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सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से खोजी जाएगी मछलियों की लोकेशन, कोच्चि में वैश्विक वैज्ञानिकों का जमावड़ा

बेंगलुरु: बुधवार, 18 जनवरी 2023 को बेंगलुरु के केंगेरी सैटेलाइट सेंटर में आयोजित मछली प्रदर्शनी के दौरान, एक सी-टनल (समुद्री सुरंग) में मौजूद मछलियां. ( IANS )

हैदराबाद: हमने पिछले कई महीनों और सालों में ऐसी रिपोर्ट्स कई बार पढ़ी हैं कि समुद्र के पानी का तापमान बदल रहा है. मौसम भी बदल रहा है. इससे मछलियां अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जा रही हैं.

वैज्ञानिक अब सैटेलाइट की मदद से इन मछलियों का ठिकाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. इससे मछुआरों को सही जगह पता चलेगी और समुद्री संसाधन भी सुरक्षित रहेंगे. यह बात केरलम के कोच्चि में शुरू हो रहे एक बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में चर्चा का मुख्य विषय है.

TREVOR-SAFARI सम्मेलन में क्या होगा 4 नवंबर यानी बुधवार से कोच्चि के ICAR-Central Marine Fisheries Research Institute यानी CMFRI में तीन दिन का TREVOR-SAFARI सम्मेलन शुरू हो रहा है. इसमें तीस से भी ज्यादा देशों के वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं. वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और जलवायु शोध की मदद से समुद्र में हो रहे बदलाव और मछली पालन पर उसके असर को समझेंगे. सैटेलाइट से समुद्र के तापमान, समुद्री उत्पादकता और मछलियों के फैलाव की जानकारी मिल सकती है. इससे मछली पकड़ने के संभावित इलाकों की पहचान आसानी से हो सकती है. मछुआरे अपनी यात्रा पहले से बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे. जलवायु परिवर्तन, मानसून के बदलते पैटर्न और तेज मौसम की घटनाएं मछलियों की संख्या और समुद्री जीवन को प्रभावित कर रही हैं. पानी की क्वालिटी खराब होने के कारण मछलियां कम हो रही हैं. इससे तटीय इलाकों के लोगों की रोजी-रोटी भी खतरे में पड़ रही है.