iPhone Air फ्लॉप: एप्पल सैमसंग, शाओमी, वीवो, ओप्पो सभी ने रोका अल्ट्रा-स्लिम स्मार्टफोन का काम

iPhone Air की कमज़ोर मांग के बाद Apple और कई बड़ी कंपनियों ने ultra slim स्मार्टफोन प्रोजेक्ट रोक दिए, जिससे ये ट्रेंड अचानक स्लो हो गया. ( फोटो क्रेडिट: Apple )

हैदराबाद: एप्पल ने सितंबर 2025 में जब iPhone Air लॉन्च किया था, तब ऐसा लगा था कि एप्पल ने इस सबसे पतले आईफोन को लॉन्च करके स्मार्टफोन मार्केट में एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है और उसके बाद ही सैमसंग के साथ-साथ चीन की कई स्मार्टफोन कंपनियों ने अल्ट्रा-स्लिम स्मार्टफोन बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी. यहां तक कि खुद एप्पल भी iPhone Air 2 पर काम कर रही थी, लेकिन एप्पल समेत सभी कंपनियों ने अल्ट्रा-स्लिम स्मार्टफोन पर काम करना बंद कर दिया है. आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और अब कंपनियां क्या कर रही है. DigiTimes की एक लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone Air की मांग इतनी कम रही कि एप्पल को इसकी प्रोडक्शन को काफी हद तक कम करना पड़ा. इतना ही नहीं, एप्पल ने iPhone Air 2 के लॉन्च पर भी अब असीमित दिनों के लिए टाल दिया है. एप्पल ने iPhone 17 एयर के डिज़ाइन को तो काफी शानदार बना दिया था, लेकिन उसके बाद में स्पेसिफिकेशन्स में कमी कर दी. खासतौर पर कैमरा स्पेसिफिकेशन्स में काफी कमी देखने को मिली. इसका असर ऐसा हुआ कि लोगों ने शुरुआत से ही iPhone Air को नापसंद करना शुरू कर दिया. iPhone Air की बिक्री शुरुआत से ही गिरने लगी. इससे एप्पल और दुनियाभर की स्मार्टफोन कंपनियों को समझ में आया कि यूज़र्स फोन में सिर्फ स्लिम डिज़ाइन ही नहीं, अच्छे स्पेसिफिकेशन्स भी चाहते हैं. Apple की तरफ से हुए बड़े बदलाव iPhone Air की मैन्यूफैक्चरिंग ऑर्डर्स को एंड लाइफसाइकिल लेवल तक घटा दिया गया

Foxconn ने अपनी आईफोन प्रोडक्शन लाइन्स कम की

Luxshare ने प्रोडक्शन पूरी तरह रोक दी

Device के लीड डिज़ाइनर ने कंपनी छोड़ी

iPhone Air 2 की डेवलपमेंट को होल्ड कर दिया गया iPhone Air के लॉन्च होने के बाद एप्पल के द्वारा उठाए गए इन कदमों से साफ समझ में आता है कि एप्पल का अल्ट्रा-स्लिम एक्सपेरीमेंट पूरी तरह से फेल हो गया है. Samsung Galaxy S25 Edge की थिकनेस 5.8mm है. (फोटो क्रेडिट: Samsung)