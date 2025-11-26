ETV Bharat / technology

अक्टूबर 2025 में स्कूटर की बिक्री ऑल टाइम हाई पर पहुंची, GST 2.0 के चलते बढ़ी डिमांड

टू-व्हीलर मार्केट में अक्टूबर 2025 की बिक्री में स्कूटर्स का योगदान सबसे बेहतरीन रहा है. बीते महीने कंपनियों ने 8.24 लाख स्कूटर शिप किए

Honda Activa
Honda Activa (फोटो - Honda Motorcycle)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 26, 2025 at 5:18 PM IST

हैदराबाद: भारत के टू-व्हीलर मार्केट ने इस साल अक्टूबर में अब तक का सबसे अच्छा सेल्स रिकॉर्ड सेट किया है, और इस बिक्री में स्कूटर्स का योगदान सबसे बेहतरीन रहा है. वाहन निर्माता कंपनियों ने पिछले महीने डीलरशिप्स को कुल 8.24 लाख स्कूटर शिप किए, जो अब तक का सबसे ज़्यादा है. खास बात यह है कि सितंबर के बाद लगातार दूसरे महीने यह रिकॉर्ड वॉल्यूम सामने आया है.

Honda Activa की शानदार बिक्री
यह उछाल GST 2.0 लागू होने के बाद कीमतों में कमी, बेहतर लिक्विडिटी और ग्रामीण इलाकों में खरीदारी बढ़ने की वजह से आया है, जिसके बारे में डीलरों का कहना है कि यह इस सेगमेंट का सबसे नया डिमांड इंजन बन गया है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि मोटरसाइकिल डिस्पैच में साल दर साल थोड़ी कमी दर्ज हुई है, लेकिन स्कूटर ने इस कमी को पूरा किया और अब शोरूम में भेजे जाने वाले सभी टू-व्हीलर में से 37 प्रतिशत स्कूटर के हैं. इनमें पेट्रोल और तेज़ी से बढ़ते इलेक्ट्रिक मॉडल दोनों शामिल हैं, और अब महीने के वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक मॉडल का बड़ा हिस्सा है.

Vida VX2
Vida VX2 (फोटो - Vida)

Honda नंबर-1 पर, TVS के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बिक्री बेहतर
Honda की बिक्री पर नजर डालें तो Honda Activa और Dio फ़ैमिली की लगभग 3.63 लाख यूनिट्स के साथ अक्टूबर में 44 प्रतिशत शेयर के साथ टॉप किया. हालांकि यह Honda का 2025 का सबसे अच्छा महीना रहा है, फिर भी यह कंपनी के साल 2017 के ऑल-टाइम पीक से नीचे है.

वहीं दूसरी ओर TVS Motor की बात करें तो, कंपनी ने 2.02 लाख से ज़्यादा स्कूटर के साथ अपनी पोजीशन को दूसरे स्थान पर काबिज किया है, जिसमें TVS Jupiter और Ntorq के साथ-साथ iQube की लगातार डिमांड रही है. इनकी बिक्री संख्या लगातार बढ़ रही है. Suzuki Motorcycle अकेला दूसरा ब्रांड था, जिसने एक लाख का आंकड़ा पार किया, जिसकी Access की 1.01 लाख यूनिट्स बिकीं.

TVS iQube
TVS iQube (फोटो - TVS Motor)

Hero MotoCorp और Bajaj की बिक्री भी बेहतर
Hero ने शानदार प्रदर्शन किया है, क्योंकि कंपनी के इलेक्ट्रिक सेगमेंट Vida V2 और VX2 की बिक्री लगातार बढ़ रही थी, जबकि Ather ने Rizta में बढ़ती दिलचस्पी की वजह से एक और बड़ा महीना देखा. Bajaj के Chetak और Yulu की बिक्री स्थिर रही, और Yamaha के 125cc स्कूटर तिकड़ी में थोड़ी गिरावट देखी गई.

अप्रैल और अक्टूबर 2025 के बीच, Honda सबसे बड़ी स्कूटर बनाने वाली कंपनी बनी रही, लेकिन साल दर साल इसकी हिस्सेदारी कुछ कम होती रही. इसके अलावा, TVS ने अपना हिस्सा बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर लिया, जिसमें iQube और नए Orbiter जैसे बड़े पोर्टफोलियो का हाथ था.

Bajaj Chetak
Bajaj Chetak (फोटो - Bajaj Auto)

वहीं, दूसरी ओर Suzuki 15 प्रतिशत पर स्थिर रही, और Hero अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो के दम पर आगे बढ़ता रहा. Ather की मज़बूत ग्रोथ ने इसे 3 प्रतिशत ब्रैकेट में मज़बूती से ला खड़ा किया. यह बड़ा ट्रेंड एक साफ़ बदलाव को दिखाता है, कि खरीदार 125cc स्कूटर में अपग्रेड कर रहे हैं और EVs पर भी तेज़ी से विचार कर रहे हैं. ये दोनों ही पारंपरिक कम्यूटर ऑप्शन से आगे बढ़कर सेगमेंट को बढ़ा रहे हैं.

