Signal क्रिएटर बना रहे Confer AI, जहां एआई चैट्स भी होंगी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड

Confer AI में सिग्नल मैसेंजर की तरह Passkeys और TEE का भी इस्तेमाल किया जाएगा. ( Image Credit: X/Signal )

हैदराबाद: यूज़र्स की प्राइवेसी के मामले में दुनिया के सबसे सिक्योर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक सिग्नल को बनाने वाले इंजीनियर मोक्सी मार्लिनस्पाइक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में भी वही काम करने की तैयारी कर रहे हैं. वो एआई टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी यूज़र्स की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखना चाहते हैं और इसके लिए वो एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. उनका नया प्रोजेक्ट Confer एक ऐसा ओपन सोर्स एआई असिस्टेंट है, जो यूज़र की प्राइवेसी को पहली प्राथमिकता देता है. आजकल ChatGPT, Gemini जैसे कई एआई टूल्स लोगों की डेली लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बन चुके हैं और तेजी से बनते जा रहे हैं. लोग इन एआई टूल्स से सिर्फ सवाल ही नहीं पूछते हैं, बल्कि अपने पर्सनल विचार, डर, पर्सनल प्रॉब्लम्स और यहां तक कि अपने बिजनेस से जुड़े कई खास सीक्रेट्स को भी शेयर करते हैं. ऐसे में समस्या यह है कि दुनियाभर के ज्यादातर एआई प्लेटफॉर्म्स अभी तक यूज़र्स के इन डेटा को स्टोर करते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें उन डेटा को कानून एजेंसियों या कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है. सिग्नल क्रिएटर मोक्सी मार्लिनस्पाइक का मानना है कि एआई के साथ बातचीत सर्च इंजन जैसी नहीं होती. यह किसी डायरी या भरोसेमंद दोस्त से बात करने जैसा अनुभव होता है. ऐसे में अगर यह डेटा किसी 'डेटा लीक' में जमा हो जाए, तो यह यूज़र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. इसी समस्या को हल करने के लिए Confer को डिजाइन किया गया है. Confer की सबसे बड़ी खासियत Confer की सबसे बड़ी खासियत है एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन है, यानी यूज़र जो भी सवाल पूछता है और एआई जो भी जवाब देता है, वह पूरी बातचीत एन्क्रिप्टेड रहती है. इसे न तो प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनी पढ़ सकती है, न ही कोई हैकर, न ही सरकार या कानून एजेंसियां. यहां तक कि Confer के सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर भी इन चैट्स को नहीं देख सकते. इस सिस्टम में यूज़र की पहचान को भी पूरी तरह सुरक्षित रखा जाता है. इस सिस्टम में न ईमेल, न फोन नंबर, न आईपी एड्रेस. किसी भी तरह से यूज़र को उसकी असली पहचान से जोड़ा नहीं जा सकता. यह मॉडल काफी हद तक Signal मैसेंजर जैसा ही है, जहां कंपनी खुद भी नहीं जानती कि कौन किससे बात कर रहा है.