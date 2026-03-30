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अप्रैल 2026 में 6 नए स्मार्टफोन भारत में होंगे लॉन्च, Vivo, Redmi और Realme के फोन शामिल

स्पेसिफिकेशन्स: इस फोन में 6.77-इंच का AMOLED डिस्प्ले (1080x2392), 120Hz रिफ्रेश रेट और 3200 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है. साथ ही, यह फ़ोन Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर, 8GB LPDDR4x RAM और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आएगा.

डिज़ाइन: इसका सबसे खास फीचर इसका गोल्ड फ़्रेम है, जिस पर रेड कलर का शेड दिया गया है. इसके पिछले पैनल पर वीगन लेदर फ़िनिश मिलती है और बीच में Redmi की ब्रैंडिंग दी गई है. स्क्वैरिकल (चौकोर-गोल) आकार का रियर कैमरा मॉड्यूल गोल्ड फ़िनिश के साथ मिलेगा. यह डिज़ाइन खास तौर पर युवा और स्टाइलिश यूज़र्स को पसंद आएगा.

Redmi Note 15 SE 5G नए Redmi Note 15 SE 5G को भी 2 अप्रैल, 2026 को भारत में लॉन्च किया जाएगा. Flipkart पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव की गई है, और ऐसा लगता है कि यह फ़ोन चीन में लॉन्च हुए New Year Cherry Red Edition का ही एक रीब्रांडेड वर्जन है.

परफॉर्मेंस और बैटरी: इसमें MediaTek Dimensity 7360 Turbo प्रोसेसर (4nm) इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके साथ LPDDR5 RAM (8GB तक) और UFS 3.1 स्टोरेज (512GB तक) मिलेगी. यह रोज़ाना के इस्तेमाल, मल्टीटास्किंग और हल्की-फुल्की गेमिंग के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देगा. इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा. पूरे दिन इस्तेमाल करने के बाद भी बैटरी चलेगी.

इसमें 30x सुपर ज़ूम और AI Magic Weather जैसे फ़ीचर्स भी दिए गए हैं. फोन में सामने की तरफ़ Eye Autofocus के साथ 32 MP (कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 50 MP) का सेल्फ़ी कैमरा मिलता है. यह फ़ोन फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीनों के लिए एकदम सही रहेगा.

कैमरा सेटअप: इस फोन का सबसे खास फीचर इसमें पीछे की तरफ दिया गया 200 MP Samsung HP5 कैमरा है, जो OIS, f/1.88 अपर्चर के साथ आता है. इसके साथ ही इसमें 8 MP का 120 डिग्री अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मिलता है. Aura Light पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए बेहतर लाइटिंग देता है.

इसे SGS Gold Label ड्रॉप रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन भी मिलता है. इसकी एक खास बात यह है, 'Darkness Glow Technology', जिसकी मदद से UV लाइट या सूरज की रोशनी के संपर्क में आने के बाद फ़ोन धीरे-धीरे चमकने लगता है. कलर ऑप्शन्स की बात करें तो इसमें Monsoon Blue (जो अंधेरे में चमकता है) और Northern Lights Purple शामिल होंगे.

डिजाइन और डिस्प्ले: Vivo V70 FE में 6.83-इंच का 1.5K फ्लैट AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HDR10+ सपोर्ट मिलेगा. इसका स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो लगभग 94.4 प्रतिशत होगा. यह फ़ोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ पानी और धूल से सुरक्षित रखेगा, जिससे यह 1.5 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक सुरक्षित रह सकता है.

Vivo V70 FE नए Vivo V70 सीरीज़ के तहत Vivo V70 FE (Fan Edition) भारत में 2 अप्रैल, 2026 को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. यह फ़ोन इंडोनेशिया में पहले से ही बेचा जा रहा है, और भारतीय वर्जन में इसके कुछ कलर्स और फ़ीचर्स अलग हो सकते हैं. कंपनी ने Amazon India, Flipkart और Vivo की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर इसके लिए माइक्रोसाइट्स लाइव की है.

भारतीय बाज़ार में Vivo, Xiaomi (Redmi), Realme और OnePlus के बीच मुकाबला दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. संभावित ग्राहक ऐसे फोन चाहते हैं, जिनकी बैटरी लंबे समय तक चले, कैमरे बेहतरीन हों और परफॉर्मेंस स्मूथ हो. यह आने वाला लॉन्च इन ज़रूरतों को पूरा करने की उम्मीद है. यहां हम इन फोन्स के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं.

