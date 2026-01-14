ETV Bharat / technology

Signal क्रिएटर बना रहे Confer AI, जहां एआई चैट्स भी होंगी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड

Signal के निर्माता मोक्सी मार्लिनस्पाइक का Confer AI यूज़र डेटा को एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के जरिए पूरी तरह सुरक्षित रखता है.

Confer AI will also use Passkeys and TEE, similar to Signal Messenger.
Confer AI में सिग्नल मैसेंजर की तरह Passkeys और TEE का भी इस्तेमाल किया जाएगा. (Image Credit: X/Signal)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 14, 2026 at 8:49 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: यूज़र्स की प्राइवेसी के मामले में दुनिया के सबसे सिक्योर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक सिग्नल को बनाने वाले इंजीनियर मोक्सी मार्लिनस्पाइक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में भी वही काम करने की तैयारी कर रहे हैं. वो एआई टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी यूज़र्स की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखना चाहते हैं और इसके लिए वो एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. उनका नया प्रोजेक्ट Confer एक ऐसा ओपन सोर्स एआई असिस्टेंट है, जो यूज़र की प्राइवेसी को पहली प्राथमिकता देता है.

आजकल ChatGPT, Gemini जैसे कई एआई टूल्स लोगों की डेली लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बन चुके हैं और तेजी से बनते जा रहे हैं. लोग इन एआई टूल्स से सिर्फ सवाल ही नहीं पूछते हैं, बल्कि अपने पर्सनल विचार, डर, पर्सनल प्रॉब्लम्स और यहां तक कि अपने बिजनेस से जुड़े कई खास सीक्रेट्स को भी शेयर करते हैं. ऐसे में समस्या यह है कि दुनियाभर के ज्यादातर एआई प्लेटफॉर्म्स अभी तक यूज़र्स के इन डेटा को स्टोर करते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें उन डेटा को कानून एजेंसियों या कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है.

सिग्नल क्रिएटर मोक्सी मार्लिनस्पाइक का मानना है कि एआई के साथ बातचीत सर्च इंजन जैसी नहीं होती. यह किसी डायरी या भरोसेमंद दोस्त से बात करने जैसा अनुभव होता है. ऐसे में अगर यह डेटा किसी 'डेटा लीक' में जमा हो जाए, तो यह यूज़र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. इसी समस्या को हल करने के लिए Confer को डिजाइन किया गया है.

Confer की सबसे बड़ी खासियत

Confer की सबसे बड़ी खासियत है एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन है, यानी यूज़र जो भी सवाल पूछता है और एआई जो भी जवाब देता है, वह पूरी बातचीत एन्क्रिप्टेड रहती है. इसे न तो प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनी पढ़ सकती है, न ही कोई हैकर, न ही सरकार या कानून एजेंसियां. यहां तक कि Confer के सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर भी इन चैट्स को नहीं देख सकते.

इस सिस्टम में यूज़र की पहचान को भी पूरी तरह सुरक्षित रखा जाता है. इस सिस्टम में न ईमेल, न फोन नंबर, न आईपी एड्रेस. किसी भी तरह से यूज़र को उसकी असली पहचान से जोड़ा नहीं जा सकता. यह मॉडल काफी हद तक Signal मैसेंजर जैसा ही है, जहां कंपनी खुद भी नहीं जानती कि कौन किससे बात कर रहा है.

Confer में Passkeys का इस्तेमाल किया गया है. यह एक मॉडर्न सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है, जिसमें हर यूज़र के लिए एक यूनिक क्रिप्टोग्राफिक की बनती है. इसका प्राइवेट हिस्सा सिर्फ यूज़र के डिवाइस में सुरक्षित रहता है. इसी की के जरिए लॉगिन होता है और सारी चैट्स एन्क्रिप्ट होती हैं. इससे न सिर्फ सिक्योरिटी मजबूत होती है, बल्कि फॉरवर्ड सीक्रेसी भी मिलती है, यानी अगर कभी एक की लीक हो भी जाए, तो पुरानी या भविष्य की चैट्स सुरक्षित रहती हैं.

Confer का दूसरा मजबूत पिलर Trusted Execution Environment (TEE) है. यह सर्वर लेवल पर एक सुरक्षित माहौल बनाता है, जहां पर रन हो रहे कोड और डेटा को कोई भी बाहर से देख या बदल नहीं सकता. TEE के जरिए Confer यह भी साबित कर सकता है कि सर्वर पर वही ओपन सोर्स कोड चल रहा है, जो पब्लिकली उपलब्ध है. इसे रिमोट अटेस्टेशन कहा जाता है.

एआई प्लेटफॉर्म पर यूज़र्स का डेटा सुरक्षित नहीं

आज के समय में ज़्यादातर बड़े एआई प्लेटफॉर्म्स यूज़र को यह विकल्प देते हैं कि वे अपनी चैट्स को ट्रेनिंग या मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल न करने दें. लेकिन हकीकत यह है कि कानूनी नोटिस या इंटरनल रिव्यू के नाम पर डेटा फिर भी एक्सेस किया जा सकता है. यहां तक कि दुनिया की लोकप्रिय एआई कंपनियों में से एक OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन खुद भी मान चुके हैं कि कोर्ट के आदेश पर निजी चैट्स भी सुरक्षित नहीं रहतीं.

डेटा प्राइवेसी एक्सपर्ट एम के मुताबिक, एआई टूल्स खुद में ही 'डेटा कलेक्शन मशीन' होते हैं. वे बिना यूज़र की पूरी समझ और सहमति के भारी मात्रा में डेटा जमा करते हैं और कंपनियों के पास उसे मोनेटाइज़ करने के कई कारण होते हैं.

Confer के अलावा कुछ और प्राइवेट LLM कंपनियां हैं, जो मजबूत एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं. इनमें Proton का Lumo और Venice जैसे एआई टूल्स शामिल हैं. Proton मेल वाला ही एन्क्रिप्शन प्रोसेस फॉलो करता है, जिसमें सभी चैट्स की चाबी यूज़र्स के पास ही होती है. वहीं, Venice तो यूज़र्स के डेटा को बिल्कुल फोन या कंप्यूटर पर रखता है और सर्वर पर कुछ जाता ही नहीं है. हालांकि, दुनियाभर के बड़े-बड़े एआई टूल्स अभी तक अपने यूज़र्स को एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं. ऐसे में Confer जैसे प्रोजेक्ट्स उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण हैं, जो प्राइवेसी खोए बिना एआई का फायदा उठाना चाहते हैं.

TAGGED:

SIGNAL
CONFER AI
ENCRYPTED AI CHATBOT
MOXIE MARLINSPIKE AI
PRIVACY FOCUSED AI ASSISTANT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.