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Signal में नया प्राइवेसी फीचर: अब फोन नंबर के बिना भी बनेगा अकाउंट, जानें पूरा प्रोसेस

अगर आपके पास पहले से नंबर वाला सिग्नल अकाउंट है तो नया नंबरलेस अकाउंट बनाने से पहले पुराना अकाउंट डिलीट करना जरूरी होता है. ( Image Credit: ETV Bharat/Devesh Jha )

हैदराबाद: सिग्नल ऐप ने अपने यूज़र्स के लिए एक बहुत बड़ा और नया फीचर पेश किया है, जो उनकी प्राइवेसी को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देगा. अब आप सिग्नल पर फोन नंबर दिए बिना भी अकाउंट बना सकते हैं. यह नया फीचर अभी तक सिर्फ बीटा वर्ज़न में ही है. आइए हम आपको सिग्नल पर फोन नंबर के बिना अकाउंट बनाने का स्टेप-वाइज प्रोसेस और इस नए फीचर के बारे में तमाम डिटेल भी बताते हैं. ईटीवी भारत ने खुद इस फीचर को बीटा टेस्टर के रूप में ट्राई किया है. हमने पूरा प्रोसेस चेक किया और आपको आसान भाषा में पूरी जानकारी बता रहे हैं. सिग्नल का नया नंबरलेस रजिस्ट्रेशन फीचर क्या है? पहले सिग्नल पर अकाउंट बनाने के लिए फोन नंबर देना जरूरी होता था. हालांकि, सिग्नल यूज़र्स को नंबर छिपाने का फीचर और यूज़र आइडी क्रिएट करके, उसके जरिए किसी अन्य इंसान के साथ कनेक्ट करने की फीचर देता था, लेकिन फिर भी यूज़र को अपना एक नया सिग्नल अकाउंट बनाने के लिए फोन नंबर तो देना ही पड़ता था. अब ऐसा नहीं है. स्पैम से सुरक्षा देने के लिए सिंग्नल 350 रुपये की वन-टाइम पेमेंट ले रहा है. (Image Credit: ETV Bharat/Devesh Jha) अब आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अकाउंट बनाने का प्रोसेस आगे बढाएंगे तो आपको एक नया ऑप्शन “Register without number” दिखाई देगा. इस ऑप्शन को चुनने के बाद आपको सिर्फ एक बार 350 रुपये की पेमेंट करने होगी. यह पैसा गूगल प्ले के जरिए कटता है. सिग्नल ने साफ कहा है कि यह पेमेंट आपके नए अकाउंट से सीधे लिंक नहीं होता, बल्कि पेमेंट सिर्फ स्पैम रोकने के लिए लिया जा रहा है.