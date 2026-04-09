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चंद्रमा पर पानी कैसे आया? नई स्टडी ने किया महत्वपूर्ण खुलासा

चंद्रमा के अंधेरे गड्ढे भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए पानी के सबसे भरोसेमंद स्रोत साबित हो सकते हैं. ( Image Credit: Nasa )

हैदराबाद: चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी लंबे समय से वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन हाल ही में सामने आई एक नई स्टडी ने इस टॉपिक को लेकर एक दिलचस्प नजरिया पेश किया है. इस स्टडी के अनुसार, चंद्रमा पर पानी किसी एक बड़ी घटना के कारण नहीं, बल्कि अरबों वर्षों (लगभग 3 से 3.5 अरब वर्ष) में धीरे-धीरे जमा हुआ है. यह खोज भविष्य के अंतरिक्ष मिशन्स और चंद्रमा पर इंसानों के बसने की योजनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. वैज्ञानिकों को पहले से ही संकेत मिल चुके थे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव (South Pole) के आसपास मौजूद गहरे और स्थायी रूप से छायादार गड्ढों में बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि यह पानी वहां कैसे पहुंचा और क्यों कुछ गड्ढों में अधिक मात्रा में है जबकि कुछ में नहीं है. चंद्रयान-1 स्पेसक्राफ्ट द्वारा पता लगाया गया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव (बाईं ओर) और उत्तरी ध्रुव (दाईं ओर) पर बर्फ की स्थिति, नीले रंग में दिखाई गई है. (Image Credit: Nasa) नई स्टडी के इस संभावना को खारिज कर दिया गया है कि चंद्रमा पर पानी किसी एक विशाल धूमकेतु के टकराने से आया है. इसके बजाय वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी के कई सोर्स हो सकते हैं. इनमें प्राचीन ज्वालामुखीय गतिविधियां शामिल हैं, जिनसे चंद्रमा के अंदर मौजूद जल सतह तक पहुंचा हो सकता है. इसके अलावा धूमकेतुओं (comets) और एंस्ट्रॉइड्स के जरिए भी पानी वहां पहुंचा हो सकता है. यह रिसर्स Nature Astronomy जर्नल में पब्लिश हुई है. इस स्टडी में University of Colorado Boulder के Paul Hayne सहित शोधकर्ताओं ने कंप्यूटर सिमुलेशन और Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) के Diviner इंस्ट्रूमेंट से प्राप्त तापमान डेटा का इस्तेमाल किया.