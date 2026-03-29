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Skoda ने अपनी SUV Kodiaq के 200 से ज्यादा यूनिट्स के लिए जारी किया रिकॉल, फ्रंट सीट के फ्रेम में आई खराबी

Skoda Kodiaq के 200 यूनिट्स को किया गया रिकॉल ( फोटो - Skoda Auto India )

हैदराबाद: जर्मन कार निर्माता कंपनी Skoda Auto India ने अपनी फ्लैगशिप SUV Skoda Kodiaq के लिए एक रिकॉल जारी किया है. कंपनी ने यह रिकॉल कार की फ्रंट सीट्स सीट के अंदरूनी फ्रेम में एक खराबी के कारण किया है. कार बनाने वाली कंपनी का कहना है कि इस रिकॉल से SUV की 221 यूनिट्स प्रभावित हुई हैं. कंपनी ने बताया कि इन यूनिट्स का निर्माण 10 मार्च से 8 दिसंबर, 2025 के बीच किया गया था. Skoda Auto का कहना है कि सीट फ्रेम में मौजूद इस खराबी के कारण, किसी टक्कर की स्थिति में साइड एयरबैग द्वारा मिलने वाली सुरक्षा का स्तर प्रभावित हो सकता है, जिससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है. Skoda Kodiaq (फोटो - Skoda Auto India) सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की वेबसाइट पर, इस खराबी के बारे में कंपनी ने बताया है. ऊपर बताए गए समय के दौरान बनी Skoda Kodiaq कारों में, आगे की सीटों के अंदरूनी फ्रेम का किनारा, साइड एयरबैग के एक्टिवेट होने पर उनकी सुरक्षा की विश्वसनीयता को कम कर सकता है.