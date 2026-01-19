ETV Bharat / technology

आने वाले हफ्तों में लॉन्च होने वाला है Skoda Kushaq का फेसलिफ्ट वर्जन, देखें इसकी पहली झलक

Skoda Kushaq फेसलिफ्ट का टीजर ( फोटो - Skoda Auto India )

हैदराबाद: जर्मन कार निर्माता कंपनी Skoda Auto अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी Skoda Kushaq का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने वाली है. इस कार को आने वाले कुछ हफ्तों में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इससे पहले कंपनी ने अपनी नई Skoda Kushaq फेसलिफ्ट की पहली झलक दिखाई है. Skoda की इस कॉम्पैक्ट SUV ने मार्च 2021 में भारत में डेब्यू किया था. यह कार Skoda Volkswagen India की INDIA 2.0 स्कीम के तहत पहला नया मॉडल था. इसके बाद के महीनों में कंपनी ने Skoda Slavia सेडान और Volkswagen Taigun को भी लॉन्च किया था, और साल 2022 में इस लिस्ट में Volkswagen Virtus को भी शामिल किया गया. इस SUV ने भारतीय बाज़ार के लिए नए MQB A0 IN प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की. Skoda Kushaq फेसलिफ्ट का टीजर (फोटो - Skoda Auto India) नई Skoda Kushaq फेसलिफ्ट का टीजर

अपडेटेड Skoda Kushaq के पहले टीज़र में ढकी हुई SUV को एक खेत में दिखाया गया है, जिसमें सिर्फ़ कुछ ही डिटेल्स दिखाई दे रही हैं. इस टीजर में आप एक बड़ी, ज़्यादा सीधी स्कोडा बटरफ्लाई ग्रिल, स्कोडा राउंडेल के साथ स्कल्प्टेड बोनट और SUV की खास शोल्डर लाइन देख सकते हैं.