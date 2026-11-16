अक्टूबर 2026 में स्कूटर्स की बिक्री ने पहली बार पार किया 10 लाख यूनिट्स का आंकड़ा
SIAM ने अक्टूबर 2026 में हुई स्कूटर्स की बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं. कंपनियों ने 10 यूनिट्स का आंकड़ा पार कर लिया है.
Published : November 16, 2026 at 2:09 PM IST
हैदराबाद: सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश की 10 दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियों ने अक्टूबर 2026 में कुल 10.96 लाख स्कूटर्स की बिक्री दर्ज की है, जो अक्टूबर 2025 की तुलना में 32 प्रतिशत की शानदार इंडस्ट्री ग्रोथ को दिखाता है.
सितंबर 2026 में, ये वाहन निर्माता कंपनियां 10 लाख यूनिट के आंकड़े को छूने से सिर्फ 4,424 यूनिट पीछे रह गए थे. ऐसा लगता है कि बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली स्कूटर इंडस्ट्री ने अक्टूबर के त्योहारी महीने में शानदार कामयाबी दर्ज की है. वित्तीय वर्ष 2027 की शुरुआत अप्रैल में अब तक की सबसे अधिक 6.91 लाख यूनिट की बिक्री के साथ हुई.
इसके बाद मई में स्कूटर्स की बिक्री में साल-दर-साल (YoY) 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जून और जुलाई में भी महीने-दर-महीने (MoM) सुधार देखने को मिला, और फिर लगातार तीन महीनों—अगस्त, सितंबर और अब अक्टूबर—में बिक्री ने नए मासिक रिकॉर्ड बनाए, जिसमें अक्टूबर में बिक्री 10 लाख यूनिट के पार पहुंच गई.
अक्तूबर 2026 में भारत में स्कूटर की बिक्री 10 लाख यूनिट के पार
अक्टूबर 2026 में, इस सेगमेंट के शानदार प्रदर्शन और पहले सात महीनों में 59.6 लाख यूनिट की कुल बिक्री के चलते, भारत में स्कूटर बनाने वाली कंपनियां इस वित्त वर्ष में पहली बार 1 करोड़ यूनिट के आंकड़े तक पहुंचने की राह पर हैं. असल में, वे पिछले वित्त वर्ष के 81.1 लाख यूनिट के रिकॉर्ड आंकड़े का 73 प्रतिशत पहले ही हासिल कर चुकी हैं.
स्कूटर की बिक्री में तेजी बने रहने के मुख्य कारण हैं - प्रमुख कंपनियों (OEMs) द्वारा नए और अपडेटेड मॉडल पेश करना, ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों से लगातार मांग आना, और इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए ग्राहकों की बढ़ती मांग.
अक्टूबर में रिकॉर्ड 2.24 लाख ई-स्कूटर बिके, जो अक्टूबर 2025 की तुलना में 93 प्रतिशत अधिक है. इसके फलस्वरूप, कुल स्कूटर बिक्री में ई-स्कूटर की हिस्सेदारी पिछले महीने बढ़कर 20 प्रतिशत हो गई, जो अक्टूबर 2025 में 13 प्रतिशत थी.
Honda Motorcycle की बिक्री
मार्केट लीडर Honda Motorcycle ने पिछले महीने रिकॉर्ड 4.17 लाख यूनिट्स की बिक्री की, जिससे अक्टूबर 2026 में उसका मार्केट शेयर 38 प्रतिशत दर्ज किया गया. यह अक्टूबर 2025 के मुकाबले 6 प्रतिशत कम है. वहीं TVS Motor ने अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मासिक थोक बिक्री (2.93 लाख यूनिट्स) दर्ज की, और इसका मार्केट शेयर 27 प्रतिशत रहा, जो एक साल पहले 24 प्रतिशत था.
वहीं, इसके EVs की मांग ने रिकॉर्ड बिक्री के साथ लोगों को हैरान कर दिया, जिससे TVS को एक प्रतिस्पर्धी बढ़त मिली है. TVS के iQube और Orbiter की मासिक बिक्री 69,797 यूनिट्स के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले 118 प्रतिशत और सितंबर 2026 के मुकाबले 12 प्रतिशत ज्यादा है.
Suzuki Motorcycle की बिक्री
इसके अलावा, Suzuki Motorcycle ने बीते माह 1.22 लाख स्कूटर्स की बिक्री दर्ज की, जो बाजार में तीसरे स्थान पर रही, जिसका मार्केट शेयर 11 प्रतिशत है. कंपनी की Suzuki Access 125 इसका सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बना हुआ है, जो Avenis और Burgman Street से आगे है. Suzuki Motorcycle के इकलौते EV, Suzuki e-Access की भी 534 यूनिट्स बिकीं.
Hero MotoCorp की बिक्री
Hero MotoCorp की बिक्री पर नजर डालें तो बीते माह कंपनी ने 1,00,437 स्कूटर की बिक्री की, और इससे कंपनी ने 9 प्रतिशत मार्केट शेयर हासिल किया. इस बिक्री में 69,224 ICE स्कूटर और 30,065 विडा (Vida) ई-स्कूटर शामिल हैं. TVS Motor की तरह, Hero को भी ई-स्कूटर की बढ़ती मांग से काफी फायदा मिल रहा है.
Bajaj Auto की बिक्री
Bajaj Auto की बिक्री देखें तो, इसने भी 65,384 ई-स्कूटर की बिक्री के साथ एक नया मासिक रिकॉर्ड बनाया है, जो 87 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. कंपनी ने Bajaj Chetak की 64,134 यूनिट्स और Yulu Ver 3.0x ई-बाइक की 1,250 यूनिट्स बेची. कुल मिलाकर, इससे कंपनी का मार्केट शेयर पिछले साल के 4 प्रतिशत से बढ़कर 6 प्रतिशत हो गया है.
Yamaha की बिक्री
जापानी कंपनी Yamaha की बात करें तो इसका मार्केट शेयर 1 प्रतिशत घटकर 3 प्रतिशत रह गया है. कंपनी ने पिछले महीने 36,501 यूनिट्स स्कूटर्स की बिक्री दर्ज की. इस संख्या का 93 प्रतिशत हिस्सा Yamaha Fascino और Ray-ZR से आता है.