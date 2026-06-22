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Samsung को पीछे छोड़ SK Hynix बना मार्केट कैप में नंबर-1, 25 साल का रिकॉर्ड टूटा

SK हाइनिक्स ने मार्केट कैपिटलाइजेशन में पहली बार सैमसंग को पीछे छोड़ा, कंपनी के शेयर 6 फीसदी से ज्यादा उछले हैं.

This photo provided by SK hynix Inc. on Feb. 1, 2021, shows the company's M16 fab in Icheon, south of Seoul
SK हाइनिक्स की नई HBM4E चिप एआई कंपनियों के लिए बेहतर पावर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस देती है. (Image Credit: Yonhap/IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 22, 2026 at 7:38 PM IST

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हैदराबाद: साउथ कोरिया की चिप इंडस्ट्री में सोमवार को एक ऐसा इतिहास रच गया, जिसकी उम्मीद कुछ सालों पहले तक शायद किसी ने भी नहीं की होगी. साउथ कोरियन कंपनी SK हाइनिक्स ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में पहली बार सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को पीछे छोड़ दिया है. कोरिया एक्सचेंज के मुताबिक दोपहर 12:42 बजे SK हाइनिक्स का मार्केट कैप 2,091 ट्रिलियन वॉन यानी करीब 1,358 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का आंकड़ा 2,090 ट्रिलियन वॉन पर ही रुक गया.

अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि दुनियाभर में लोकप्रिय साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग साल 2000 यानी पिछले करीब 26 साल से कोस्पी इंडेक्स पर लगातार टॉप पोजीशन पर बनी हुआ थी. इससे पहले सैमसंग कंपनी साल 1999 में पहली बार नंबर वन बनी थी और उसके बाद से अब यह पहली बार है किसी कंपनी ने सैमसंग को मार्केट कैप के मामले में पीछे किया है.

शेयर बाजार में दिखा बड़ा उलटफेर

इस बदलाव की झलक शेयर मार्केट में भी साफ नज़र आई. SK Hynix के शेयरों में 6.15% की तेजी आई और यह 2,934,000 वॉन पर पहुंच गया. इसके मुकाबले सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर सिर्फ 0.99% ही बढ़े और 357,500 वॉन पर बंद हुए. इतने बड़े अंतर ने ही दोनों कंपनियों की रैंकिंग बदलने में अहम भूमिका निभाई.

इस तेजी के पीछे की सबसे बड़ी वजह SK Hynix की नई हाई-बैंडविड्थ मेमोरी चिप है. कंपनी ने पिछले हफ्ते ही अपनी लेटेस्ट 12-लेयर HBM4E चिप के सैंपल्स दुनिया के बड़े ग्राहकों को भेजना शुरू किया था. यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लिकेशन के लिए अगली पीढ़ी की मेमोरी सप्लाई करने की रेस में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

HBM4E चिप बनी असली गेम चेंजर

कंपनी का कहना है कि उनकी एडवांस्ड HBM डेवलपमेंट और प्रोडक्शन एक्सपर्टीज की वजह से ही वो समय पर सैंपल डिलीवर कर पाए. यह नई चिप पुराने मॉडल के मुकाबले 20 फीसदी से ज्यादा बेहतर पावर एफिशिएंसी देती है, जिससे एआई ट्रेनिंग और इंफरेंस वर्कलोड में डेटा प्रोसेसिंग की क्षमता भी बढ़ेगी.

कंपनी के प्रेजिडेंट और चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर आह्न ह्यून ने कहा कि HBM4E ने उनकी मार्केट लीडिंग टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज की बुनियाद पर एआई लीडरशिप को और मजबूत किया है.

उन्होंने यह भी कहा कि पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करते हुए कंपनी मार्केट में जरूरी वैल्यू डिलीवर करती रहेगी. आपको बता दें कि साउथ कोरियी की इस चिप मेकर कंपनी यानी SK हाइनिक्स के ग्राहकों की लिस्ट में गूगल के साथ-साथ AMD, NVIDIA समेत कई बड़ी-बड़ी एआई कंपनियां शामिल हैं.

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