अप्रैल 2026 में छह स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे, जिनमें Vivo V70 FE, Redmi Note 15 SE 5G, Realme 16 5G, OnePlus Nord 6, AI+ Nova 2 5G और Nova 2 Ultra 5G शामिल हैं. इन स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी, हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरे, दमदार प्रोसेसर और प्रीमियम डिज़ाइन शामिल किए जाएंगे. जहां मिड-रेंज सेगमेंट में कड़ी टक्कर होने वाली है, वहीं ये फोन किफायती कीमतों पर प्रोफेशनल फीचर्स मिलने वाले हैं.

हैदराबाद: मार्च 2026 खत्म होने वाला है, और अप्रैल का महीना स्मार्टफोन पसंद करने वालों के लिए खास होने वाला है. 2 अप्रैल को, तीन बड़ी कंपनियां - Vivo, Redmi और Realme - भारत में एक ही दिन अपने नए मिड-रेंज फोन लॉन्च करने वाली हैं. इसके बाद, 7 अप्रैल को, OnePlus अपना Nord 6 स्मार्टफोन लॉन्च करेगी.

कैमरा: इसमें 108 MP मेन + 8 MP अल्ट्रावाइड रियर कैमरा और 16 MP सेल्फ़ी कैमरा मिलता है. फोन में 5,520mAh की बैटरी फ़ास्ट चार्जिंग के साथ इस्तेमाल की जाएगी. यह फ़ोन उन ग्राहकों के लिए फ़ायदेमंद है, जो 5G सपोर्ट और मॉडर्न कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हैं.

कीमत और उपलब्धता: स्टैंडर्ड Redmi Note 15 5G की शुरुआती कीमत 22,999 रुपये थी. SE एडिशन की कीमत भी लगभग उतनी ही या थोड़ी ज़्यादा हो सकती है. यह Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

Realme 16 5G

नए Realme 16 5G को भी 2 अप्रैल, 2026 को लॉन्च किया जाएगा. यह फ़ोन मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी और सोशल मीडिया कंटेंट बनाने पर फ़ोकस करता है. इसमें एक स्लिम डिज़ाइन और 7000mAh की बैटरी मिलती है.

मुख्य फ़ीचर्स: 50 MP Sony मेन कैमरा (रिंग फ़्लैश के साथ) + 2 MP का कैमरा मिलता है. इसमें सामने की तरफ़ 50 MP सेल्फ़ी कैमरा मिलता है. पीछे की तरफ़ सेल्फ़ी मिरर जैसा एक खास फीचर दिया गया है. फोन में 4,200 nits की ब्राइटनेस वाला 6.57-इंच का डिस्प्ले दिया गया है. यह MediaTek Dimensity 6400 Turbo प्रोसेसर पर चलता है.

Realme 16 5G (फोटो - Realme)

यह फ़ोन 8.1 mm मोटा है, और इसका वज़न 1283g है और इसे IP69 रेटिंग मिलती है. फोन 60W चार्जिंग के साथ 7000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किया जाएगा. इस फोन को Air Black और Air White कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा. जानकारी के अनुसार इस फोन को 15,000 से 25,000 रुपये की रेंज में फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन लोगों के लिए उतारा जाएगा.

OnePlus Nord 6

नए OnePlus Nord 6 की बात करें तो इसे 7 अप्रैल 2026 की शाम 7 बजे लॉन्च किया जाएगा. इस फोन को 35,000 से 40,000 रुपये के बीच होने लॉन्च किया जा सतका है. इस फोन में प्रोसेसिंग, हाई-फ्रेमरेट गेमिंग और बैटरी पर खास ध्यान दिया जाएगा.

परफॉर्मेंस: फोन में Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर (4nm) इस्तेमाल किया जाएगा. इसका AnTuTu बेंचमार्क में 25 लाख से ज़्यादा स्कोर है. फोन में BGMI और COD Mobile जैसे गेम्स में लगातार 165 FPS गेमप्ले मिलता है और 6-एक्सिस गेमिंग जायरोस्कोप भी मिलता है.

OnePlus Nord 6 (फोटो - OnePlus)

डिस्प्ले: फोन में 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 165Hz रिफ्रेश रेट मिलता है. इसमें 3,600 nits की पीक ब्राइटनेस, 3840Hz PWM डिमिंग और हाई टच सैंपलिंग रेट मिलता है. इसकी Aqua Touch 2.0 टेक्नोलॉजी गीले हाथों से इस्तेमाल करने पर भी अच्छा रिस्पॉन्स देती है. इसलिए, फ़ोन इस्तेमाल करते समय चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है.

