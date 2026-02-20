ETV Bharat / technology

India AI Impact Summit 2026: Sarvam AI और BharatGen ने लॉन्च किए इंडियन एआई मॉडल्स

Sarvam AI और BharatGen के नए मॉडल्स ने दिखाया कि भारत अब सॉवरेन एआई की दौड़ में सबसे आगे बढ़ रहा है. ( Image Credit: Sarvam AI )

हैदराबाद: देश की राजधानी नई दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से एआई समिट चल रहा है, जिसका पूरा नाम इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 है. इस समिट में दो मुख्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कंपनियों ने अपने नए और पावरफुल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पेश किए हैं. बेंगलुरु स्थित Sarvam AI और BharatGen ने अपने लेटेस्ट LLM को लॉन्च करके पूरी दुनिया को एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि भारत अब एकआई के क्षेत्र में सिर्फ यूज़र नहीं, बल्कि मेकर की भूमिका में भी मजबूती से खड़ा है. Sarvam AI ने दो नए मॉडल, Sarvam-30B और Sarvam-105B पेश किए, जिन्हें पूरी तरह भारत में ट्रेन किया गया है. ये दोनों मॉडल 2025 में IndiaAI Mission के तहत चुने गए थे और इनका मकसद सरकार, एंटरप्राइज और डेवलपर्स के लिए मल्टीलिंगुअल एआई सॉल्यूशंस उपलब्ध कराना है. कंपनी का फोकस खास तौर पर भारत की डेटा संप्रभुता को मजबूत करने पर है, ताकि संवेदनशील डेटा देश के भीतर ही प्रोसेस हो सके. दो नए इंडियन एआई मॉडल्स Sarvam का 30B मॉडल रियल-टाइम बातचीत वाले यूज के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें कम लेटेंसी और कम लागत पर बेहतर परफॉर्मेंस देने पर जोर दिया गया है. यह मॉडल Mixture-of-Experts आर्किटेक्चर पर आधारित है और इसे 16 ट्रिलियन टोकन्स पर प्री-ट्रेन किया गया है. इसमें 32,000 टोकन का कॉन्टेक्स्ट विंडो सपोर्ट मिलता है, जिससे यह ग्लोबल लेवल के कई मॉडल्स को कड़ी टक्कर देता है.