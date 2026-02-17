India AI Summit 2026: मेटा स्मार्ट ग्लासेस को टक्कर देने आया भारतीय AI Smart Glasses
Sarvam AI ने Sarvam Kaze स्मार्ट ग्लासेस दिखाकर भारत को AI वियरेबल टेक्नोलॉजी और Make in India रेस में मजबूत दावेदार बनाया.
Published : February 17, 2026 at 8:17 PM IST
हैदराबाद: भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप Sarvam AI ने अब स्मार्ट वियरेबल्स की दुनिया में भी कदम रख दिया है. कंपनी ने अपने पहले एआई-पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस Sarvam Kaze की झलक दिखाई है. यह Sarvam AI का पहला हार्डवेयर प्रोडक्ट है, जो सीधे तौर पर ग्लोबल ब्रांड्स को चुनौती देता नजर आ रहा है.
Sarvam Kaze को हाल ही में India AI Impact Summit 2026 के दौरान नई दिल्ली में पेश किया गया. इस इवेंट में खास बात यह रही कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इन स्मार्ट ग्लासेस को पहनकर देखा. इसके बाद यह डिवाइस टेक इंडस्ट्र्री और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.
The first person to try them? The Prime Minister. pic.twitter.com/OBdAw6zXhB— Pratyush Kumar (@pratykumar) February 17, 2026
Sarvam AI के को-फाउंडर प्रत्यूष कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पुराना नाम ट्विटर) पर Sarvam Kaze की पहली झलक शेयर की. उन्होंने बताया कि यह कंपनी की उस सोच का हिस्सा है, जिसमें एआई को सिर्फ स्क्रीन तक सीमित न रखकर सीधे लोगों की डेली लाइफ तक पहुंचाया जाए. कंपनी का दावा है कि Sarvam Kaze को भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया है और इसमें भारतीय एआई मॉडल्स का इस्तेमाल होगा.
मई में लॉन्च होने की उम्मीद
Sarvam Kaze को मई 2026 में लॉन्च किए जाने की तैयारी है. डिजाइन के मामले में यह स्मार्ट ग्लासेस आम चश्मे जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इनमें कैमरा और AI सिस्टम फ्रेम में ही फिट किया गया है. ये ग्लासेस यूजर की आवाज सुन सकते हैं, सवाल समझ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं और यूजर जो देख रहा है, उसे कैप्चर भी कर सकते हैं. इसका मकसद एआई को मोबाइल स्क्रीन से बाहर निकालकर रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल के लिए तैयार करना है.
कंपनी का कहना है कि यूजर्स Sarvam प्लेटफॉर्म के जरिए अपने हिसाब से कस्टम AI एक्सपीरियंस भी बना सकेंगे. इससे साफ है कि Sarvam Kaze सिर्फ एक कंज्यूमर डिवाइस नहीं, बल्कि डेवलपर्स के लिए भी नए मौके खोल सकता है. हालांकि, अभी तक इसकी कीमत और पूरी तकनीकी जानकारी सामने नहीं आई है.
Drop 12/14: Models, products, impact - today something different, very different. Launching Sarvam Kaze, our foray into getting our models into the your hands with our devices - designed and built here in India! pic.twitter.com/8RnqO16Idg— Pratyush Kumar (@pratykumar) February 17, 2026
इस इंडियन कंपनी के मेड इन इंडिया एआई स्मार्ट ग्लास के कंप्टीशन की बात करें तो Sarvam Kaze का सीधा सामना Ray-Ban Meta और Oakley Meta Vanguard जैसे प्रोडक्ट्स से माना जा रहा है. ये ग्लासेस AI वॉयस कमांड, कैमरा और फिटनेस फीचर्स के लिए जाने जाते हैं. हालांकि, Sarvam का दावा है कि उनका एआई स्मार्ट ग्लास बाकियों से अलग है, क्योंकि इसमें लोकल एआई फीचर्स पर फोकस किया गया है.
इसे भारतीय यूज़र्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और भारतीय भाषाओं के सपोर्ट के साथ तैयार किया गया है. Sarvam AI का यह कदम भारत के "Make in India" विजन को भी मजबूती देता है. स्मार्ट ग्लासेस की रेस में एक भारतीय कंपनी की एंट्री यह दिखाती है कि भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि एडवांस AI हार्डवेयर में भी अपनी जगह बनाने को तैयार है.