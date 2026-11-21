ETV Bharat / technology

AI एजेंट्स को निजी चैट पढ़ने से रोकने के लिए Signal ने पेश किया नया फीचर, सिग्नल स्क्रीनशॉट लेने से करेगा ब्लॉक

Signal ने Apple, Google और Microsoft जैसी बड़ी टेक कंपनियों से आग्रह किया है कि वे ऐप बनाने वालों को ऐसे बेहतर टूल उपलब्ध कराएं, जिनसे संवेदनशील डेटा को AI एजेंटों से सुरक्षित रखा जा सके. ( फोटो - Getty Images )

हैदराबाद: एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस 'Signal' ने शुक्रवार को कहा कि वह फोन पर स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा को सीमित करेगी, जिससे AI एजेंटों को निजी चैट पढ़ने से रोका जा सके. कंपनी की अध्यक्ष मेरेडिथ व्हिटेकर द्वारा साझा किए गए एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, टेक इंडस्ट्री में रोजमर्रा के डिवाइसों में AI को शामिल करने की होड़ के कारण, यूजर्स के मैसेज को सुरक्षित रखना मुश्किल होता जा रहा है.

कंपनी ने स्वीकार किया कि इसके नए सुरक्षा उपाय 'अधूरे' हैं, और Apple, Google तथा Microsoft जैसी बड़ी टेक कंपनियों से आग्रह किया कि वे ऐप बनाने वालों को ऐसे बेहतर टूल दें, जिनसे AI एजेंटों को संवेदनशील डेटा से दूर रखा जा सके.

सिग्नल क्या बदलाव कर रहा?

नए स्क्रीनशॉट ब्लॉक डिफ़ॉल्ट रूप से चालू रहेंगे. जब Signal को पता चलेगा कि कोई स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर रहा है, या कोई AI असिस्टेंट स्क्रीन देखने की कोशिश कर रहा है, तो यूज़र्स को एक पॉप-अप मैसेज दिखाई देगा. डिवाइस के आधार पर, वे चाहें तो इस ब्लॉक को बंद भी कर सकते हैं. पिछले साल Signal ने कुछ ऐसा ही किया था, जब उसने Windows पर Microsoft के 'रिकॉल' फीचर को स्क्रीनशॉट लेने से रोक दिया था. हालांकि, कंपनी का कहना है कि वह Apple के macOS पर इतनी ही भरोसेमंद सुरक्षा नहीं दे सकती. Signal चिंतित क्यों है?

कंपनी को सबसे ज़्यादा चिंता उन AI टूल्स को लेकर है, जो सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम में बने होते हैं, जैसे कि Apple का Siri AI और Google का Gemini Intelligence. चूंकि ये टूल्स डिवाइस के अंदर गहराई में होते हैं, इसलिए इन्हें ब्लॉक करना मुश्किल होता है. Signal ने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम उस जगह को नियंत्रित करता है, जहां हर ऐप को चलना होता है. अपने ब्लॉग पोस्ट में, कंपनी ने कहा कि AI एजेंट इस जगह को प्राइवेसी के लिए और अधिक प्रतिकूल बना रहे हैं, और इस स्थिति को अपने मिशन के लिए एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में वर्णित किया.