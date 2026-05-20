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440 किमी की रेंज के साथ Skoda Epiq SUV का खुलासा, जानें क्या भारत में होगी लॉन्च

Skoda Auto ने ग्लोबल मार्केट के लिए अपनी नई Skoda Epiq इलेक्ट्रिक एसयूवी का खुलासा किया है. इसे दो बैटरी विकल्प मिलने वाले हैं.

Skoda Epiq SUV
नई Skoda Epiq SUV का खुलासा (फोटो - Skoda Auto)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 20, 2026 at 3:50 PM IST

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हैदराबाद: जर्मन कार निर्माता कंपनी Skoda Auto ने अपने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पोर्टफोलियो में नई Skoda Epiq नाम की एक एसयूवी को शामिल किया है, जिसका अभी-अभी स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में वर्ल्ड प्रीमियर किया गया है. Skoda Epiq अब तक कंपनी के लोगो वाली सबसे छोटी इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार है.

यह एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, और इसमें कई बैटरी ऑप्शन मिलने हैं. हालांकि, इससे भी खास बात यह है कि Skoda Auto का दावा है कि Skoda Epiq, इंटरनल कम्बशन इंजन से चलने वाली उसी साइज़ की Skoda Kamiq के बराबर कीमत हासिल करेगी, जो 'कई मार्केट' में है, जिससे यह अब तक की सबसे सस्ती स्कोडा EV बन जाएगी.

Skoda Epiq e-SUV का डिजाइन
Skoda Epiq जो पहली नज़र में आम तौर पर Skoda के मॉडल जैसी ही लगती है. Skoda की मॉडर्न सॉलिड डिज़ाइन लैंग्वेज अपनाने वाली यह पहली कार होने वाली है. इस कार में T-शेप के लाइटिंग एलिमेंट दिए गए हैं, जिसमें मेन हेडलाइट क्लस्टर के ऊपर लगी डे-टाइम रनिंग लाइट और टेल-लाइट्स भी दी गई हैं.

Skoda Epiq SUV
नई Skoda Epiq SUV का रियर प्रोफाइल (फोटो - Skoda Auto)

Skoda Epiq के नाम पर एक और खास बात इसका प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि यह Volkswagen Group के MEB+ आर्किटेक्चर पर बनाई गई पहली Skoda कार है. Skoda Epiq की लंबाई 4,171 mm, चौड़ाई 1,798 mm और ऊंचाई 1,581 mm है, और इसका व्हीलबेस 2,601 mm है.

Skoda Epiq e-SUV की बैटरी और रेंज
ग्लोबल मार्केट में, Skoda Epiq को दो बैटरी ऑप्शन में पेश किया गया है. इसका बेस वेरिएंट 38.5 kWh की लिथियम फेरो-फॉस्फेट (LFP) बैटरी के साथ आता है, जबकि इसका 55 kWh बैटरी वाला पैक इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट में मिलता है, जिसमें निकेल-मैंगनीज-कोबाल्ट (NMC) सेल लगे हैं. सभी वेरिएंट में एक ही मोटर इस्तेमाल की गई है, जो सिर्फ़ आगे के व्हील्स को पावर देती है.

Skoda Epiq SUV
नई Skoda Epiq SUV का इंटीरियर (फोटो - Skoda Auto)

LFP बैटरी वेरिएंट का पावर आउटपुट 114 bhp से 133 bhp की पावर तक है. इन मॉडल्स का टॉर्क एक समान 267 Nm तक रहता है, और इनकी टॉप स्पीड 150 kmph है. वहीं, 38.5 kWh LFP Skoda Epiq की रेंज 310 किलोमीटर है.

इसके अलावा, NMC बैटरी Skoda Epiq में लगी मोटर 208 bhp की पावर देती है, और 290 Nm का पीक टॉर्क प्रदान करती है. इसकी टॉप स्पीड 160 kmph तक जाती है, और यह वेरिएंट फुल चार्ज पर 440 किलोमीटर तक की रेंज प्रदान करता है. Skoda ने यह भी कन्फर्म किया है कि DC फास्ट चार्जर में प्लग करने पर यह वेरिएंट सिर्फ 24 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाएगा.

Skoda Epiq SUV
नई Skoda Epiq SUV का सीटिंग लेआउट (फोटो - Skoda Auto)

Skoda Epiq e-SUV का इंटीरियर और फीचर्स
कार के इंटीरियर की बात करें तो नई Skoda Epiq का डैशबोर्ड, कंपनी के खास अंदाज़ में, सीधी लाइनों वाला एक साफ़, बिना किसी रुकावट वाला लेआउट फॉलो करता है, लेकिन ज़्यादातर खरीदार कार के ज़रूरी कामों के लिए पूरे फिजिकल स्विच की वापसी को काफी पसंद करेंगे.

कार के डैशबोर्ड पर बीच में एक 13-इंच का एंड्रॉयड-बेस्ड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया गया है. इसके टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील में भी फिजिकल बटन दिए गए हैं, और Skoda ने सेंटर कंसोल के बेस पर दो USB-C पोर्ट दिए गए हैं, जो सीधे फ्लोटिंग वायरलेस फोन चार्जर के नीचे हैं.

Skoda Epiq SUV
नई Skoda Epiq SUV का साइड प्रोफाइल (फोटो - Skoda Auto)

क्या भारत में लॉन्च होगी Skoda Epiq e-SUV
भारतीय बाजार में इस कार की लॉन्च की बात करें तो Skoda ने इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है कि Skoda Epiq भारत में लॉन्च होगी या नहीं. कार निर्माता कंपनी पहले भी खास तौर पर भारत के लिए एक EV बनाने पर ज़ोर दे रही है, और पहले भी उसने Nexon EV को टक्कर देने वाली एक गाड़ी बाजार में उतारने की ओर इशारा किया था.

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