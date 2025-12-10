सेकेंड-जनरेशन Kia Seltos का आधिकारिक तौर पर खुलासा, जानें कब होने वाली है लॉन्च
Kia India ने सेकंड-जेनरेशन Kia Seltos SUV को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. इसकी बुकिंग 11 दिसंबर से शुरू की जाएगी
Published : December 10, 2025 at 4:23 PM IST
हैदराबाद: Kia India ने जून 2019 में पहली बार Kia Seltos को भारतीय बाजार में लॉन्च किया था. यह कार Kia का भारत में पहला उत्पाद था. अब छह साल से ज़्यादा समय बाद, Kia ने सेकंड-जेनरेशन Kia Seltos SUV को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. यह मॉडल भारत में Kia के लिए एक मज़बूत ब्रांड-बिल्डर रहा है.
ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं है कि कंपनी ने एक बार फिर सेकंड-जेनरेशन मॉडल को भारतीय बाजार में ही ग्लोबली लॉन्च करने का फैसला किया है. नई Kia Seltos पूरी तरह से ओवरहॉल्ड एक्सटीरियर और इंटीरियर के साथ पेश की गई है, लेकिन मैकेनिकल तौर पर, यह अपने पिछले मॉडल जैसी ही है.
नई Kia Seltos की बुकिंग 11 दिसंबर से शुरू की जाएगी और इसे 25,000 रुपये की टोकन राशि के साथ बुक किया जा सकता है. कंपनी ने जानकारी दी है कि 2 जनवरी को इसकी कीमतों का खुलासा किया जाएगा, जिसकी डिलीवरी डिलीवरी जनवरी के मध्य से ही शुरू की जाएगी.
2026 Kia Seltos का एक्सटीरियर
इसके डिजाइन की बात करें तो आगे की तरफ, नई Kia Seltos में लेटेस्ट टेल्यूराइड के डिज़ाइन से प्रेरणा ली गई है. इसमें मिलने वाली नई ग्रिल को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें वर्टिकल गन-मेटल एक्सेंट के साथ दांतेदार लुक दिया गया है, जो लगभग पूरी चौड़ाई में फैला हुआ है.
ग्रिल के किनारों पर नए चौकोर हेडलैंप दिए गए हैं, जो LED डेटाइम रनिंग लैंप सिग्नेचर के साथ वर्टिकल थीम को जारी रखते हैं. फेस के सबसे बाहरी किनारों पर एक अलग लाइटनिंग बोल्ट जैसा LED सिग्नेचर भी दिया गया है. नीचे की तरफ, बंपर पर कंट्रास्टिंग ब्लैक क्लैडिंग और फॉग-लैंप के चारों ओर रेक्टेंगुलर बॉडी-कलर एक्सेंट हैं.
साइड प्रोफ़ाइल पर नजर डालें तो, नई Kia Seltos में शार्प कैरेक्टर लाइन्स, व्हील आर्च और डोर सिल्स पर मोटी क्लैडिंग और नए फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल हैं. विंडो लाइन को C-पिलर पर पहले जैसा ही पिंच्ड ट्रीटमेंट मिलता है, और इसे पीछे की विंडस्क्रीन से जोड़ने वाला एक कंट्रास्टिंग ब्लैक ट्रिम मिलता है, जो इसे रैपअराउंड इफ़ेक्ट देता है.
इसकी बात करें तो, टेलगेट का डिज़ाइन ज़्यादा साफ़ है, क्योंकि नंबर प्लेट को बंपर पर लगा दिया गया है, लेकिन सबसे खास फ़ीचर, बेशक, उल्टे L-शेप के LED टेल-लैंप हैं जो कैरेंस क्लैविस जैसे दिखते हैं. इसमें एक खास रूफ स्पॉइलर और ज्योमेट्रिक मोटिफ्स वाला नया 18-इंच का एलॉय-व्हील डिज़ाइन भी मिलता है.
