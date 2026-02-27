ETV Bharat / technology

सेकंड-जेनरेशन Ducati DesertX का खुलासा, मिला नया इंजन, जानें कब होगी भारत में लॉन्च

सेकंड-जेनरेशन Ducati DesertX का खुलासा ( फोटो - Ducati )

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Ducati ने आधिकारिक तौर पर अपनी सेकंड-जनरेशन Ducati DesertX से पर्दा उठा दिया है. कंपनी का कहना है कि नए मॉडल को शुरू से रीडिज़ाइन किया गया है, जिसमें कस्टमर के बहुत सारे फ़ीडबैक और कई रैली कॉम्पिटिशन से मिले एक्सपीरिएंस का इस्तेमाल किया गया है. नई Ducati DesertX में क्या कुछ है नया

नई DesertX, Panigale V2 और Multistrada V2 समेत कई दूसरे मॉडल्स के जैसा ही है, और इसके चलते हुए नया 890cc Ducati V2 इंजन इस्तेमाल किया गया है. पुराने 937cc Testastretta यूनिट के मुकाबले इसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम होने के बाद भी, इसका पीक पावर आउटपुट 110hp और टॉर्क आउटपुट 92Nm पर ही रहता है. कंपनी का दावा है कि इंजन का 70 प्रतिशत पीक टॉर्क सिर्फ़ 3,000rpm पर ही मिल जाता है. इसका गियर रेश्यो खास तौर पर DesertX के लिए बनाए गए हैं, जिसमें पहले चार गियर छोटे और छठा गियर लंबा है. इसका इंजन बिल्कुल नए मोनोकॉक फ्रेम के अंदर एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट के तौर पर भी काम करता है. New-Gen Ducati DesertX (फोटो - Ducati) नई Ducati DesertX का हार्डवेयर

Ducati ने इस बाइक के सस्पेंशन सेटअप में भी खास बदलाव किए हैं. पूरी तरह से एडजस्टेबल KYB पार्ट्स की बात करें, तो इसमें एक USD फोर्क मिलता है, जो आगे 230mm का ट्रैवल देता है और एक रियर मोनोशॉक मिलता है, जो अब एक यूनिक फुल-फ्लोटर लिंकेज सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो 220mm का ट्रैवल देता है.