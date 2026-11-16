ETV Bharat / technology

अक्टूबर 2026 में स्कूटर्स की बिक्री ने पहली बार पार किया 10 लाख यूनिट्स का आंकड़ा

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - Hero MotoCorp, Honda Motorcycle )

हैदराबाद: सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश की 10 दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियों ने अक्टूबर 2026 में कुल 10.96 लाख स्कूटर्स की बिक्री दर्ज की है, जो अक्टूबर 2025 की तुलना में 32 प्रतिशत की शानदार इंडस्ट्री ग्रोथ को दिखाता है.

सितंबर 2026 में, ये वाहन निर्माता कंपनियां 10 लाख यूनिट के आंकड़े को छूने से सिर्फ 4,424 यूनिट पीछे रह गए थे. ऐसा लगता है कि बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली स्कूटर इंडस्ट्री ने अक्टूबर के त्योहारी महीने में शानदार कामयाबी दर्ज की है. वित्तीय वर्ष 2027 की शुरुआत अप्रैल में अब तक की सबसे अधिक 6.91 लाख यूनिट की बिक्री के साथ हुई.

इसके बाद मई में स्कूटर्स की बिक्री में साल-दर-साल (YoY) 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जून और जुलाई में भी महीने-दर-महीने (MoM) सुधार देखने को मिला, और फिर लगातार तीन महीनों—अगस्त, सितंबर और अब अक्टूबर—में बिक्री ने नए मासिक रिकॉर्ड बनाए, जिसमें अक्टूबर में बिक्री 10 लाख यूनिट के पार पहुंच गई. अक्तूबर 2026 में भारत में स्कूटर की बिक्री 10 लाख यूनिट के पार

अक्टूबर 2026 में, इस सेगमेंट के शानदार प्रदर्शन और पहले सात महीनों में 59.6 लाख यूनिट की कुल बिक्री के चलते, भारत में स्कूटर बनाने वाली कंपनियां इस वित्त वर्ष में पहली बार 1 करोड़ यूनिट के आंकड़े तक पहुंचने की राह पर हैं. असल में, वे पिछले वित्त वर्ष के 81.1 लाख यूनिट के रिकॉर्ड आंकड़े का 73 प्रतिशत पहले ही हासिल कर चुकी हैं. स्कूटर की बिक्री में तेजी बने रहने के मुख्य कारण हैं - प्रमुख कंपनियों (OEMs) द्वारा नए और अपडेटेड मॉडल पेश करना, ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों से लगातार मांग आना, और इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए ग्राहकों की बढ़ती मांग. अक्टूबर में रिकॉर्ड 2.24 लाख ई-स्कूटर बिके, जो अक्टूबर 2025 की तुलना में 93 प्रतिशत अधिक है. इसके फलस्वरूप, कुल स्कूटर बिक्री में ई-स्कूटर की हिस्सेदारी पिछले महीने बढ़कर 20 प्रतिशत हो गई, जो अक्टूबर 2025 में 13 प्रतिशत थी.