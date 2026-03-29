Skoda ने अपनी SUV Kodiaq के 200 से ज्यादा यूनिट्स के लिए जारी किया रिकॉल, फ्रंट सीट के फ्रेम में आई खराबी
Skoda ने अपनी फ्लैगशिप Skoda Kodiaq के लिए रिकॉल जारी किया है. यह कार की फ्रंट सीट्स सीट में खराबी के कारण किया गया है.
Published : March 29, 2026 at 3:12 PM IST
हैदराबाद: जर्मन कार निर्माता कंपनी Skoda Auto India ने अपनी फ्लैगशिप SUV Skoda Kodiaq के लिए एक रिकॉल जारी किया है. कंपनी ने यह रिकॉल कार की फ्रंट सीट्स सीट के अंदरूनी फ्रेम में एक खराबी के कारण किया है. कार बनाने वाली कंपनी का कहना है कि इस रिकॉल से SUV की 221 यूनिट्स प्रभावित हुई हैं.
कंपनी ने बताया कि इन यूनिट्स का निर्माण 10 मार्च से 8 दिसंबर, 2025 के बीच किया गया था. Skoda Auto का कहना है कि सीट फ्रेम में मौजूद इस खराबी के कारण, किसी टक्कर की स्थिति में साइड एयरबैग द्वारा मिलने वाली सुरक्षा का स्तर प्रभावित हो सकता है, जिससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है.
सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की वेबसाइट पर, इस खराबी के बारे में कंपनी ने बताया है. ऊपर बताए गए समय के दौरान बनी Skoda Kodiaq कारों में, आगे की सीटों के अंदरूनी फ्रेम का किनारा, साइड एयरबैग के एक्टिवेट होने पर उनकी सुरक्षा की विश्वसनीयता को कम कर सकता है.
कंपनी ने जानकारी दी कि इस स्थिति से साइड एयरबैग का सुरक्षात्मक असर कम हो सकता है, जिससे दुर्घटना होने पर, जब साइड एयरबैग खुलते हैं, यात्रियों को चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है.
Skoda Kodiaq का इंजन
बता दें कि Skoda Auto ने पिछले साल अप्रैल में भारतीय बाजार में अपनी दूसरी-जेनरेशन की Skoda Kodiaq SUV लॉन्च की थी. इसमें इसका जाना-पहचाना 2.0-लीटर, TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाता है. इस इंजन को डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाता है, और इसमें स्टैंडर्ड तौर पर ऑल-व्हील ड्राइव का फीचर मिलता है.
शुरुआत में, यह SUV स्टैंडर्ड तौर पर तीन-रो वाली सीटिंग कन्फिगरेशन के साथ और दो ट्रिम लेवल, Sportline और Selection L&K में उपलब्ध थी. हालांकि, बाद में Skoda Auto ने इस लाइन-अप में एक नया एंट्री-लेवल, दो-रो वाला Lounge ट्रिम भी शामिल कर दिया.
Skoda Kodiaq की कीमत
कीमत की बात करें तो नए Skoda Kodiaq को कंपनी 39.99 लाख रुपये से लेकर 45.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच बेच रही है. इस सेगमेंट में इस कार का मुकाबला इसकी सिस्टर मॉडल, नई Volkswagen Tayron से होता है.