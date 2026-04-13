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Simple Energy पूरे देश में कर रही नए आउटलेट्स का विस्तार, मार्च 2026 तक खोले 70 शोरूम

Simple Energy ने बताया कि उसके 38 से ज़्यादा शहरों में लगभग 70 आउटलेट हैं, हालांकि कि कंपनी ने 90 शोरूम का लक्ष्य रखा था.

Simple One
Simple One इलेक्ट्रिक स्कूटर (फोटो - Simple Energy)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 13, 2026 at 5:18 PM IST

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हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Simple Energy पिछले कुछ महीनों से पूरे भारत में अपने डीलरशिप नेटवर्क का लगातार विस्तार कर रही है. मौजूदा समय में कंपनी के 38 से ज़्यादा शहरों में लगभग 70 आउटलेट कार्यरत हैं, जिनमें बेंगलुरु, दिल्ली, पटना, भोपाल, आगरा, गोवा, विजयवाड़ा, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, कोच्चि, चेन्नई और सिलीगुड़ी जैसे शहर शामिल हैं.

कंपनी ने जानकारी दी है कि शुरू में मार्च 2026 तक 90 शोरूम तक विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया था. इसके बाद, अगले कुछ महीनों में, Simple Energy नागपुर, रांची, भुवनेश्वर और दूसरे शहरों में भी विस्तार करने की योजना बना रही है.

Simple Energy के फाउंडर और CEO सुहास राजकुमार ने कहा कि, "Simple Stores का यह विस्तार, पूरे भारत में हमारी मौजूदगी को मज़बूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम है. उत्तर-पूर्व और पश्चिमी भारत में अपने विस्तार के ज़रिए, हम अपने ग्राहकों के लिए पहुंच को आसान बना रहे हैं और एक मज़बूत सर्विस नेटवर्क तैयार कर रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा कि, "हमारे स्कूटर लंबी दूरी तय करने और बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो रोज़ाना के सफ़र के लिए भरोसेमंद और चिंता-मुक्त राइड का एक्सपीरिएंस देते हैं. जैसे-जैसे हम पूरे भारत में 100 स्टोर्स तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को व्यावहारिक, भरोसेमंद और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने पर बना हुआ है."

इन नए 'Simple Stores' के बारे में जानकारी सामने आई है कि इनका लेआउट कस्टमर-सेंट्रिक होगा, और ये कंपनी के मुताबिक एक 'इमर्सिव ब्रांड एक्सपीरियंस' देंगे. इन स्टोर्स में Simple Energy की पूरी प्रोडक्ट रेंज दिखाई गई है, जिसमें हाल ही में लॉन्च हुआ 'Simple One Gen 2' भी शामिल है. कंपनी इसे दो बैटरी वेरिएंट में बेच रही है.

इसमें पहला 4.5 kWh का बैटरी वेरिएंट है, जोकि 236 km की IDC रेंज देता है, जबकि दूसरा 5 kWh का बैटरी वेरिएंट है, 265 km की IDC रेंज दे सकता है. कीमत पर नजर डालें तो इसके 4.5 kWh बैटरी वाले वेरिएंट की कीमत 1,69,999 रुपये (एक्स-शोरूम बेंगलुरु) से शुरू होती है.

वहीं इसके 5 kWh बैटरी वाले वेरिएंट की कीमत 1,77,999 रुपये (एक्स-शोरूम बेंगलुरु) से शुरू होती है. नया Simple OneS Gen 2, 190 km की IDC रेंज प्रदान करता है, और इसकी कीमत 1,49,999 रुपये (एक्स-शोरूम) है.

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