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ई-दस्तावेज़ों को सुरक्षित करना: भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर धोखाधड़ी से मिलती है सुरक्षा

डिजिटल हस्ताक्षर, हाथ से किए गए हस्ताक्षरों के कानूनी रूप से बाध्यकारी और एन्क्रिप्टेड विकल्प हैं. ( फोटो - Getty Images )

बेंगलुरु: जैसे-जैसे बैंकिंग, बीमा, व्यापारिक समझौते और सरकारी सेवाएं ऑनलाइन होती जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक कागज़ात या ई-दस्तावेज़ हमारे रोज़मर्रा के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गए हैं. ई-रसीदों, ई-वे बिलों और ई-इनवॉइस से लेकर अनुबंधों और सरकारी फ़ाइलिंग तक - अब रोज़मर्रा के लेन-देन में ई-दस्तावेज़ एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं. एक ई-डॉक्यूमेंट एक संरचित डिजिटल फ़ाइल होती है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाया, प्रोसेस किया और स्टोर किया जाता है. एक साधारण PDF के विपरीत, एक ई-डॉक्यूमेंट आम तौर पर मशीन-पठनीय होता है और अक्सर इसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म या सॉफ़्टवेयर के माध्यम से आदान-प्रदान किया जाता है. इन दस्तावेज़ों का व्यापक रूप से रिकॉर्ड रखने, संचार, अनुबंध करने और अन्य नियमित लेन-देन के लिए उपयोग किया जाता है. हालांकि ई-डॉक्यूमेंट्स समय बचाने और प्रक्रियाओं को तेज़ करने के लिए सुविधाजनक हैं, लेकिन इन्होंने एक नया जोखिम भी पैदा कर दिया है. ई-डॉक्यूमेंट्स के बढ़ते इस्तेमाल के साथ-साथ जालसाज़ी, छेड़छाड़ और पहचान की चोरी का जोखिम भी बढ़ गया है. यहीं पर डिजिटल सिग्नेचर काम आते हैं, जो व्यक्तियों और व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए सुरक्षा की एक परत प्रदान करते हैं. इनका व्यापक रूप से आयकर रिटर्न दाखिल करने, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को प्रस्तुतियां देने, ई-टेंडरों में भाग लेने और किराये के समझौतों तथा रोज़गार अनुबंधों जैसे व्यक्तिगत कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए उपयोग किया जाता है. डिजिटल हस्ताक्षर कैसे काम करते हैं

डिजिटल सिग्नेचर, या ई-साइन, हाथ से किए गए सिग्नेचर का एक कानूनी रूप से मान्य डिजिटल विकल्प है, जो यूज़र्स को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने की सुविधा देता है. हालांकि, यह सिर्फ़ एक इलेक्ट्रॉनिक निशान से कहीं ज़्यादा है. यह एक अनोखी, एन्क्रिप्टेड क्रिप्टोग्राफ़िक कुंजी से जुड़ा होता है, जो एक सुरक्षित और वेरिफ़ाई करने योग्य ऑडिट ट्रेल बनाता है. इससे साइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट राकेश चैटर ने बताया कि, "ज़्यादातर आधिकारिक तौर पर साइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल सिग्नेचर लगाने के बाद आमतौर पर PDF जैसे फ़ॉर्मेट में लॉक हो जाते हैं. अगर साइन करने के बाद कंटेंट में कोई बदलाव किया जाता है, तो मौजूदा डिजिटल सिग्नेचर आम तौर पर अमान्य हो जाता है, और डॉक्यूमेंट को फिर से साइन करना पड़ता है. इससे ई-डॉक्यूमेंट की अखंडता को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है और इसमें की गई किसी भी छेड़छाड़ का पता लगाना आसान हो जाता है." भारत में, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' द्वारा प्रदान किए गए एन्क्रिप्शन फ्रेमवर्क के तहत काम करते हैं. एक 'डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र' (DSC) एक 'प्राइवेट-की' का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जिस तक पहुंच केवल हस्ताक्षरकर्ता की होती है, और इसे एक संबंधित 'पब्लिक-की' के माध्यम से सत्यापित किया जाता है. चैटर बताते हैं कि यह सत्यापित करने के लिए इसमें इन-बिल्ट सिस्टम मौजूद हैं कि कोई डिजिटल हस्ताक्षर वैध है या नहीं, और यह पुष्टि करने के लिए भी कि हस्ताक्षरकर्ता की पहचान उस व्यक्ति या संगठन से मेल खाती है या नहीं, जिसका नाम दस्तावेज़ में दिया गया है. असल में, एक डिजिटल सिग्नेचर ऑनलाइन भेजे गए डॉक्यूमेंट पर एक छेड़छाड़-रोधी मुहर की तरह काम करता है, जो उसकी प्रामाणिकता, डेटा की अखंडता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है. चूंकि हर वैध डिजिटल सिग्नेचर एक ऐसा रिकॉर्ड छोड़ता है जिसे ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए जालसाज़ों के लिए डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद उसमें बदलाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त करना

व्यक्ति और कंपनियां, दोनों ही 'कंट्रोलर ऑफ़ सर्टिफ़ाइंग अथॉरिटीज़' (CCA) द्वारा रेगुलेटेड लाइसेंस्ड सर्टिफ़ाइंग अथॉरिटीज़ से 'डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफ़िकेट' (DSC) प्राप्त कर सकते हैं. यह आम तौर पर एक से तीन साल के लिए वैलिड होता है, और इसकी कीमत आमतौर पर 1,000 रुपये से 3,000 रुपये के बीच होती है. यह सर्टिफ़िकेट की क्लास और वैलिडिटी पीरियड पर निर्भर करता है.