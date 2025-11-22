Skoda Auto Volkswagen India ने भारत में 20 लाख कारों का उत्पादन किया पूरा
Skoda Auto Volkwagen India ने भारत में 20 लाख कारों का उत्पादन पूरा कर लिया है, जो कंपनी के लिए बड़ी उपलब्धि है.
Published : November 22, 2025 at 1:16 PM IST
हैदराबाद: Volkswagen ग्रुप की भारतीय ब्रांच, Skoda Auto Volkswagen India Pvt Ltd. (SAVWIPL) ने जानकारी दी है कि कंपनी ने देश में 2 मिलियन से ज़्यादा कारों का लोकल लेवल पर प्रोडक्शन पूरा कर लिया है. यह कंपनी ने ऐसे समय में की है, जब कंपनी ने भारतीय बाजार में 25 साल पूरे कर लिए हैं. Volkswagen Group ने भारत में अपनी शुरुआत साल 2001 में Skoda Octavia के साथ की थी, और इसके साथ लोकल लेवल पर बने मॉडल भी थे.
इस माइलस्टोन पर कमेंट करते हुए, Skoda Auto Volkwagen India के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर, पीयूष अरोड़ा ने कहा कि, "भारत में हम जो भी माइलस्टोन हासिल करते हैं, वह देश की क्षमता में हमारे पक्के विश्वास को दिखाता है - सिर्फ़ एक मार्केट के तौर पर ही नहीं, बल्कि मोबिलिटी के भविष्य में एक ड्राइविंग फ़ोर्स के तौर पर भी."
उन्होंने आगे कहा कि, "2 मिलियन का आंकड़ा लोगों, टेक्नोलॉजी और लोकल क्षमता में लगातार इन्वेस्टमेंट का नतीजा है. यह भारतीय कस्टमर्स के हमारे छह ब्रांड्स पर रखे गए ज़बरदस्त भरोसे को भी दिखाता है." SAVWIPL अभी लोकल लेवल पर Skoda, Volkswagen और Audi ब्रांड के तहत कई मॉडल बनाती है, जो चाकन और छत्रपति संभाजीनगर (पहले औरंगाबाद) में इसके प्लांट में फैले हुए हैं.
इस उपलब्धि के बारे में कंपनी ने बताया कि उत्पादित की गईं, 20 लाख यूनिट्स में से 5 लाख से ज़्यादा कंपनी के INDIA 2.0 रणनीति के तहते आने वाले मॉडल्स हैं, जिनमें Skoda Kylaq, Skoda Kushaq और Skoda Slavia के साथ Volkswagen Taigun और Tiguan शामिल हैं. कंपनी ने यह भी बताया कि पिछली 5 लाख लोकल यूनिट्स पिछले 3.5 सालों में बनी थीं.
कंपनी की INDIA 2.0 रणनीति का मकसद हाल के सालों में भारत में Skoda और Volkswagen दोनों की सेल्स परफॉर्मेंस को फिर से बेहतर बनाना है. Skoda Slavia और Kushaq की लॉन्च के बाद, Skoda ने साल 2022 में भारत में अपना अब तक का सबसे अच्छा साल बताया और अब 2025 में एक नया रिकॉर्ड बनाने की राह पर है.
चेक कार बनाने वाली कंपनी ने साल खत्म होने में अभी दो महीने बाकी हैं, लेकिन उसने 2022 के सेल्स नंबर पहले ही पार कर लिए हैं. यह सफलता इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुई Skoda Kylaq सबकॉम्पैक्ट SUV की ज़बरदस्त डिमांड से मिली है. इंटरनेशनल बिज़नेस के मामले में, SAVWIPL ने बताया कि भारत से एक्सपोर्ट 7 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर गया है.