आने वाले हफ्तों में लॉन्च होने वाला है Skoda Kushaq का फेसलिफ्ट वर्जन, देखें इसकी पहली झलक
Skoda Auto अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी Skoda Kushaq का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने वाली है. इससे पहले कार का टीजर जारी किया गया है.
Published : January 19, 2026 at 2:38 PM IST
हैदराबाद: जर्मन कार निर्माता कंपनी Skoda Auto अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी Skoda Kushaq का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने वाली है. इस कार को आने वाले कुछ हफ्तों में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इससे पहले कंपनी ने अपनी नई Skoda Kushaq फेसलिफ्ट की पहली झलक दिखाई है. Skoda की इस कॉम्पैक्ट SUV ने मार्च 2021 में भारत में डेब्यू किया था.
यह कार Skoda Volkswagen India की INDIA 2.0 स्कीम के तहत पहला नया मॉडल था. इसके बाद के महीनों में कंपनी ने Skoda Slavia सेडान और Volkswagen Taigun को भी लॉन्च किया था, और साल 2022 में इस लिस्ट में Volkswagen Virtus को भी शामिल किया गया. इस SUV ने भारतीय बाज़ार के लिए नए MQB A0 IN प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की.
नई Skoda Kushaq फेसलिफ्ट का टीजर
अपडेटेड Skoda Kushaq के पहले टीज़र में ढकी हुई SUV को एक खेत में दिखाया गया है, जिसमें सिर्फ़ कुछ ही डिटेल्स दिखाई दे रही हैं. इस टीजर में आप एक बड़ी, ज़्यादा सीधी स्कोडा बटरफ्लाई ग्रिल, स्कोडा राउंडेल के साथ स्कल्प्टेड बोनट और SUV की खास शोल्डर लाइन देख सकते हैं.
नई Skoda Kushaq फेसलिफ्ट का डिजाइन
इसके अलावा, टीजर में SUV के निचले बंपर पर सिल्वर ट्रिम की एक झलक भी मिलती है. बता दें कि इस SUV को पिछले एक साल में टेस्टिंग के दौरान कई बार सड़कों पर देखा जा चुका है, और इससे इसके डिजाइन अपडेट के बारे में पता चलता है. इसमें हेडलाइट्स में बदलाव और रिवाइज्ड टेल लैंप दिए गए हैं, जिनमें लाइटबार डिज़ाइन हो सकता है.
नई Skoda Kushaq फेसलिफ्ट का इंटीरियर
इसके अलावा, नई Skoda Kushaq फेसलिफ्ट के इंटीरियर की बात करें तो कंपनी इसके केबिन को भी कुछ छोटे-मोटे डिज़ाइन अपडेट्स दे सकती है, जिसमें नए मटीरियल और कलर के साथ-साथ बदले हुए कंट्रोल सरफेस भी शामिल हैं.
नई Skoda Kushaq फेसलिफ्ट के फीचर्स
कार में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो नई SUV में कुछ अपग्रेड मिलने की संभावना है. माना जा रहा है कि इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, एक अपग्रेडेड इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और यहां तक कि ADAS टेक्नोलॉजी भी दी जा सकती है.
नई Skoda Kushaq फेसलिफ्ट का पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें, यहां कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है. कंपनी इसमें मौजूदा 1.0-लीटर, TSI पेट्रोल और 1.5-लीटर TSI पेट्रोल इंजन का विकल्प ही देगी. इन दोनों इंजनों के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन का विकल्प दिया जा सकता है.