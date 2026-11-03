सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से खोजी जाएगी मछलियों की लोकेशन, कोच्चि में वैश्विक वैज्ञानिकों का जमावड़ा
सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से समुद्र के तापमान और मछलियों के फैलाव की सही जानकारी मिलकर मछुआरे अपनी यात्रा पहले से बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे.
Published : November 3, 2026 at 8:21 AM IST
हैदराबाद: हमने पिछले कई महीनों और सालों में ऐसी रिपोर्ट्स कई बार पढ़ी हैं कि समुद्र के पानी का तापमान बदल रहा है. मौसम भी बदल रहा है. इससे मछलियां अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जा रही हैं.
वैज्ञानिक अब सैटेलाइट की मदद से इन मछलियों का ठिकाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. इससे मछुआरों को सही जगह पता चलेगी और समुद्री संसाधन भी सुरक्षित रहेंगे. यह बात केरलम के कोच्चि में शुरू हो रहे एक बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में चर्चा का मुख्य विषय है.
TREVOR-SAFARI सम्मेलन में क्या होगा
4 नवंबर यानी बुधवार से कोच्चि के ICAR-Central Marine Fisheries Research Institute यानी CMFRI में तीन दिन का TREVOR-SAFARI सम्मेलन शुरू हो रहा है. इसमें तीस से भी ज्यादा देशों के वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं. वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और जलवायु शोध की मदद से समुद्र में हो रहे बदलाव और मछली पालन पर उसके असर को समझेंगे.
सैटेलाइट से समुद्र के तापमान, समुद्री उत्पादकता और मछलियों के फैलाव की जानकारी मिल सकती है. इससे मछली पकड़ने के संभावित इलाकों की पहचान आसानी से हो सकती है. मछुआरे अपनी यात्रा पहले से बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे. जलवायु परिवर्तन, मानसून के बदलते पैटर्न और तेज मौसम की घटनाएं मछलियों की संख्या और समुद्री जीवन को प्रभावित कर रही हैं. पानी की क्वालिटी खराब होने के कारण मछलियां कम हो रही हैं. इससे तटीय इलाकों के लोगों की रोजी-रोटी भी खतरे में पड़ रही है.
टिकाऊ मछली पालन पर चर्चा
भारत समेत कई देशों के वैज्ञानिक इस खास सम्मेलन में जमा होकर मछली पालन को टिकाऊ बनाने और समुद्री जैव विविधता की रक्षा करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे. इसके अलावा वो मछुआरों के पारंपरिक ज्ञान को मॉर्डन साइंस के साथ जोड़ने पर भी बात करेंगे. इनके अलावा मछली पालन के क्षेत्र में महिलाओं और कमजोर समुदायों की भूमिका पर भी चर्चा होगी.
डिपार्टेमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एक खास सेशन होगा. इसमें रिमोट सेंसिंग से एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी पानी के पर्यावरण के स्वास्थ्य की निगरानी पर बात होगी. यह 'वन हेल्थ' (One Health) तरीका अपनाएगा. इसका मतलब है कि यह एक ऐसी सोच पर काम करेगा, जिसमें इंसान, जानवर और पर्यावरण, तीनों की सेहत को एक-दूसरे से जुड़ा हुआ माना जाता है.
CMFRI के निदेशक डॉ. ग्रिंसन जॉर्ज ने कहा कि चर्चा मुख्य रूप से समुद्री स्थितियों को बेहतर समझने और पर्यावरण की निगरानी सुधारने पर फोकस्ड है. इससे सुरक्षित तरीके से मछली पकड़ना, टिकाऊं संसाधन, समुद्री भोजन की सुरक्षा और तटीय आजीविका यानी समुद्र किनारे रहने वाले लोगों की कमाई या रोज़गार के लिए लंबा फायदा सुनिश्चित होगा.
इस सम्मेलन में 80 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधी शामिल होंगे. इसका आयोजन कोच्चि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल ओसियनग्राफी, Trevor Platt Science Foundation, CMFRI और Marine Biological Association of India ने मिलकर किया है. इस सम्मेलन में बेय ऑफ बंगाल नेटवर्क ऑफ ओसियन रिसर्चर्स फॉर फिशिरीज़ यानी BOB-NOR की भी शुरुआत होगी.