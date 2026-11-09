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अक्टूबर 2026 में इलेक्ट्रिक कारों की रीटेल बिक्री में भारी उछाल, बिके 37,049 यूनिट्स

हैदराबाद: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) ने अक्टूबर 2026 में हुई इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं. FADA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, कंपनियों ने सालाना आधार पर (YoY) कुल मिलाकर 37,049 यूनिट्स की रीटेल बिक्री दर्ज करते हुए 76.47 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है. पिछले साल की इसी अवधि में, कार निर्माता कंपनियों ने भारत में 20,995 इलेक्ट्रिक कारें बेची थीं.

इस वॉल्यूम ग्रोथ के चलते, महीने भर की कुल कार बिक्री में EVs की हिस्सेदारी बढ़कर 7.3 प्रतिशत हो गई. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अक्टूबर 2025 के 3.5 प्रतिशत के मुकाबले एक बड़ी बढ़ोतरी है, हालांकि सितंबर 2026 में दर्ज 8.5 प्रतिशत के आंकड़े से कुछ कम है, क्योंकि साल-दर-साल (YoY) आधार पर कार की बिक्री में 14 प्रतिशत की गिरावट आई है.

इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनियों की बात करें तो Tata Motors इस सेगमेंट में सबसे आगे बनी रही. अक्टूबर 2026 में कंपनी ने 14,669 यूनिट्स की बिक्री की, और पिछले साल के मुकाबले 77.6 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है. हालांकि, अलग-अलग प्राइस रेंज में मुकाबला तेज होने के कारण, घरेलू प्रतिस्पर्धी अब Tata Motors के साथ अपने फासले को कम कर रहे हैं.

वहीं, Mahindra की बात करें तो कंपनी ने बीते माह 8,538 यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरा स्थान हासिल किया. यह बिक्री अक्टूबर 2025 की 4,599 यूनिट्स की बिक्री के मुकाबले 85.7 प्रतिशत ज्यादा है. इसके अलावा, MG Motor की बिक्री पर नजर डालें तो कंपनी बीते माह 5,939 यूनिट्स की बिक्री के साथ बाजार में अपनी पकड़ मजबूत रखी हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले 10.8 प्रतिशत ज्यादा है.

Kia Carens Clavis EV (फोटो - Kia India)

व्यापक बाज़ार के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि बाज़ार में नए आए प्लेयर्स और उभरते हुए प्रतिभागी तेज़ी से अपनी पैठ बना रहे हैं. VinFast ने इस महीने 2,571 यूनिट्स की रिटेल बिक्री दर्ज कीं, जो पिछले साल के शुरुआती स्तर की तुलना में साल-दर-साल के आधार पर ज़बरदस्त वृद्धि को दर्शाती हैं. वहीं, Maruti Suzuki की बात करें तो कंपनी ने 1,200 यूनिट्स की बिक्री की, और इस तरह बाज़ार में अपनी मज़बूत उपस्थिति दर्ज कराई.