बैटरी: फ़ोन को पावर देने के लिए इसमें 9,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी लगाई गई है. सामान्य इस्तेमाल करने पर यह बैटरी 2.5 दिनों तक चलती है. यह 80W SuperVOOC चार्जिंग (जो 70 मिनट में पूरी हो जाती है) और 27W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है. गेमिंग के दौरान बाईपास चार्जिंग से फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं होता.

कलर ऑप्शन्स: यह फोन होलोग्राफिक क्विक सिल्वर, फ्रेश मिंट और पिच ब्लैक जैसे कलर्स में उपलब्ध होगा. यह फोन Amazon और OnePlus के स्टोर्स पर उपलब्ध होने वाला है. गेमिंग और मल्टीमीडिया पसंद करने वालों के लिए यह फ़ोन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

AI+ Nova 2 5G और Nova 2 Ultra 5G

AI+, एक ऐसी कंपनी जिसने बजट 5G स्मार्टफोन सेगमेंट में नई प्रतिस्पर्धा खड़ी कर दी है. कंपनी 9 अप्रैल, 2026 को भारत में अपनी Nova 2 सीरीज़ के दो नए मॉडल AI+ Nova 2 5G और AI+ Nova 2 Ultra 5G लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. NxtQuantum Shift Technologies के स्वामित्व वाले इस ब्रांड के CEO, माधव शेठ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह घोषणा की, और साथ ही एक टीज़र के ज़रिए फ़ोन का डिज़ाइन और कलर ऑप्शन भी दिखाए.

Nova 2 5G: वहीं दूसरी ओर, Nova 2 5G में चौकोर आकार का कैमरा लेआउट दिया जाएगा, जिसके कोने गोल होंगे और इसमें एक LED फ्लैश मॉड्यूल भी दिया जाएगा. यह फ़ोन ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक और बैंगनी कलर्स में उपलब्ध होगा. दोनों ही फ़ोन में रेड कलर का पावर बटन दिया जाएगा.

AI+ Nova 2 5G (फोटो - AI+)

अनुमानित स्पेसिफिकेशन्स: संभावना जताई जा रही है कि इस नए फ़ोन में पिछले Nova 5G और Pulse मॉडल्स के मुकाबले कुछ अपग्रेड देखने को मिलेंगे. ये दोनों फ़ोन 5G सपोर्ट के साथ आएंगे. पिछले मॉडल्स की तरह, इस फोन में भी 6.7-इंच का HD+ डिस्प्ले, Unisoc चिपसेट, AI-बेस्ड डुअल रियर कैमरा सेटअप (50MP का मेन सेंसर), और 18W की चार्जिंग को सपोर्ट करने वाली 5000mAh की बैटरी मिल सकती है.

इसके अलावा, Nova 2 Ultra में ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन और फ़ीचर्स मिलेंगे. AI+ कंपनी बजट सेगमेंट में किफ़ायती कीमतों पर AI फ़ीचर्स और स्टाइलिश डिज़ाइन देने पर फ़ोकस कर रही है. पिछले Nova 5G की शुरुआती कीमत 7,999 रुपये थी. उम्मीद है कि नए मॉडल्स की कीमत भी 10,000 रुपये से कम होगी. ये फ़ोन Flipkart और दूसरे रिटेल आउटलेट्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे.

प्रतिस्पर्धा और बाज़ार पर प्रभाव

अप्रैल 2026 में, ये चारों फ़ोन मिड-रेंज सेगमेंट में एक-दूसरे से मुकाबला करेंगे, जिनकी कीमत 20,000 रुपये से 40,000 रुपये के बीच होगी. Vivo V70 FE का फ़ोकस कैमरा और बैटरी पर होगा, Redmi का डिज़ाइन और कीमत पर, Realme का फ़ोटोग्राफ़ी पर, जबकि OnePlus Nord 6 का फ़ोकस गेमिंग और परफ़ॉर्मेंस पर होगा.

यह Samsung, iQOO और दूसरी कंपनियों से भी मुकाबला करेगा. ग्राहकों को लॉन्च इवेंट्स और ऑफ़र्स पर नज़र रखनी चाहिए. इस स्मार्टफोन की कीमतें, फ़ाइनल स्पेसिफ़िकेशन्स और उपलब्धता लॉन्च के दिन ही साफ़ हो पाएगी.