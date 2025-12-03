ETV Bharat / technology

Skoda Auto ने भारत में पार की 5 लाख यूनिट कारों की बिक्री, कंपनी के लिए बड़ी उपलब्धि

Skoda Kylaq ( फोटो - Skoda Auto India )

हैदराबाद: जर्मन कार निर्माता कंपनी की भारतीय शाका Skoda Auto India ने जानकारी दी है कि कंपनी ने भारतीय बाजार में कुल 5 लाख यूनिट्स की बिक्री पार कर ली है. ब्रांड के यहां ऑपरेशन शुरू करने के 25 साल बाद यह माइलस्टोन हासिल किया गया है. नवंबर 2025 में, Skoda Auto India ने 5,491 यूनिट्स की बिक्री हासिल की, जो साल 2024 के इसी महीने की तुलना में साल-दर-साल 90 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है. यह अपडेट कंपनी के अक्टूबर 2025 में अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा मंथली सेल्स की रिपोर्ट के कुछ समय बाद आया है, जब कंपनी ने 8,252 यूनिट्स की डिलीवर की थीं. Skoda ने यह भी जानकारी दी कि साल 2025 इंडियन मार्केट में उसका सबसे मज़बूत साल बन चुका है. Skoda Auto से मिली जानकारी के अनुसार, जनवरी और अक्टूबर 2025 के बीच, कंपनी ने 61,607 यूनिट्स कारों की बिक्री की, जो साल 2022 में हासिल किए गए उसके पिछले सालाना बेस्ट 53,721 यूनिट्स से ज़्यादा है.