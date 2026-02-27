सेकंड-जेनरेशन Ducati DesertX का खुलासा, मिला नया इंजन, जानें कब होगी भारत में लॉन्च
Ducati ने आधिकारिक तौर पर अपनी सेकंड-जनरेशन Ducati DesertX से पर्दा उठा दिया है. इसे भारत में इस साल के आखिर में उतारा जाएगा.
Published : February 27, 2026 at 11:06 AM IST
हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Ducati ने आधिकारिक तौर पर अपनी सेकंड-जनरेशन Ducati DesertX से पर्दा उठा दिया है. कंपनी का कहना है कि नए मॉडल को शुरू से रीडिज़ाइन किया गया है, जिसमें कस्टमर के बहुत सारे फ़ीडबैक और कई रैली कॉम्पिटिशन से मिले एक्सपीरिएंस का इस्तेमाल किया गया है.
नई Ducati DesertX में क्या कुछ है नया
नई DesertX, Panigale V2 और Multistrada V2 समेत कई दूसरे मॉडल्स के जैसा ही है, और इसके चलते हुए नया 890cc Ducati V2 इंजन इस्तेमाल किया गया है. पुराने 937cc Testastretta यूनिट के मुकाबले इसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम होने के बाद भी, इसका पीक पावर आउटपुट 110hp और टॉर्क आउटपुट 92Nm पर ही रहता है.
कंपनी का दावा है कि इंजन का 70 प्रतिशत पीक टॉर्क सिर्फ़ 3,000rpm पर ही मिल जाता है. इसका गियर रेश्यो खास तौर पर DesertX के लिए बनाए गए हैं, जिसमें पहले चार गियर छोटे और छठा गियर लंबा है. इसका इंजन बिल्कुल नए मोनोकॉक फ्रेम के अंदर एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट के तौर पर भी काम करता है.
नई Ducati DesertX का हार्डवेयर
Ducati ने इस बाइक के सस्पेंशन सेटअप में भी खास बदलाव किए हैं. पूरी तरह से एडजस्टेबल KYB पार्ट्स की बात करें, तो इसमें एक USD फोर्क मिलता है, जो आगे 230mm का ट्रैवल देता है और एक रियर मोनोशॉक मिलता है, जो अब एक यूनिक फुल-फ्लोटर लिंकेज सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो 220mm का ट्रैवल देता है.
ब्रेकिंग के लिए मोटरसाइकिल में ब्रेम्बो M4.32 मोनोब्लॉक कैलिपर्स मिलते हैं, जिन्हें नए 305mm डिस्क के साथ जोड़ा गया है. Ducati DesertX में 21-इंच का ट्यूबलेस स्पोक वाला फ्रंट व्हील और 18-इंच का रियर व्हील है, जिसमें पिरेली स्कॉर्पियन रैली STR टायर लगे हैं.
एर्गोनॉमिक बदलावों में ज़्यादा रियर-सेट फुट पेग शामिल हैं, साथ ही सीट और हैंडलबार को थोड़ा आगे की तरफ़ किया गया है. इसके अलावा, नया 18-लीटर का फ्यूल टैंक पतला और हल्का है, और कंपनी का कहना है कि मोटरसाइकिल के सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी को कम करने में मदद के लिए फ्यूल मास को नीचे रखा गया है.
मोटरसाइकिल की सीट की ऊंचाई 880mm होने वाली है, जिसे ऑप्शनल लो सीट और सस्पेंशन किट से 840mm तक कम किया जा सकता है. 209kg वेट वजन (फ्यूल के बिना) के साथ, नई DesertX अपने पिछले मॉडल से 1kg हल्की है.
नई Ducati DesertX के फीचर्स
नई DesertX के फीचर्स की बात करें तो इसमें बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, क्रूज़ कंट्रोल और 6-एक्सिस IMU मिलता है, जो कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और इंजन ब्रेक कंट्रोल को मैनेज करता है. राइडर्स छह राइडिंग मोड में से चुन सकते हैं, जिनमें Sport, Touring, Urban, Wet, Enduro और Rally शामिल हैं.
ये सारी जानकारी एक नई 5-इंच TFT स्क्रीन पर दिखाई देती है. नई Ducati DesertX अप्रैल 2026 में यूरोपियन डीलरशिप पर पहुंचेगी. Ducati India ने जानकारी दी है कि मोटरसाइकिल को Q4 2026 तक भारतीय बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा.
