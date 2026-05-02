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Samsung India के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजू एंटनी पुल्लन ने दिया इस्तीफा, जानें कौन लेगा उनकी जगह

Samsung India के पूर्व सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजू एंटनी पुल्लन ( फोटो - LinkedIn/Raju Antony Pullan )

हैदराबाद: टेक कंपनी Samsung India के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और देश में कंपनी के मोबाइल बिजनेस के हेड, राजू एंटनी पुल्लन ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है. कंपनी के इस एग्ज़ीक्यूटिव ने लगभग चार साल और पांच महीने तक यह पद संभाला, और Samsung India में लगभग 18 साल तक अलग-अलग पदों पर काम किया. इसके साथ ही एक रिपोर्ट यह भी सामने आई है कि दक्षिण कोरियाई टेक कंपनी ने पुल्लन के उत्तराधिकारी के नाम भी फैसला कर लिया है, जो अभी मोबाइल एक्सपीरियंस डिवीज़न में वाइस प्रेसिडेंट और प्रोडक्ट मार्केटिंग व ई-कॉमर्स के हेड के तौर पर काम कर रहे हैं. बता दें कि हाल ही में सामने आई एक मार्केट डेटा एनालिसिस रिपोर्ट में Samsung को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड बताया गया है. Samsung India के मोबाइल डिवीज़न में प्रबंधन में बड़ा फेरबदल

प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक पोस्ट में, राजू एंटनी पुल्लन ने घोषणा की कि उन्होंने Samsung India में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और MX डिवीज़न के हेड के पद से इस्तीफा दे दिया है. कंपनी छोड़ने के बारे में पुल्लन ने कहा कि, "Samsung के साथ 18 साल का यह सफर शानदार रहा. मुझे भारत में लाखों घरों तक Galaxy फोन पहुंचाने का मौका मिला."