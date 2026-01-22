ETV Bharat / technology

इस साल की चौथी तिमाही में भारत आएगा Skoda Octavia RS का दूसरा बैच

Skoda Auto ने जानकारी दी है कि कंपनी अपनी Skoda Octavia RS का दूसरा बैच भारत में लाने वाली है.

Skoda Octavia RS
Skoda Octavia RS (फोटो - Skoda Auto India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 22, 2026 at 5:15 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: चेक कार निर्माता कंपनी Skoda Auto ने हाल ही में जानकारी दी है कि कंपनी इस साल के आखिर में अपनी प्रीमियम परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड सेडान, Skoda Octavia RS का दूसरा बैच भारत में लाने वाली है. आपकी जानकारी के बता दें कि Skoda Octabvia RS को साल 2025 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था और इसके सिर्फ 100 यूनिट्स ही पहले बैच में लाए गए थे.

लॉन्च के साथ ही इस कार की बुकिंग भी शुरू की गई थी, और इसकी बुकिंग खुलने के कुछ ही मिनटों में Skoda Octavia RS पूरी तरह से बिक गई थी. अब Skoda Octavia RS की लगातार डिमांड को देखते हुए अब कंपनी इस साल की चौथी तिमाही में इस परफॉर्मेंस-सेंट्रिक सेडान का एक और बैच वापस लाएगी.

Skoda Octavia RS
Skoda Octavia RS का रियर प्रोफाइल (फोटो - Skoda Auto India)

2025 Skoda Octavia RS का पावरट्रेन
Octavia RS में Volkswagen ग्रुप का प्रसिद्ध 'EA888' 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो Volkswagen Golf GTI में भी इस्तेमाल होता है. Skoda Octavia RS में यह इंजन 261 bhp की पावर और 370 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन को 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है, जो आगे के व्हील्स को पावर भेजता है.

2025 Skoda Octavia RS का डिजाइन
2025 फेसलिफ्ट के तौर पर नई Skoda Octavia के लाइन-अप में कुछ उल्लेखनीय बदलाव किए गए, इन बदलावों में नए मैट्रिक्स एलईडी हेडलैंप, एंगुलर डे-टाइम रनिंग लैंप, ग्रिल और टेल लैंप में बदलाव के साथ एक नया फ्रंट फेसिया शामिल है. इसके अलावा, नई Octavia RS में और भी स्पोर्टी डिज़ाइन एलिमेंट्स जोड़े गए हैं, जिनमें बड़े व्हील्स, स्पोर्टी बंपर और बूट लिप स्पॉइलर शामिल हैं.

Skoda Octavia RS
Skoda Octavia RS का इंटीरियर (फोटो - Skoda Auto India)

2025 Skoda Octavia RS के फीचर्स
नई Octavia RS के केबिन की बात करें तो, नई RS में आगे की तरफ स्पोर्ट्स सीट्स हैं, हालांकि ज़्यादा उल्लेखनीय अपडेट इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है. नई Octavia RS में स्टैंडर्ड तौर पर 13-इंच का टचस्क्रीन इस्तेमाल किया जा सकता है, जो भारत में स्टैंडर्ड चौथी-जनरेशन की सेडान में पहले दी जाने वाली 10-इंच की यूनिट से ज्यादा बड़ी है.

Skoda Octavia RS
Skoda Octavia RS का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Skoda Auto India)

2025 Skoda Octavia RS की कीमत
कीमत की बात करें तो Skoda Octavia RS ने इस मामले में Skoda Volkswagen ग्रुप की एक और परफॉर्मेंस-सेंट्रिक कार, Volkswagen Golf GTi को पीछे छोड़ दिया है. Octavia RS की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 49.99 लाख रुपये है, जबकि Volkswagen Golf GTi की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 50.9 लाख रुपये है.

