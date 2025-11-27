Exclusive Interview: शुभांशु शुक्ला ने भारत के Gen Z को दिया स्पेशल मैसेज, कहा- “एक्साइटेड रहो और क्यूरियस रहो..."
ISS से लौटे शुभांशु शुक्ला ने युवाओं को भारत की स्पेस जर्नी का हिस्सा बनने और 2047 के सपने को आगे बढ़ाने की अपील की.
Published : November 27, 2025 at 5:33 PM IST
शिवरामकृष्ण की रिपोर्ट
हैदराबाद: भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब सिर्फ विज्ञान की किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत का हरेक युवा अंतरिक्ष की यात्रा करना चाहता है और उसका सपना देखता है. इसी सफर को पूरा करने और स्पेस जर्नी में लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हमारे देश का हौसला बढ़ाने के लिए भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने स्काई रूट एयरोस्पेस के नए इनफिनिटी कैंपस के इनॉगरेशन में हिस्सा लिया. आपको बता दें कि स्काईरूट एयरोस्पेस ने आज हैदराबाद में भारत का सबसे पहला प्राइवेट स्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर “इनफिनिटी कैंपस” लॉन्च कर दिया, जो 50 एकड़ में फैला है और 2027 तक सालाना 30 रॉकेट बना सकेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका उद्घाटन किया और साथ ही कंपनी के पहले कमर्शियल रॉकेट विक्रम-1 को भी देश के सामने पेश किया, जिससे 1000 से ज़्यादा नई नौकरियां भी आएंगी. इसका मतलब है कि भारत की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री अब तेज रफ्तार पकड़ चुकी है. इसी उद्घाटन के लिए शुभांशु शुक्ला भी हैदराबाद पहुंचे, जो हाल ही में अमेरिका, हंगरी और पोलैंड के एस्ट्रोनॉट्स के साथ अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करके सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटे थे. आज शुभांशु ने भारत के Gen Z को स्पेस मिशन्स में शामिल होने के लिए प्रेरित किया. इस मौके पर ईटीवी भारत में शुभांशु शुक्ला से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने कई खास सवालों के जवाब दिए. आइए हम आपको पूरा इंटरव्यू पढ़ाते हैं.
Speaking at the inauguration of Skyroot’s Infinity Campus. It is a significant leap forward for India’s space sector and its future. @SkyrootA https://t.co/EcLEWEcdIx— Narendra Modi (@narendramodi) November 27, 2025
सवाल: इंडियन एयर फोर्स के टेस्ट पायलट से ISS एस्ट्रोनॉट तक
इंडियन एयर फोर्स के टेस्ट पायलट से ISS एस्ट्रोनॉट बनने तक का सफर के बारे में शुभांशु ने मुस्कुराते हुए कहा, "यह फैसला इंस्टिंक्ट से लिया गया था. मौका मिला, और उन्होंने तुरंत ट्राय कर लिया. हर पायलट का सपना होता है कि वह आसमान से एक कदम आगे बढ़े और जब यह दरवाज़ा खुला तो बस वे चल पड़े."
उसके बाद रूस , भारत और अमेरिका में किए गए मुश्किल ट्रेनिंग के बारे में भारत के इस एस्ट्रोनॉट ने बताया कि, ट्रेनिंग बहुत चैलेंजिंग थी. तीनों जगह ट्रेनिंग का तरीका अलग था, लेकिन मकसद एक ही था और वो था इंसान को स्पेस में काम करने लायक बनाना. अलग-अलग सिस्टम, अलग-अलग कंट्रोल और अलग माहौल में खुद को ढालना ही सबसे बड़ा टेस्ट होता है.
सवाल: ISS पर सबसे मुश्किल समय क्या था
इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद शुरुआती दो तीन दिन उनके लिए सबसे कठिन रहे. माइक्रोग्रैविटी में शरीर तुरंत एडजस्ट नहीं करता. सिर भारी लगता है, नींद सही नहीं आती लेकिन कम समय में ज्यादा काम करना था, इसलिए जल्दी अडजस्ट होना पड़ा. कुछ दिनों बाद सब नॉर्मल लगने लगता है.
भारत के Gen Z के लिए शुक्ला का मैसेज
ईटीवी भारत को दिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शुभांशु शुक्ला ने Gen Z युवाओं के बारे में बिल्कुल साफ कहा, "अगर भारत को विकासित भारत 2047 के लक्ष्य तक पहुंचना है तो आज की युवा पीढ़ी को स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे आना होगा. वह कहते हैं कि “एक्साइटेड रहो, क्यूरियस रहो और इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे बढ़ो क्योंकि भारत की स्पेस जर्नी अब बहुत ग्लोरियस होने वाली है.”
स्काईरूट एयरोस्पेस ने आज हैदराबाद में भारत का सबसे पहला प्राइवेट स्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर “इनफिनिटी कैंपस” लॉन्च किया है. इस कैंपस की सबसे खास बातों पर गौर तो, वो कुछ इस प्रकार हैं:
|फीचर
|डिटेल
|लोकेशन
|रवीरयाल, हैदराबाद
|लॉन्च
|PM नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल इनॉगरेशन
|कुल एरिया
|लगभग दो लाख स्क्वायर फीट
|स्पेशलिटी
|मल्टीपल लॉन्च व्हीकल्स का डिजाइन और टेस्टिंग
|क्षमता
|हर महीने एक ऑर्बिटल रॉकेट का निर्माण
