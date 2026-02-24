ETV Bharat / technology

वैज्ञानिकों ने खोजी 99% डार्क मैटर वाली गैलेक्सी CDG-2, पृथ्वी से 30 करोड़ लाइट ईयर्स दूर

CDG-2 गैलेक्सी पर्सियस क्लस्टर में है, जो पृथ्वी से लगभग 300 मिलियन लाइट-ईयर दूर है. ( Image Credit: NASA, ESA, Dayi Li (UToronto); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI) )

हैदराबाद: कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के वैज्ञानिकों की अगुवाई में खगोलशास्त्रियों की एक टीम ने अंतरिक्ष में एक बेहद धुंधली और दुर्लभ गैलेक्सी यानी आकाशगंगा खोजी है. इस गैलेक्सी का नाम CDG-2 है. यह खोज इसलिए खास है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यह अब तक मिली सबसे ज्यादा डार्क मैटर से भरी गैलेक्सियों में से एक हो सकती है. बता दें कि CDG-2 गैलेक्सी Perseus Cluster में स्थित है, जिसकी पृथ्वी से दूरी 30 करोड़ प्रकाश वर्ष (30 Crore Light Years) है. आमतौर पर आकाशगंगाएं अरबों तारों की चमक से जगमगाती हैं, लेकिन CDG-2 बेहद कम रोशनी छोड़ती है. इसमें गिने-चुने हल्के तारे हैं और इसका ज्यादातर हिस्सा डार्क मैटर से बना है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसकी कुल द्रव्यमान का लगभग 99% हिस्सा डार्क मैटर है. यह रिसर्च एक प्रतिष्ठित जर्नल The Astrophysical Journal Letters में पब्लिश हुई है. डार्क मैटर को एक अदृश्य (दिखाई न देने वाला) पदार्थ माना जाता है, जो ब्रह्मांड की कुल पदार्थ मात्रा का लगभग 85% है और और गुरुत्वाकर्षण के जरिए आकाशगंगाओं को एक साथ बांधे रखता है. CDG-2 की खोज पारंपरिक तरीके से नहीं हुई.