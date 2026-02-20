ETV Bharat / technology

India AI Impact Summit 2026: Sarvam AI और BharatGen ने लॉन्च किए इंडियन एआई मॉडल्स

Sarvam AI और BharatGen ने नए एआई मॉडल लॉन्च किए. ये भारतीय भाषाओं, गवर्नेंस और एंटरप्राइज के लिए भारत की एआई ताकत बढ़ाएंगे.

New models from Sarvam AI and BharatGen show that India is now leading the race for sovereign AI.
Sarvam AI और BharatGen के नए मॉडल्स ने दिखाया कि भारत अब सॉवरेन एआई की दौड़ में सबसे आगे बढ़ रहा है. (Image Credit: Sarvam AI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 20, 2026 at 8:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: देश की राजधानी नई दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से एआई समिट चल रहा है, जिसका पूरा नाम इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 है. इस समिट में दो मुख्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कंपनियों ने अपने नए और पावरफुल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पेश किए हैं. बेंगलुरु स्थित Sarvam AI और BharatGen ने अपने लेटेस्ट LLM को लॉन्च करके पूरी दुनिया को एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि भारत अब एकआई के क्षेत्र में सिर्फ यूज़र नहीं, बल्कि मेकर की भूमिका में भी मजबूती से खड़ा है.

Sarvam AI ने दो नए मॉडल, Sarvam-30B और Sarvam-105B पेश किए, जिन्हें पूरी तरह भारत में ट्रेन किया गया है. ये दोनों मॉडल 2025 में IndiaAI Mission के तहत चुने गए थे और इनका मकसद सरकार, एंटरप्राइज और डेवलपर्स के लिए मल्टीलिंगुअल एआई सॉल्यूशंस उपलब्ध कराना है. कंपनी का फोकस खास तौर पर भारत की डेटा संप्रभुता को मजबूत करने पर है, ताकि संवेदनशील डेटा देश के भीतर ही प्रोसेस हो सके.

दो नए इंडियन एआई मॉडल्स

Sarvam का 30B मॉडल रियल-टाइम बातचीत वाले यूज के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें कम लेटेंसी और कम लागत पर बेहतर परफॉर्मेंस देने पर जोर दिया गया है. यह मॉडल Mixture-of-Experts आर्किटेक्चर पर आधारित है और इसे 16 ट्रिलियन टोकन्स पर प्री-ट्रेन किया गया है. इसमें 32,000 टोकन का कॉन्टेक्स्ट विंडो सपोर्ट मिलता है, जिससे यह ग्लोबल लेवल के कई मॉडल्स को कड़ी टक्कर देता है.

वहीं, Sarvam का 105B मॉडल ज्यादा मुश्किल कामों के लिए तैयार किया गया है. यह मॉडल एडवांस रीजनिंग, लॉन्ग-फॉर्म कंटेंट, कोडिंग और इंडियन लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काफी मजबूत बताया जा रहा है. इसमें 1,28,000 टोकन का बड़ा कॉन्टेक्स्ट विंडो दिया गया है, जो इसे एंटरप्राइज और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे कामों के लिए खास बनाता है.

BharatGen ने NVIDIA के साथ मिलकर बनाया

दूसरी ओर, BharatGen ने अपना Param2 17B MoE एआई मॉडल लॉन्च किया, जिसे NVIDIA के साथ मिलकर डेवलप किया गया है. यह मॉडल भारत का फ्लैगशिप सॉवरेन एआई प्रोजेक्ट माना जा रहा है. Param2 को खासतौर पर भारतीय भाषाओं के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है और इसका इस्तेमाल गवर्नेंस, शिक्षा, हेल्थकेयर, एग्रीकल्चर और एंटरप्राइज सेक्टर में किया जा सकेगा.

BharatGen ने यह भी बताया कि वह अपने एआई मॉडल्स और टूल्स को ओपन-सोर्स करेगा, ताकि डेवलपर्स और कंपनियां इंडिया-सेंट्रित एआई सॉल्यूशंस तैयार कर सकें. समिट के दौरान Sarvam AI के को-फाउंडर और सीईओ प्रत्युश कुमार ने दावा किया कि उनका 105B मॉडल भारतीय भाषाओं में कई बड़े और महंगे ग्लोबल मॉडल्स से बेहतर प्रदर्शन करता है. वहीं, BharatGen के सीईओ ऋषि बल ने इसे भारत के एआई सफर में एक अहम पड़ाव बताया.

TAGGED:

SARVAM AI
SARVAM AI LLM LAUNCH
BHARATGEN PARAM2 AI MODEL
NVIDIA PARTNERSHIP INDIA AI
INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.