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'चोरी रोकने के लिए मॉल बंद कर दें', भारत में एक हफ्ते के प्रतिबंध पर बोले Telegram के CEO

NEET परीक्षा पेपर लीक के चलते भारत में Telegram पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध की CEO पावेल डुरोव ने कड़ी आलोचना की है.

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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 17, 2026 at 11:14 AM IST

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हैदराबाद: Telegram Massenger Inc. के CEO पावेल डुरोव ने भारतीय सरकार द्वारा मैसेजिंग ऐप पर लगाए गए एक हफ़्ते के बैन पर नाराज़गी जताई है. यह बैन NEET की दोबारा परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को धोखा देने की कोशिश करने वाले 'धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों' द्वारा ऐप के कथित 'संगठित इस्तेमाल' को रोकने के लिए लगाया गया था.

उन्होंने तर्क दिया कि इस बैन से परीक्षा का मटीरियल लीक करने वाले अंदरूनी व्यक्ति को सज़ा मिलने के बजाय, Telegram के 15 करोड़ से ज़्यादा रेगुलर यूज़र्स पर गलत असर पड़ा है. उन्होंने यह भी कहा कि इस बैन से कुछ भी नहीं रुका है, क्योंकि लीक करने का काम बस दूसरे ऐप्स पर शिफ्ट हो गया है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, Telegram Messenger ने इस बैन की कड़ी आलोचना की. उन्होंने इसकी तुलना चोरी रोकने के लिए मॉल बंद करने या किसी ड्राइवर के तेज़ गाड़ी चलाने की वजह से सड़कें बंद करने से की. उन्होंने कहा कि, "आपको सभी शॉपिंग मॉल भी बंद कर देने चाहिए क्योंकि उनमें से किसी एक में चोरी हो सकती है, और सड़कें भी बंद कर देनी चाहिए क्योंकि मैंने सुना है कि कोई तेज़ गाड़ी चला रहा था."

यह तर्क इंटरनेट फ्रीडम फ़ाउंडेशन (IFF) के उस बयान से मेल खाता है, जिसमें Telegram पर लगी रोक को 'बैंड-एड सॉल्यूशन' (अस्थायी या सतही समाधान) बताया गया था और कहा गया था कि यह परीक्षा में होने वाली धोखाधड़ी का ज़रूरत से ज़्यादा सख़्त जवाब है.

हालांकि, एक यूज़र ने उनकी तुलना पर सवाल उठाया. उनका तर्क था कि जहां मॉल जाने-पहचाने चोरों को खुलेआम काम नहीं करने देते, वहीं टेलीग्राम अपने प्लेटफ़ॉर्म पर होने वाले पब्लिक स्कैम, लीक और नफ़रत फैलाने वाले चैनलों को समय रहते रोकने में नाकाम रहता है. इस पोस्ट का जवाब देते हुए, टेलीग्राम मैसेंजर ने अपनी बात रखी और प्लेटफ़ॉर्म पर होने वाले गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए CEO डुरोव के सक्रिय रुख वाले संदेश का ज़िक्र किया:

Telegram ने कहा कि, "हमने इस समस्या को ठीक करने में काफी मदद की है — भले ही इसकी जड़ Telegram न हो. पिछले कुछ हफ़्तों में, हमने भारत में परीक्षा का लीक हुआ मटीरियल और उससे जुड़े स्कैम शेयर करने वाले सैकड़ों चैनलों को हटा दिया है."

मैसेजिंग ऐप ने आगे कहा कि जब मॉल को जानकारी होती है तो वे अपराध रोकते हैं, और Telegram भी ऐसा ही करता है. कंपनी ने कहा कि, "कोई भी कितनी भी सक्रियता से निगरानी क्यों न करे, गलत इस्तेमाल तो होता ही है."

बैकडेट एडिट की समस्या
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने मंगलवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की सिफारिशों के बाद, 21 जून को होने वाली NEET (UG) 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले, भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर 22 जून 2026 तक के लिए अस्थायी रोक लगा दी. एक अलग आदेश में, मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म को यह भी निर्देश दिया कि वह 30 जून तक मौजूदा मैसेज के लिए मैसेज-एडिटिंग फ़ीचर को बंद कर दे.

NTA का आरोप है कि एडिटिंग फ़ीचर का इस्तेमाल करके फ़र्ज़ी लीक वीडियो बनाए जा सकते हैं. Telegram यूज़र्स को मैसेज भेजने के 48 घंटे बाद तक उन्हें एडिट करने की सुविधा देता है. गलत इरादे वाले लोग इस फ़ीचर का इस्तेमाल करके भेजी गई PDF फ़ाइल को नई फ़ाइल से बदल देते हैं, जबकि मैसेज में शुरुआती टाइमस्टैम्प ही दिखता रहता है.

असल में, इससे ऐसा लगता है जैसे कोई लीक हुआ हो. Telegram पर एडिट फ़ीचर के गलत इस्तेमाल को उजागर करने के लिए, NTA ने IIT मद्रास के डायरेक्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़री बोर्ड के सदस्य प्रो. वी. कामाकोटी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने इस तरीके के बारे में बात की.

खास बात यह है कि WhatsApp जैसे ऐप्स भी यूज़र्स को भेजे गए मैसेज को एडिट करने की सुविधा देते हैं, लेकिन वे न तो फ़ाइल बदलने देते हैं और न ही उससे जुड़े कैप्शन को. वहीं दूसरी ओर, Telegram यूज़र्स को मैसेज एडिट करने के साथ-साथ डॉक्यूमेंट्स बदलने की सुविधा भी देता है. हालांकि, यह ऐप मैसेज के ठीक बगल में 'Edited' का निशान और 'Edit Time' दिखाता है.

Telegram के CEO पावेल डुरोव ने अपने बयान में यह भी कहा कि वे 'Edited' (संपादित) लेबल को ज़्यादा साफ़ तौर पर दिखा रहे हैं, ताकि पुरानी तारीख़ डालकर किए जाने वाले स्कैम को रोका जा सके. भारतीय टेलीकॉम कंपनी Reliance, BGP हाइजैकिंग नाम के एक गलत तरीके से भारत के बाहर (UAE समेत) लाखों यूज़र्स के लिए Telegram के एक्सेस में रुकावट डाल रही है.

ऐसा लगता है कि यह तोड़-फोड़ जानबूझकर की गई है, क्योंकि Reliance ने कई रिपोर्टों को नज़रअंदाज़ किया है.

यह कॉम्पिटिशन की लड़ाई का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि Reliance में Meta (WhatsApp की मालिक कंपनी) की भी कुछ हिस्सेदारी है.

नेटवर्क ऑपरेटरों को सलाह दी जाती है कि वे Reliance (AS18101) से आने वाले अनऑथराइज़्ड BGP अनाउंसमेंट को रिजेक्ट कर दें, ताकि रूट हाईजैक को रोका जा सके और उनके यूज़र्स के लिए स्टेबल इंटरनेट एक्सेस सुनिश्चित किया जा सके.

ग्लोबल इंटरनेट रूटिंग का इस तरह का गलत इस्तेमाल चिंताजनक है. अगर भारत में टेलीग्राम पर बैन लगाने की हालिया लॉबिंग कोशिश के पीछे भी रिलायंस/WhatsApp का हाथ हो, तो मुझे हैरानी नहीं होगी.

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