Simple Energy लॉन्च करेगी अपना पहला इलेक्ट्रिक फैमिली स्कूटर, जानें क्या होंगे फीचर्स
इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनी Simple Energy अपना एक नया फैमिली स्कूटर बाजार में उतारने वाली है. इसके बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.
Published : July 23, 2026 at 2:21 PM IST
हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Simple Energy ने जानकारी दी है कि कंपनी 2 सितंबर, 2026 को अपना पहला फ़ैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश करने वाली है. इस नए स्कूटर के साथ ही कंपनी भारत के सबसे बड़े स्कूटर सेगमेंट में कदम रखने वाली है.
बेंगलुरु स्थित EV निर्माता कंपनी का कहना है कि आने वाले मॉडल को रोज़ाना गाड़ी चलाने वालों और परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसके साथ ही, इसमें कंपनी के परफ़ॉर्मेंस-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटरों की पहचान रही इंजीनियरिंग-फ़ोकस्ड अप्रोच को भी बरकरार रखा गया है.
यह नया स्कूटर Simple Energy के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को प्रीमियम परफॉर्मेंस वाले प्रोडक्ट्स से आगे बढ़ाएगा, क्योंकि कंपनी अब बहुत बड़े कस्टमर बेस को टारगेट करना चाहती है.
Simple Energy फैमिली स्कूटर में क्या कुछ मिलेगा
फिलहाल कंपनी ने अपने आने वाले स्कूटर की टेक्निकल जानकारी या उसके नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन कंपनी का कहना है कि इस स्कूटर को कई सालों की इन-हाउस रिसर्च और इंजीनियरिंग के ज़रिए तैयार किया गया है.
Simple Energy का दावा है कि इस स्कूटर को बिल्कुल नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है और इसमें रोज़ाना आने-जाने की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकैलिटी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सोच-समझकर किया गया डिज़ाइन शामिल होगा.
कंपनी ने अपने प्रोप्राइटरी सॉफ़्टवेयर, व्हीकल टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड इंजीनियरिंग में किए गए निवेश पर भी ज़ोर दिया है. इसमें हैवी रेयर-अर्थ से मुक्त इलेक्ट्रिक मोटरों का कमर्शियल प्रोडक्शन करने वाली पहली भारतीय OEM बनना भी शामिल है.
परफॉर्मेंस पर फोकस करने वाले 'Simple One' और 'Simple Ultra' के उलट, आने वाले स्कूटर में कम्फर्ट, प्रैक्टिकैलिटी और इस्तेमाल में आसानी को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है, जिससे यह परिवारों और शहर में आने-जाने वालों के लिए उपयुक्त होगा.
कंपनी के लाइनअप का होगा विस्तार
Simple Energy अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइनअप का विस्तार कर रही है, और इसी क्रम में यह फ़ैमिली स्कूटर पेश किया जाएगा. बता दें कि इस साल की शुरुआत में, कंपनी ने अपना फ़्लैगशिप मॉडल 'Simple Ultra' लॉन्च किया था. इसमें 6.5 kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया जाता है, जो IDC-सर्टिफ़ाइड 400 km तक की रेंज देता है. इस रेंज के साथ, यह भारत में उपलब्ध सबसे ज़्यादा रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर बन गया है.
Simple Ultra की टॉप स्पीड 115 kmph बताई गई है और यह 2.77 सेकंड में 0 से 40 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है. इस स्कूटर में सात-इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे कई टेक्नोलॉजी फ़ीचर्स मिलते हैं, जिसमें चार लेवल चुनने का फीचर भी शामिल है.
Simple Energy का कहना है कि उसके प्रीमियम प्रोडक्ट्स से मिली इंजीनियरिंग की सीख को अब देश के परिवारों के लिए ज़्यादा किफायती स्कूटर में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे शायद ज़्यादा लोगों तक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पहुंच सकेगी.
बढ़ता हुआ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो
Simple Energy का आने वाला नया फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी के बढ़ते पोर्टफोलियो को और मज़बूत करेगा. कंपनी अभी Simple One Gen 2, Simple One S Gen 2 और Simple Ultra बेचती है.
Simple One Gen 2 दो वेरिएंट में बेची जा रही है, जिनकी IDC रेंज 236 km और 265 km बताई गई है और इनकी शुरुआती कीमत 1.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. वहीं, Simple One S Gen 2 की IDC रेंज 190 km बताई गई है और इसकी कीमत 1.74 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.