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Samsung India के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजू एंटनी पुल्लन ने दिया इस्तीफा, जानें कौन लेगा उनकी जगह

Samsung India के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजू एंटनी पुल्लन ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है. पद के लिए नए नाम की चर्चा है.

Raju Antony Pullan, former Senior Vice President of Samsung India
Samsung India के पूर्व सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजू एंटनी पुल्लन (फोटो - LinkedIn/Raju Antony Pullan)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 2, 2026 at 10:56 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: टेक कंपनी Samsung India के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और देश में कंपनी के मोबाइल बिजनेस के हेड, राजू एंटनी पुल्लन ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है. कंपनी के इस एग्ज़ीक्यूटिव ने लगभग चार साल और पांच महीने तक यह पद संभाला, और Samsung India में लगभग 18 साल तक अलग-अलग पदों पर काम किया.

इसके साथ ही एक रिपोर्ट यह भी सामने आई है कि दक्षिण कोरियाई टेक कंपनी ने पुल्लन के उत्तराधिकारी के नाम भी फैसला कर लिया है, जो अभी मोबाइल एक्सपीरियंस डिवीज़न में वाइस प्रेसिडेंट और प्रोडक्ट मार्केटिंग व ई-कॉमर्स के हेड के तौर पर काम कर रहे हैं. बता दें कि हाल ही में सामने आई एक मार्केट डेटा एनालिसिस रिपोर्ट में Samsung को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड बताया गया है.

Samsung India के मोबाइल डिवीज़न में प्रबंधन में बड़ा फेरबदल
प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक पोस्ट में, राजू एंटनी पुल्लन ने घोषणा की कि उन्होंने Samsung India में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और MX डिवीज़न के हेड के पद से इस्तीफा दे दिया है. कंपनी छोड़ने के बारे में पुल्लन ने कहा कि, "Samsung के साथ 18 साल का यह सफर शानदार रहा. मुझे भारत में लाखों घरों तक Galaxy फोन पहुंचाने का मौका मिला."

हालांकि, Samsung India में एग्जीक्यूटिव पद पर रहे पुल्लन ने अभी तक अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने यह ज़रूर कहा कि वे अपने नए काम और नई यात्रा को लेकर उत्साहित हैं. बता दें कि पुल्लन ने जनवरी 2022 में Samsung India के मोबाइल डिवीज़न के प्रमुख का पद संभाला था.

Samsung के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट पुल्लन ने कहा कि, "इन सालों में, मुझे अलग-अलग तरह की ज़िम्मेदारियां निभाने का मौका मिला. MX India के सेल्स हेड के तौर पर नेतृत्व करने से लेकर SOP Head- India के तौर पर काम करने तक; जहां हमने टिकाऊ प्रक्रियाओं को स्थापित करने और उनमें इनोवेशन लाने पर ध्यान दिया."

हालांकि, Samsung India ने अभी तक पुल्लन के उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा नहीं की है, जो देश में इस टेक दिग्गज के नए MX Division के प्रमुख का पद संभालेंगे. हालांकि, Money Control की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Samsung India के MX Division में Product Marketing और E-Commerce के Vice President और प्रमुख आदित्य बब्बर, भारत में कंपनी के मोबाइल बिज़नेस की कमान संभालेंगे.

Samsung India में किन पदों पर रहे पुल्लन
बता दें कि पुल्लन जून 2008 में Samsung India में कंपनी के भारत स्थित मोबाइल बिज़नेस के 'रीजनल हेड, वेस्ट' के तौर पर शामिल हुए. इस पद पर उन्होंने लगभग दो सालों तक कार्य किया. उन्होंने कंपनी के 'डायरेक्टर ऑफ़ सेल्स एंड रिटेल मार्केटिंग', 'सेल्स ऑपरेशंस एंड प्लानिंग' और Samsung India के 'कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिज़नेस' के प्रमुख के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी हैं.

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