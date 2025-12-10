ETV Bharat / technology

सेकेंड-जनरेशन Kia Seltos का आधिकारिक तौर पर खुलासा, जानें कब होने वाली है लॉन्च

हैदराबाद: Kia India ने जून 2019 में पहली बार Kia Seltos को भारतीय बाजार में लॉन्च किया था. यह कार Kia का भारत में पहला उत्पाद था. अब छह साल से ज़्यादा समय बाद, Kia ने सेकंड-जेनरेशन Kia Seltos SUV को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. यह मॉडल भारत में Kia के लिए एक मज़बूत ब्रांड-बिल्डर रहा है.

ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं है कि कंपनी ने एक बार फिर सेकंड-जेनरेशन मॉडल को भारतीय बाजार में ही ग्लोबली लॉन्च करने का फैसला किया है. नई Kia Seltos पूरी तरह से ओवरहॉल्ड एक्सटीरियर और इंटीरियर के साथ पेश की गई है, लेकिन मैकेनिकल तौर पर, यह अपने पिछले मॉडल जैसी ही है.

नई Kia Seltos की बुकिंग 11 दिसंबर से शुरू की जाएगी और इसे 25,000 रुपये की टोकन राशि के साथ बुक किया जा सकता है. कंपनी ने जानकारी दी है कि 2 जनवरी को इसकी कीमतों का खुलासा किया जाएगा, जिसकी डिलीवरी डिलीवरी जनवरी के मध्य से ही शुरू की जाएगी.

2026 Kia Seltos का एक्सटीरियर

इसके डिजाइन की बात करें तो आगे की तरफ, नई Kia Seltos में लेटेस्ट टेल्यूराइड के डिज़ाइन से प्रेरणा ली गई है. इसमें मिलने वाली नई ग्रिल को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें वर्टिकल गन-मेटल एक्सेंट के साथ दांतेदार लुक दिया गया है, जो लगभग पूरी चौड़ाई में फैला हुआ है.

ग्रिल के किनारों पर नए चौकोर हेडलैंप दिए गए हैं, जो LED डेटाइम रनिंग लैंप सिग्नेचर के साथ वर्टिकल थीम को जारी रखते हैं. फेस के सबसे बाहरी किनारों पर एक अलग लाइटनिंग बोल्ट जैसा LED सिग्नेचर भी दिया गया है. नीचे की तरफ, बंपर पर कंट्रास्टिंग ब्लैक क्लैडिंग और फॉग-लैंप के चारों ओर रेक्टेंगुलर बॉडी-कलर एक्सेंट हैं.

साइड प्रोफ़ाइल पर नजर डालें तो, नई Kia Seltos में शार्प कैरेक्टर लाइन्स, व्हील आर्च और डोर सिल्स पर मोटी क्लैडिंग और नए फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल हैं. विंडो लाइन को C-पिलर पर पहले जैसा ही पिंच्ड ट्रीटमेंट मिलता है, और इसे पीछे की विंडस्क्रीन से जोड़ने वाला एक कंट्रास्टिंग ब्लैक ट्रिम मिलता है, जो इसे रैपअराउंड इफ़ेक्ट देता है.

इसकी बात करें तो, टेलगेट का डिज़ाइन ज़्यादा साफ़ है, क्योंकि नंबर प्लेट को बंपर पर लगा दिया गया है, लेकिन सबसे खास फ़ीचर, बेशक, उल्टे L-शेप के LED टेल-लैंप हैं जो कैरेंस क्लैविस जैसे दिखते हैं. इसमें एक खास रूफ स्पॉइलर और ज्योमेट्रिक मोटिफ्स वाला नया 18-इंच का एलॉय-व्हील डिज़ाइन भी मिलता है.

इसके अलावा, नई Kia Seltos अपने पिछले मॉडल से बड़ी भी हो गई है, और इसका व्हीलबेस 80mm बढ़ा दिया गया है. इससे इसके इंटीरियर स्पेस को भी बेहतर बनाने में मदद मिली है. कुल मिलाकर, यह 95mm लंबी, 30mm चौड़ी लेकिन 10mm कम ऊंची है.

2026 Kia Seltos का इंटीरियर

एक्सटीरियर की तरह ही, इस कार के इंटीरियर को भी पूरी तरह से बदल दिया गया है, लेकिन यह अभी के Kia मॉडल्स से कुछ मिलता-जुलता है. उदाहरण के लिए, पैनोरमिक डिस्प्ले, जिसमें 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 12.3-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 5.0-इंच का HVAC डिस्प्ले है, Kia Syros जैसा ही है.