Exclusive Interview: शुभांशु शुक्ला ने भारत के Gen Z को दिया स्पेशल मैसेज, कहा- “एक्साइटेड रहो और क्यूरियस रहो..."

हैदराबाद में लॉन्च हुआ स्काई रूट का इनफिनिटी कैंपस, जहां हर महीने एक ऑर्बिटल रॉकेट बनाने की क्षमता तैयार की गई है. ( फोटो क्रेडिट: ETV Bharat )

शिवरामकृष्ण की रिपोर्ट

हैदराबाद: भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब सिर्फ विज्ञान की किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत का हरेक युवा अंतरिक्ष की यात्रा करना चाहता है और उसका सपना देखता है. इसी सफर को पूरा करने और स्पेस जर्नी में लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हमारे देश का हौसला बढ़ाने के लिए भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने स्काई रूट एयरोस्पेस के नए इनफिनिटी कैंपस के इनॉगरेशन में हिस्सा लिया. आपको बता दें कि स्काईरूट एयरोस्पेस ने आज हैदराबाद में भारत का सबसे पहला प्राइवेट स्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर “इनफिनिटी कैंपस” लॉन्च कर दिया, जो 50 एकड़ में फैला है और 2027 तक सालाना 30 रॉकेट बना सकेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका उद्घाटन किया और साथ ही कंपनी के पहले कमर्शियल रॉकेट विक्रम-1 को भी देश के सामने पेश किया, जिससे 1000 से ज़्यादा नई नौकरियां भी आएंगी. इसका मतलब है कि भारत की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री अब तेज रफ्तार पकड़ चुकी है. इसी उद्घाटन के लिए शुभांशु शुक्ला भी हैदराबाद पहुंचे, जो हाल ही में अमेरिका, हंगरी और पोलैंड के एस्ट्रोनॉट्स के साथ अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करके सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटे थे. आज शुभांशु ने भारत के Gen Z को स्पेस मिशन्स में शामिल होने के लिए प्रेरित किया. इस मौके पर ईटीवी भारत में शुभांशु शुक्ला से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने कई खास सवालों के जवाब दिए. आइए हम आपको पूरा इंटरव्यू पढ़ाते हैं.

सवाल: इंडियन एयर फोर्स के टेस्ट पायलट से ISS एस्ट्रोनॉट तक

इंडियन एयर फोर्स के टेस्ट पायलट से ISS एस्ट्रोनॉट बनने तक का सफर के बारे में शुभांशु ने मुस्कुराते हुए कहा, "यह फैसला इंस्टिंक्ट से लिया गया था. मौका मिला, और उन्होंने तुरंत ट्राय कर लिया. हर पायलट का सपना होता है कि वह आसमान से एक कदम आगे बढ़े और जब यह दरवाज़ा खुला तो बस वे चल पड़े."