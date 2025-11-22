ETV Bharat / technology

Skoda Auto Volkswagen India ने भारत में 20 लाख कारों का उत्पादन किया पूरा

Skoda Auto Volkswagen India के 20 लाख यूनिट्स का उत्पादन पूरा ( फोटो - Skoda Auto )

हैदराबाद: Volkswagen ग्रुप की भारतीय ब्रांच, Skoda Auto Volkswagen India Pvt Ltd. (SAVWIPL) ने जानकारी दी है कि कंपनी ने देश में 2 मिलियन से ज़्यादा कारों का लोकल लेवल पर प्रोडक्शन पूरा कर लिया है. यह कंपनी ने ऐसे समय में की है, जब कंपनी ने भारतीय बाजार में 25 साल पूरे कर लिए हैं. Volkswagen Group ने भारत में अपनी शुरुआत साल 2001 में Skoda Octavia के साथ की थी, और इसके साथ लोकल लेवल पर बने मॉडल भी थे. इस माइलस्टोन पर कमेंट करते हुए, Skoda Auto Volkwagen India के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर, पीयूष अरोड़ा ने कहा कि, "भारत में हम जो भी माइलस्टोन हासिल करते हैं, वह देश की क्षमता में हमारे पक्के विश्वास को दिखाता है - सिर्फ़ एक मार्केट के तौर पर ही नहीं, बल्कि मोबिलिटी के भविष्य में एक ड्राइविंग फ़ोर्स के तौर पर भी." उन्होंने आगे कहा कि, "2 मिलियन का आंकड़ा लोगों, टेक्नोलॉजी और लोकल क्षमता में लगातार इन्वेस्टमेंट का नतीजा है. यह भारतीय कस्टमर्स के हमारे छह ब्रांड्स पर रखे गए ज़बरदस्त भरोसे को भी दिखाता है." SAVWIPL अभी लोकल लेवल पर Skoda, Volkswagen और Audi ब्रांड के तहत कई मॉडल बनाती है, जो चाकन और छत्रपति संभाजीनगर (पहले औरंगाबाद) में इसके प्लांट में फैले हुए हैं.