रंट में नया डिज़ाइन किया गया बंपर, ब्लैक-आउट ग्रिल और चौड़े एयर डैम हैं.

वहीं साइड प्रोफाइल इसके स्टैंडर्ड मॉडल जैसा ही है, हालांकि इसमें दरवाजों के निचले हिस्से पर बॉडी-कलर्ड फिनिश, ब्लैक-आउट C-पिलर और लाल ब्रेक कैलिपर्स के साथ 20-इंच अलॉय व्हील्स का ज़्यादा स्पोर्टी डिज़ाइन मिलता है.

Skoda Kodiaq RS का इंटीरियर (फोटो - Skoda Auto)

इसके अलावा, इसमें रूफ रेल्स, एक्सटीरियर मिरर कैप्स और विंडो फ्रेम्स के ऊपरी हिस्से पर भी ब्लैक-आउट फिनिश मिलता है. पिछला हिस्सा भी स्टैंडर्ड Kodiaq जैसा ही है, हालांकि इसके बंपर को मामूली रीडिज़ाइन किया गया है.

Skoda Kodiaq RS का इंटीरियर

कार के इंटीरियर की बात करें तो, केबिन में रेड एक्सेंट और कॉन्ट्रास्ट रेड स्टिचिंग के साथ ऑल-ब्लैक थीम मिलती है. इसमें इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट पर RS ब्रांडिंग वाली मोटी बोल्स्टर्ड सीटें, एक बड़ी 13-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और HVAC और वॉल्यूम कंट्रोल के लिए घूमने वाले नॉब भी हैं.

Skoda Kodiaq RS (फोटो - Skoda Auto)

Skoda Kodiaq RS की अनुमानित कीमत

बता दें कि स्टैंडर्ड Skoda Kodiaq भारत में असेंबल की जाती है, लेकिन इसके RS मॉडल को CBU के तौर पर बाजार में पेश किया जाएगा, और संभावना है कि इसकी सीमित संख्या होगी. Skoda Kodiaq RS की कीमत की बात करें तो इसे लगभग 55 लाख रुपये से 60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है. Skoda Kodiaq RS का मुकाबला Volkswagen Tayron R-Line और MG Majestor से होगा.