इसके अलावा, नई Kia Seltos अपने पिछले मॉडल से बड़ी भी हो गई है, और इसका व्हीलबेस 80mm बढ़ा दिया गया है. इससे इसके इंटीरियर स्पेस को भी बेहतर बनाने में मदद मिली है. कुल मिलाकर, यह 95mm लंबी, 30mm चौड़ी लेकिन 10mm कम ऊंची है.
2026 Kia Seltos का इंटीरियर
एक्सटीरियर की तरह ही, इस कार के इंटीरियर को भी पूरी तरह से बदल दिया गया है, लेकिन यह अभी के Kia मॉडल्स से कुछ मिलता-जुलता है. उदाहरण के लिए, पैनोरमिक डिस्प्ले, जिसमें 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 12.3-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 5.0-इंच का HVAC डिस्प्ले है, Kia Syros जैसा ही है.
कार के सेंटर कंसोल पर फिजिकल स्विचगियर का लेआउट भी Kia Syros जैसा ही है. हालांकि, Kia Seltos में बिल्कुल नया, तीन-स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील लगाया गया है, जिसमें नए ड्राइव और ट्रैक्शन मोड बटन दिए गए हैं.
कार के डैशबोर्ड और डोर पैड पर एम्बिएंट लाइटिंग और सॉफ्ट-टच लेदरेट का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया है, जो इसके केबिन को प्रीमियम फील देता है. अच्छी बात यह है कि Kia ने स्क्रीन के साथ ज़्यादा कुछ नहीं किया है और आसानी से चलाने के लिए बहुत सारे बटन, डायल और नॉब रखे हैं.
2026 Kia Seltos के फीचर्स
कार में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो नई Kia Seltos के टॉप-स्पेक वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एक पैनोरमिक सनरूफ, एक वायरलेस चार्जर, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, मेमोरी फंक्शन वाली पावर्ड ड्राइवर सीट, रियर सनशेड, डुअल-टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री, एक 360-डिग्री कैमरा और 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है.
इसके अलावा, इस कार में एक 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, OTA अपडेट, कनेक्टेड टेक और एक लेवल-2 ADAS सुइट भी मिलता है. स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इस कार में 6 एयरबैग, ESC, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, हिल-स्टार्ट असिस्ट, एक टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), ISOFIX एंकरेज, एक रियर कैमरा, और भी अन्य फीचर्स मिलते हैं.
2026 Kia Seltos का पावरट्रेन
नई Kia Seltos में पहले वाले ही तीनों इंजन विकल्प दिए गए हैं, जिसमें उनके गियरबॉक्स ऑप्शन भी शामिल हैं. इस रेंज की शुरुआत 115 hp पावर और 144Nm का टॉर्क देने वाले 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन से होती है, जिसे 6-स्पीड MT या CVT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाता है.
इसके अलावा, दूसरा विकल्प 160 hp की पावर और 253Nm का टॉर्क देने वाला 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 6-स्पीड iMT या 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आता है. इसके अलावा, तीसरा विकल्प 116 hp की पावर और 250Nm का टॉर्क प्रदान करने वाला 1.5-लीटर डीज़ल इंजन भी है, जो 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है.
2026 Kia Seltos के ट्रिम्स और वेरिएंट
पहले की तरह ही, Kia Seltos को Tech Line, GT Line और X-Line ट्रिम्स में पेश किया गया है. ये बाहर की तरफ छोटे-मोटे कॉस्मेटिक अंतर और अंदर अलग अपहोल्स्ट्री की वजह से अलग हैं. जहां Tech Line ट्रिम्स में HTE, HTE (O), HTK, HTK (O), HTX और HTX (A) वेरिएंट्स शामिल हैं.
वहीं, GT Line में GTX और GTX (A) वेरिएंट को शामिल किया गया है, जिसमें Tech Line ट्रिम्स के मुकाबले कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिए जाएंगे. इसके अलावा, X-Line ट्रिम्स की बात करें तो इससमें ब्लैक-आउट एस्थेटिक बिट्स दिए गए हैं, जो सिर्फ GT Line ट्रिम्स पर ही चुना जा सकता है.