ETV Bharat / technology

भारत में Skoda Kodiaq RS की बुकिंग हुई शुरू, सिर्फ 50 यूनिट्स ही बिक्री के लिए उपलब्ध

Skoda Kodiaq RS की बुकिंग हुई शुरू ( फोटो - Skoda Auto India )

हैदराबाद: Skoda Auto India ने हाल ही में भारतीय बाजार के लिए अपनी नई Skoda Kodiaq RS को पेश किया था, और अब कंपनी ने इस एसयूवीके लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि Skoda India ने Kodiaq RS को सिर्फ़ 50 यूनिट्स तक के लिए सीमित रखा है. इस कार की बुकिंग 3 लाख रुपये की अग्रिम राशि के साथ की जा सकती है. इस घोषणा के साथ ही, चेक कार बनाने वाली कंपनी ने ब्रांड के 'सरेंडर' कैंपेन की भी शुरुआत की है. इसका उद्देश्य इस SUV की परफॉर्मेंस और ड्राइविंग कैरेक्टर को हाईलाइट करना है. Skoda Kodiaq RS ऐसे समय में बाजार में उतारी गई है, जब कंपनी RS बैज के 50 साल से ज़्यादा और अपनी मोटरस्पोर्ट लेगेसी के 125 साल पूरे होने का जश्न मना रही है. Skoda Kodiaq RS का का रियर प्रोफाइल (फोटो - Skoda Auto India) Skoda Kodiaq RS का डिजाइन

इसके डिजाइन की बात करें तो दिखने में, नई Kodiaq RS अपने स्टैंडर्ड मॉडल से अलग और ज़्यादा दमदार लगती है. इस कार में नए डिज़ाइन वाले बंपर, ग्लॉस-ब्लैक एक्सटीरियर एक्सेंट, RS-स्पेसिफिक बड़े अलॉय व्हील और पीछे की तरफ ट्विन-एग्ज़ॉस्ट सेटअप इस्तेमाल किया गया है. Skoda Kodiaq RS का इंटीरियर

कार के इंटीरियर की बात करें तो इसके अंदर भी स्पोर्टी लुक को बरकरार रखा गया है. कार में ऑल-ब्लैक केबिन, कंट्रास्ट रेड स्टिचिंग और इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट वाली फ्रंट स्पोर्ट्स सीट्स दिए गए हैं. परफॉर्मेंस पर ध्यान देने वाले अपग्रेड्स के बावजूद, इस SUV में स्टैंडर्ड तौर पर 5+2 सीटिंग लेआउट ही दिया गया है.