Signal में नया प्राइवेसी फीचर: अब फोन नंबर के बिना भी बनेगा अकाउंट, जानें पूरा प्रोसेस
सिग्नल ने अब पूरी तरह बिना फोन नंबर के अकाउंट बनाने का विकल्प दिया है, जिसमें एक बार ₹350 देने पड़ते हैं.
Published : September 18, 2026 at 5:26 PM IST
हैदराबाद: सिग्नल ऐप ने अपने यूज़र्स के लिए एक बहुत बड़ा और नया फीचर पेश किया है, जो उनकी प्राइवेसी को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देगा. अब आप सिग्नल पर फोन नंबर दिए बिना भी अकाउंट बना सकते हैं. यह नया फीचर अभी तक सिर्फ बीटा वर्ज़न में ही है.
आइए हम आपको सिग्नल पर फोन नंबर के बिना अकाउंट बनाने का स्टेप-वाइज प्रोसेस और इस नए फीचर के बारे में तमाम डिटेल भी बताते हैं. ईटीवी भारत ने खुद इस फीचर को बीटा टेस्टर के रूप में ट्राई किया है. हमने पूरा प्रोसेस चेक किया और आपको आसान भाषा में पूरी जानकारी बता रहे हैं.
सिग्नल का नया नंबरलेस रजिस्ट्रेशन फीचर क्या है?
पहले सिग्नल पर अकाउंट बनाने के लिए फोन नंबर देना जरूरी होता था. हालांकि, सिग्नल यूज़र्स को नंबर छिपाने का फीचर और यूज़र आइडी क्रिएट करके, उसके जरिए किसी अन्य इंसान के साथ कनेक्ट करने की फीचर देता था, लेकिन फिर भी यूज़र को अपना एक नया सिग्नल अकाउंट बनाने के लिए फोन नंबर तो देना ही पड़ता था. अब ऐसा नहीं है.
अब आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अकाउंट बनाने का प्रोसेस आगे बढाएंगे तो आपको एक नया ऑप्शन “Register without number” दिखाई देगा. इस ऑप्शन को चुनने के बाद आपको सिर्फ एक बार 350 रुपये की पेमेंट करने होगी. यह पैसा गूगल प्ले के जरिए कटता है. सिग्नल ने साफ कहा है कि यह पेमेंट आपके नए अकाउंट से सीधे लिंक नहीं होता, बल्कि पेमेंट सिर्फ स्पैम रोकने के लिए लिया जा रहा है.
पेमेंट पूरा होने के बाद आपको एक अकाउंट आईडी और रिकवरी की (Recovery Key) मिलती है. ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं. इन्हें पासवर्ड मैनेजर में सेव कर लें. अगर ये खो गईं तो अकाउंट वापस नहीं मिल सकता. इसमें फोन नंबर वाला कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है.
पुराने यूज़र्स के लिए क्या खास है?
जो लोग पहले से ही सिग्नल यूज़ कर रहे हैं, उनके पास पहले से दो अच्छे फीचर मौजूद हैं, जिनके बारे में मैंने आपको ऊपर भी बताया. पहला - नंबर को छुपाने का ऑप्शन और दूसरा यूज़रनेम बनाने वाला फीचर. यूज़रनेम के जरिए आप अपना नंबर बताए बिना भी दूसरों से बात कर सकते हैं. अब सिग्नल ने एकदम नया तरीका लॉन्च कर दिया है, जिसमें नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ती है. सिग्नल के कई यूज़र्स बिना फोन नंबर के अकाउंट बनाने वाले फीचर की मांग काफी लंबे समय से कर रहे थे.
हालांकि, एक बात का खास ख्याल रखें कि एक ही फोन में नंबर वाला अकाउंट और बिना नंबर वाला अकाउंट दोनों एक साथ नहीं चल सकते. अगर आपके पास पहले से ही नंबर वाला सिग्नल अकाउंट है तो नया नंबरलेस अकाउंट बनाने के लिए आपको पुराना अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा.
बिना नंबर के सिग्नल अकाउंट कैसे बनाएं?
- सिग्नल ऐप खोलें. अगर पहले से अकाउंट है तो उसे डिलीट कर दें या नया फोन इस्तेमाल करें.
- रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पर “Register without number” पर टैप करें.
- सिग्नल लॉगिन स्क्रीन खुलेगी. वहां 350 रुपये का वन टाइम परचेस ऑप्शन दिखेगा.
- पे बटन दबाएं और गूगल प्ले से पेमेंट पूरा करें. यूपीआई फोनपे या पेटीएम से भी पेमेंट हो सकता है.
- पेमेंट के बाद अकाउंट आईडी और रिकवरी की दिखेगी. इन्हें ध्यान से सेव कर लें.
- चाहें तो यूजरनेम बना सकते हैं. यूजरनेम से लोग आपको खोज सकेंगे.
- प्रोफाइल सेट करलें और उसके बाद आपका बिना फोन नंबर वाला सिग्नल अकाउंट तैयार हो जाएगा.
यह फीचर अभी बीटा में है. सिग्नल समय-समय पर इसमें सुधार करता रहेगा. अकाउंट आईडी और रिकवरी की को कभी किसी को न बताएं. ये आपके अकाउंट की चाबी है. सिग्नल ने इस फीचर को इसलिए शुरू किया है, ताकि जो लोग अपना फोन नंबर कंपनी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते, वो भी इस ऐप का इस्तेमाल कर पाएं. इसके अलावा स्पैम करने वाले लोग आसानी से सैकड़ों अकाउंट न बना सकें. हालांकि, यूज़र्स को सिग्नल के इस खास प्राइवेसी फीचर का इस्तेमाल करने के लिए 350 रुपये की वन-टाइम पेमेंट करनी होगी.