ETV Bharat / technology

चंद्रमा पर पानी कैसे आया? नई स्टडी ने किया महत्वपूर्ण खुलासा

चंद्रमा पर पानी का धीरे-धीरे जमा होना यह दर्शाता है कि अंतरिक्ष में भी प्राकृतिक प्रक्रियाएं लंबे समय तक प्रभाव डालती रहती हैं.

Dark craters on the Moon may prove to be the most reliable source of water for future space missions.
चंद्रमा के अंधेरे गड्ढे भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए पानी के सबसे भरोसेमंद स्रोत साबित हो सकते हैं. (Image Credit: Nasa)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 9, 2026 at 9:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी लंबे समय से वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन हाल ही में सामने आई एक नई स्टडी ने इस टॉपिक को लेकर एक दिलचस्प नजरिया पेश किया है. इस स्टडी के अनुसार, चंद्रमा पर पानी किसी एक बड़ी घटना के कारण नहीं, बल्कि अरबों वर्षों (लगभग 3 से 3.5 अरब वर्ष) में धीरे-धीरे जमा हुआ है. यह खोज भविष्य के अंतरिक्ष मिशन्स और चंद्रमा पर इंसानों के बसने की योजनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

वैज्ञानिकों को पहले से ही संकेत मिल चुके थे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव (South Pole) के आसपास मौजूद गहरे और स्थायी रूप से छायादार गड्ढों में बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि यह पानी वहां कैसे पहुंचा और क्यों कुछ गड्ढों में अधिक मात्रा में है जबकि कुछ में नहीं है.

The locations of ice, in blue, at the moon's South Pole, left, and North Pole, right, as detected by the Chandrayaan-1 spacecraft.
चंद्रयान-1 स्पेसक्राफ्ट द्वारा पता लगाया गया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव (बाईं ओर) और उत्तरी ध्रुव (दाईं ओर) पर बर्फ की स्थिति, नीले रंग में दिखाई गई है. (Image Credit: Nasa)

नई स्टडी के इस संभावना को खारिज कर दिया गया है कि चंद्रमा पर पानी किसी एक विशाल धूमकेतु के टकराने से आया है. इसके बजाय वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी के कई सोर्स हो सकते हैं. इनमें प्राचीन ज्वालामुखीय गतिविधियां शामिल हैं, जिनसे चंद्रमा के अंदर मौजूद जल सतह तक पहुंचा हो सकता है. इसके अलावा धूमकेतुओं (comets) और एंस्ट्रॉइड्स के जरिए भी पानी वहां पहुंचा हो सकता है.

यह रिसर्स Nature Astronomy जर्नल में पब्लिश हुई है. इस स्टडी में University of Colorado Boulder के Paul Hayne सहित शोधकर्ताओं ने कंप्यूटर सिमुलेशन और Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) के Diviner इंस्ट्रूमेंट से प्राप्त तापमान डेटा का इस्तेमाल किया.

पानी का दूसरा खास सोर्स

एक और महत्वपूर्ण सोर्स सौर हवा (Solar Wind) को माना गया है. सोलर विंड के जरिए हाइड्रोजन पार्टिकल लगातार चंद्रमा की सतह से टकराते हैं, जो रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिए पानी में बदल सकते हैं. यह प्रोसेस लाखों-करोड़ों सालों तक चलती रही होगी, जिससे धीरे-धीरे पानी का संचय हुआ.

Craters near the moon's South Pole as seen by NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter. New research suggests that Haworth Crater might be an especially good spot to look for ice.
NASA के Lunar Reconnaissance Orbiter द्वारा देखे गए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास के क्रेटर। नई रिसर्च के अनुसार Haworth क्रेटर बर्फ की खोज के लिए खास तौर पर अच्छा स्थान हो सकता है. (Image Credit: Nasa)

शोध में यह भी पाया गया कि चंद्रमा की सतह और उसका झुकाव समय के साथ बदलता रहा है. इसके कारण कुछ गड्ढे जो आज स्थायी छाया में हैं, वो पहले कभी सूर्य की रोशनी में रहे होंगे. इसी वजह से पानी का वितरण असमान है. पुराने गड्ढों में सबसे ज्यादा बर्फ पाई गई है, जो लगातार जमा होने का संकेत देता है.

वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन और तापमान डेटा के आधार पर ऐसे गड्ढों की पहचान की है, जो सबसे लंबे समय तक अंधेरे में रहे हैं. इनमें Haworth क्रेटर दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित एक प्रमुख उम्मीदवार है, जो 3 अरब वर्ष से अधिक समय से छाया में रहा है. ये स्थान भविष्य में पानी की खोज के लिए सबसे उपयुक्त माने जा रहे हैं.

यह अध्ययन न सिर्फ चंद्रमा के इतिहास को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि भविष्य के अंतरिक्ष यात्री कहां पानी खोज सकते हैं. चंद्रमा पर पानी की उपलब्धता वहां स्थायी मानव मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है.

TAGGED:

MOON WATER
LUNAR ICE
NASA MOON RESEARCH
CHANDRAYAAN 1 FINDINGS
MOON SOUTH POLE WATER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.