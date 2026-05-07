ई-दस्तावेज़ों को सुरक्षित करना: भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर धोखाधड़ी से मिलती है सुरक्षा
डिजिटल हस्ताक्षर ई-दस्तावेज़ों की सुरक्षित प्रमाणीकरण प्रदान करते हैं, जिससे भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में जालसाज़ी, छेड़छाड़ और पहचान की चोरी से सुरक्षा मिलती है.
Published : May 7, 2026 at 10:58 AM IST
बेंगलुरु: जैसे-जैसे बैंकिंग, बीमा, व्यापारिक समझौते और सरकारी सेवाएं ऑनलाइन होती जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक कागज़ात या ई-दस्तावेज़ हमारे रोज़मर्रा के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गए हैं. ई-रसीदों, ई-वे बिलों और ई-इनवॉइस से लेकर अनुबंधों और सरकारी फ़ाइलिंग तक - अब रोज़मर्रा के लेन-देन में ई-दस्तावेज़ एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं.
एक ई-डॉक्यूमेंट एक संरचित डिजिटल फ़ाइल होती है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाया, प्रोसेस किया और स्टोर किया जाता है. एक साधारण PDF के विपरीत, एक ई-डॉक्यूमेंट आम तौर पर मशीन-पठनीय होता है और अक्सर इसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म या सॉफ़्टवेयर के माध्यम से आदान-प्रदान किया जाता है. इन दस्तावेज़ों का व्यापक रूप से रिकॉर्ड रखने, संचार, अनुबंध करने और अन्य नियमित लेन-देन के लिए उपयोग किया जाता है.
हालांकि ई-डॉक्यूमेंट्स समय बचाने और प्रक्रियाओं को तेज़ करने के लिए सुविधाजनक हैं, लेकिन इन्होंने एक नया जोखिम भी पैदा कर दिया है. ई-डॉक्यूमेंट्स के बढ़ते इस्तेमाल के साथ-साथ जालसाज़ी, छेड़छाड़ और पहचान की चोरी का जोखिम भी बढ़ गया है. यहीं पर डिजिटल सिग्नेचर काम आते हैं, जो व्यक्तियों और व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए सुरक्षा की एक परत प्रदान करते हैं.
इनका व्यापक रूप से आयकर रिटर्न दाखिल करने, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को प्रस्तुतियां देने, ई-टेंडरों में भाग लेने और किराये के समझौतों तथा रोज़गार अनुबंधों जैसे व्यक्तिगत कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए उपयोग किया जाता है.
डिजिटल हस्ताक्षर कैसे काम करते हैं
डिजिटल सिग्नेचर, या ई-साइन, हाथ से किए गए सिग्नेचर का एक कानूनी रूप से मान्य डिजिटल विकल्प है, जो यूज़र्स को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने की सुविधा देता है. हालांकि, यह सिर्फ़ एक इलेक्ट्रॉनिक निशान से कहीं ज़्यादा है. यह एक अनोखी, एन्क्रिप्टेड क्रिप्टोग्राफ़िक कुंजी से जुड़ा होता है, जो एक सुरक्षित और वेरिफ़ाई करने योग्य ऑडिट ट्रेल बनाता है. इससे साइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है.
सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट राकेश चैटर ने बताया कि, "ज़्यादातर आधिकारिक तौर पर साइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल सिग्नेचर लगाने के बाद आमतौर पर PDF जैसे फ़ॉर्मेट में लॉक हो जाते हैं. अगर साइन करने के बाद कंटेंट में कोई बदलाव किया जाता है, तो मौजूदा डिजिटल सिग्नेचर आम तौर पर अमान्य हो जाता है, और डॉक्यूमेंट को फिर से साइन करना पड़ता है. इससे ई-डॉक्यूमेंट की अखंडता को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है और इसमें की गई किसी भी छेड़छाड़ का पता लगाना आसान हो जाता है."
भारत में, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' द्वारा प्रदान किए गए एन्क्रिप्शन फ्रेमवर्क के तहत काम करते हैं. एक 'डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र' (DSC) एक 'प्राइवेट-की' का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जिस तक पहुंच केवल हस्ताक्षरकर्ता की होती है, और इसे एक संबंधित 'पब्लिक-की' के माध्यम से सत्यापित किया जाता है.
चैटर बताते हैं कि यह सत्यापित करने के लिए इसमें इन-बिल्ट सिस्टम मौजूद हैं कि कोई डिजिटल हस्ताक्षर वैध है या नहीं, और यह पुष्टि करने के लिए भी कि हस्ताक्षरकर्ता की पहचान उस व्यक्ति या संगठन से मेल खाती है या नहीं, जिसका नाम दस्तावेज़ में दिया गया है.
असल में, एक डिजिटल सिग्नेचर ऑनलाइन भेजे गए डॉक्यूमेंट पर एक छेड़छाड़-रोधी मुहर की तरह काम करता है, जो उसकी प्रामाणिकता, डेटा की अखंडता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है. चूंकि हर वैध डिजिटल सिग्नेचर एक ऐसा रिकॉर्ड छोड़ता है जिसे ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए जालसाज़ों के लिए डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद उसमें बदलाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है.
डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त करना
व्यक्ति और कंपनियां, दोनों ही 'कंट्रोलर ऑफ़ सर्टिफ़ाइंग अथॉरिटीज़' (CCA) द्वारा रेगुलेटेड लाइसेंस्ड सर्टिफ़ाइंग अथॉरिटीज़ से 'डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफ़िकेट' (DSC) प्राप्त कर सकते हैं. यह आम तौर पर एक से तीन साल के लिए वैलिड होता है, और इसकी कीमत आमतौर पर 1,000 रुपये से 3,000 रुपये के बीच होती है. यह सर्टिफ़िकेट की क्लास और वैलिडिटी पीरियड पर निर्भर करता है.
DSC प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को आम तौर पर PAN, Aadhaar और KYC विवरण जमा करने होते हैं, और आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होती है. इस प्रक्रिया में वीडियो सत्यापन या भौतिक सत्यापन शामिल हो सकता है. आवेदक की पहचान और पते का सत्यापन किया जाना अनिवार्य है, और KYC की सटीक प्रक्रिया सर्टिफाइंग अथॉरिटी और सर्टिफिकेट के प्रकार के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.
कुछ मान्यता प्राप्त DSC प्रोवाइडर्स में eMudhra, Protean eGov Technologies, CDSL Ventures और CSC e-Governance Services India शामिल हैं. खास बात यह है कि जहां DSCs इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की प्रामाणिकता साबित करने में मदद करते हैं, वहीं सभी निजी कानूनी डॉक्यूमेंट्स पर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं किए जा सकते. कुछ खास श्रेणियां कानूनी तौर पर इससे बाहर रखी गई हैं, जैसे कि वसीयत, बिक्री विलेख, मुख्तारनामा और ट्रस्ट विलेख.
राकेश चैटर के अनुसार, डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा उन डॉक्यूमेंट्स के लिए किया जाता है, जिन्हें कानूनी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना ज़रूरी होता है. कई आधिकारिक फाइलिंग में, कानून खुद ही तय करता है कि डिजिटल सिग्नेचर कब अनिवार्य हो जाता है.
उदाहरण के लिए, बिना ऑडिट वाले करदाता द्वारा फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न को आधार ऑथेंटिकेशन के ज़रिए या सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) को हाथ से साइन की हुई फिजिकल कॉपी भेजकर वेरिफाई किया जा सकता है. हालांकि, ऑडिटेड फर्मों को आम तौर पर एक वैध DSC का इस्तेमाल करके रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है.
डिजिटल हस्ताक्षरों की सुरक्षा
हालांकि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लोगों को ई-दस्तावेज़ों के दुरुपयोग से बचाने में मदद करते हैं, लेकिन Chatter चेतावनी देते हैं कि DSC का दुरुपयोग भी संभव है, ज़रूरी नहीं कि हस्ताक्षरित फ़ाइल में बदलाव करके, बल्कि हस्ताक्षर टोकन का ही दुरुपयोग करके.
चैटर ने कहा कि, "एक डिजिटल सिग्नेचर तभी तक सुरक्षित रहता है, जब तक उस पर उसके धारक का नियंत्रण बना रहता है. अगर ज़रा भी संदेह हो कि किसी DSC की सुरक्षा में सेंध लगी है, तो उसका पासवर्ड तुरंत बदल देना चाहिए. चूंकि डिजिटल सिग्नेचर की (key) आमतौर पर किसी फ़िज़िकल टोकन या USB ड्राइव में स्टोर की जाती है, इसलिए उस डिवाइस या पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर करने से गंभीर जोखिम पैदा हो सकता है. एक बार जब किसी अन्य व्यक्ति को उस तक पहुंच मिल जाती है, तो मूल धारक की जानकारी के बिना भी उस डिजिटल सिग्नेचर का संभावित रूप से दुरुपयोग किया जा सकता है."
यदि किसी डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल होता है, तो उसे तत्काल निलंबित या रद्द कर दिया जाना चाहिए. इसके बाद साइबर क्राइम पुलिस के पास एक औपचारिक शिकायत दर्ज की जानी चाहिए, ताकि इस दुरुपयोग को बिना किसी विलंब के आधिकारिक तौर पर दर्ज किया जा सके.
JSA एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स की पार्टनर रचना राउत राय बताती हैं कि पहला कदम सबूतों को सुरक्षित रखना है. उन्होंने कहा कि, "लोगों को तुरंत स्क्रीनशॉट लेने चाहिए, ईमेल, मैसेज और दूसरी बातचीत को सेव करना चाहिए, और टाइमस्टैम्प, भेजने वाले की जानकारी, लिंक और कोई भी दूसरी जानकारी नोट कर लेनी चाहिए, जिससे यह साबित करने में मदद मिल सके कि कोई छेड़छाड़ या धोखाधड़ी हुई है."
रचना राउत ने कहा कि, "अगर धोखाधड़ी की वजह से पैसे पहले ही ट्रांसफर हो चुके हैं, तो पीड़ित व्यक्ति को तुरंत बैंक या वित्तीय संस्थान को सूचित करना चाहिए और अनुरोध करना चाहिए कि उस ट्रांज़ैक्शन को फ़्रीज़ या ब्लॉक कर दिया जाए. इसके साथ ही, स्थानीय पुलिस में एक औपचारिक शिकायत भी दर्ज की जानी चाहिए."
आगे बात करते हुए, राउत राय ने कहा कि डिजिटल पहचान की चोरी या किसी और का रूप धरकर की गई धोखाधड़ी के मामलों में, इसकी सूचना साइबर क्राइम सेल को दी जानी चाहिए, ताकि उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके.