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Simple Energy पूरे देश में कर रही नए आउटलेट्स का विस्तार, मार्च 2026 तक खोले 70 शोरूम

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Simple Energy पिछले कुछ महीनों से पूरे भारत में अपने डीलरशिप नेटवर्क का लगातार विस्तार कर रही है. मौजूदा समय में कंपनी के 38 से ज़्यादा शहरों में लगभग 70 आउटलेट कार्यरत हैं, जिनमें बेंगलुरु, दिल्ली, पटना, भोपाल, आगरा, गोवा, विजयवाड़ा, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, कोच्चि, चेन्नई और सिलीगुड़ी जैसे शहर शामिल हैं.

कंपनी ने जानकारी दी है कि शुरू में मार्च 2026 तक 90 शोरूम तक विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया था. इसके बाद, अगले कुछ महीनों में, Simple Energy नागपुर, रांची, भुवनेश्वर और दूसरे शहरों में भी विस्तार करने की योजना बना रही है.

Simple Energy के फाउंडर और CEO सुहास राजकुमार ने कहा कि, "Simple Stores का यह विस्तार, पूरे भारत में हमारी मौजूदगी को मज़बूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम है. उत्तर-पूर्व और पश्चिमी भारत में अपने विस्तार के ज़रिए, हम अपने ग्राहकों के लिए पहुंच को आसान बना रहे हैं और एक मज़बूत सर्विस नेटवर्क तैयार कर रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा कि, "हमारे स्कूटर लंबी दूरी तय करने और बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो रोज़ाना के सफ़र के लिए भरोसेमंद और चिंता-मुक्त राइड का एक्सपीरिएंस देते हैं. जैसे-जैसे हम पूरे भारत में 100 स्टोर्स तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को व्यावहारिक, भरोसेमंद और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने पर बना हुआ है."