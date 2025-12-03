ETV Bharat / technology

Skoda Auto ने भारत में पार की 5 लाख यूनिट कारों की बिक्री, कंपनी के लिए बड़ी उपलब्धि

Skoda Auto India ने जानकारी दी कि कंपनी ने भारतीय बाजार में कुल 5 लाख यूनिट्स की बिक्री पार कर ली है.

Skoda Kylaq
Skoda Kylaq (फोटो - Skoda Auto India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 3, 2025 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: जर्मन कार निर्माता कंपनी की भारतीय शाका Skoda Auto India ने जानकारी दी है कि कंपनी ने भारतीय बाजार में कुल 5 लाख यूनिट्स की बिक्री पार कर ली है. ब्रांड के यहां ऑपरेशन शुरू करने के 25 साल बाद यह माइलस्टोन हासिल किया गया है. नवंबर 2025 में, Skoda Auto India ने 5,491 यूनिट्स की बिक्री हासिल की, जो साल 2024 के इसी महीने की तुलना में साल-दर-साल 90 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है.

यह अपडेट कंपनी के अक्टूबर 2025 में अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा मंथली सेल्स की रिपोर्ट के कुछ समय बाद आया है, जब कंपनी ने 8,252 यूनिट्स की डिलीवर की थीं. Skoda ने यह भी जानकारी दी कि साल 2025 इंडियन मार्केट में उसका सबसे मज़बूत साल बन चुका है.

Skoda Auto से मिली जानकारी के अनुसार, जनवरी और अक्टूबर 2025 के बीच, कंपनी ने 61,607 यूनिट्स कारों की बिक्री की, जो साल 2022 में हासिल किए गए उसके पिछले सालाना बेस्ट 53,721 यूनिट्स से ज़्यादा है.

कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, इस ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा Skoda Kylaq सबकॉम्पैक्ट SUV से आया है, जिसकी इस साल की शुरुआत में लॉन्च होने के बाद से 40,000 से ज़्यादा यूनिट्स बिक ​​चुकी हैं. इसके अलावा, हाल ही में दोबारा लॉन्च हुई Skoda Octaiva RS, ऑर्डर बुक खुलने के कुछ ही मिनटों में बिक गई, जिसकी लिमिटेड 100 यूनिट्स थीं.

कंपनी की ग्रोथ पर कमेंट करते हुए, Skoda Auto ndia के ब्रांड डायरेक्टर, आशीष गुप्ता ने कहा कि, "हमारा बढ़ता नेटवर्क, हमारी वैल्यू-ड्रिवन ओनरशिप ऑफरिंग, और बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मुख्य ड्राइविंग फोर्स रहे हैं, जिन्होंने हमारी 5 लाख लैंडमार्क सेल्स और हर महीने हमारी लगातार साल-दर-साल सेल्स ग्रोथ को बढ़ाया है. हम अपने प्रोडक्ट्स के साथ और अपने कस्टमर्स और अपने फैंस के करीब जाकर इस मोमेंटम को बनाए रखेंगे."

Skoda Auto India के मौजूदा पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें चार मॉडल मौजूद हैं. इनमें Skoda Kylaq सबकॉम्पैक्ट SUV (Rs 7.56 लाख – Rs 12.78 लाख), Skoda Slavia कॉम्पैक्ट सेडान (Rs 10 लाख – Rs 17.70 लाख), Skoda Kushaq कॉम्पैक्ट SUV (Rs 10.51 लाख – Rs 18.43 लाख), और Skoda Kodiaq SUV (Rs 39.99 लाख – Rs 45.96 लाख) है. बिक चुकी Skoda Octavia RS की लॉन्च के समय कीमत Rs 49.99 लाख थी.

TAGGED:

SKODA AUTO INDIA
SKODA AUTO CAR SALES
SKODA AUTO CARS IN INDIA
SKODA AUTO CROSSES 5 LAKH CAR SALES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.