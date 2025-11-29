ETV Bharat / technology

iPhone Air फ्लॉप: एप्पल सैमसंग, शाओमी, वीवो, ओप्पो सभी ने रोका अल्ट्रा-स्लिम स्मार्टफोन का काम

iPhone Air की कमजोर बिक्री ने पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री को यह समझा दिया कि यूजर्स अब ultra thin फोन्स में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे.

After weak demand for the iPhone Air, Apple and many other major companies stopped their ultra slim smartphone projects, causing this trend to suddenly slow down.
iPhone Air की कमज़ोर मांग के बाद Apple और कई बड़ी कंपनियों ने ultra slim स्मार्टफोन प्रोजेक्ट रोक दिए, जिससे ये ट्रेंड अचानक स्लो हो गया. (फोटो क्रेडिट: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 29, 2025 at 12:19 PM IST

हैदराबाद: एप्पल ने सितंबर 2025 में जब iPhone Air लॉन्च किया था, तब ऐसा लगा था कि एप्पल ने इस सबसे पतले आईफोन को लॉन्च करके स्मार्टफोन मार्केट में एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है और उसके बाद ही सैमसंग के साथ-साथ चीन की कई स्मार्टफोन कंपनियों ने अल्ट्रा-स्लिम स्मार्टफोन बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी. यहां तक कि खुद एप्पल भी iPhone Air 2 पर काम कर रही थी, लेकिन एप्पल समेत सभी कंपनियों ने अल्ट्रा-स्लिम स्मार्टफोन पर काम करना बंद कर दिया है. आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और अब कंपनियां क्या कर रही है.

DigiTimes की एक लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone Air की मांग इतनी कम रही कि एप्पल को इसकी प्रोडक्शन को काफी हद तक कम करना पड़ा. इतना ही नहीं, एप्पल ने iPhone Air 2 के लॉन्च पर भी अब असीमित दिनों के लिए टाल दिया है. एप्पल ने iPhone 17 एयर के डिज़ाइन को तो काफी शानदार बना दिया था, लेकिन उसके बाद में स्पेसिफिकेशन्स में कमी कर दी. खासतौर पर कैमरा स्पेसिफिकेशन्स में काफी कमी देखने को मिली. इसका असर ऐसा हुआ कि लोगों ने शुरुआत से ही iPhone Air को नापसंद करना शुरू कर दिया. iPhone Air की बिक्री शुरुआत से ही गिरने लगी. इससे एप्पल और दुनियाभर की स्मार्टफोन कंपनियों को समझ में आया कि यूज़र्स फोन में सिर्फ स्लिम डिज़ाइन ही नहीं, अच्छे स्पेसिफिकेशन्स भी चाहते हैं.

Apple की तरफ से हुए बड़े बदलाव

  • iPhone Air की मैन्यूफैक्चरिंग ऑर्डर्स को एंड लाइफसाइकिल लेवल तक घटा दिया गया
  • Foxconn ने अपनी आईफोन प्रोडक्शन लाइन्स कम की
  • Luxshare ने प्रोडक्शन पूरी तरह रोक दी
  • Device के लीड डिज़ाइनर ने कंपनी छोड़ी
  • iPhone Air 2 की डेवलपमेंट को होल्ड कर दिया गया

iPhone Air के लॉन्च होने के बाद एप्पल के द्वारा उठाए गए इन कदमों से साफ समझ में आता है कि एप्पल का अल्ट्रा-स्लिम एक्सपेरीमेंट पूरी तरह से फेल हो गया है.

Samsung Galaxy S25 Edge
Samsung Galaxy S25 Edge की थिकनेस 5.8mm है. (फोटो क्रेडिट: Samsung)

एप्पल के नुकसान का इंडस्ट्री पर असर

एप्पल के नुकसान का असर स्मार्टफोन की बाकी इंडस्ट्री पर ही पड़ा है. एप्पल की तरह सैमसंग को भी अपने अपकमिंग अल्ट्रा-स्लिम स्मार्टफोन प्रोग्राम को रोकना पड़ा. iPhone Air से पहले सैमसंग ने भी अपना एक स्लिम डिवाइस लॉन्च किया था, जिसका नाम Samsung Galaxy S25 Edge है. इस फोन की बिक्री भी काफी कमजोर रही, जिससे कंपनी ने अगले साल की Edge वेरिएंट की प्लानिंग को ही कैंसल कर दिया. इसका मतलब है कि जनवरी 2026 में लॉन्च होने वाली सैमसंग की अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज में Galaxy S26 Edge मॉडल लॉन्च नहीं होगा.

एप्पल और सैमसंग के अलावा चीन की स्मार्टफोन कंपनियां जैसे - Xiaomi, Oppo और Vivo भी अल्ट्रा-स्लिम एंड्रॉयड डिवाइस पर काम कर रही थी, लेकिन अब इन कंपनियों ने भी अपने-अपने कामों पर रोक लगा दी है. चीन की इन तीनों स्मार्टफोन कंपनियों का ग्लोबल स्मार्टफोन शेयर काफी बड़ा है, इसलिए उनका पीछे हटना इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा संकेट माना जा रहा है.

एक नज़र: किसने क्या कदम उठाया

ब्रांडअल्ट्रा-स्लिमस्टेट्स
Apple iPhone Air और iPhone Air 2 का प्रोडक्शन कटनेक्स्ट जनरेशन प्लान को देर किया
SamsungGalaxy S25 Edgeनेक्स्ट मॉडल को किया कैंसल
Xiaomiअल्ट्रा-थिन प्रोजेक्टकैंसल
Oppoअल्ट्रा-थिन फोनअसीमित समय के लिए देरी की गई
Vivoअल्ट्रा-स्लिम डिज़ाइन प्लानहटा दिया
Motorola X70 Air, Edge 70प्लान भी भी जारी है

मोटोरोला अपने प्लान पर कायम

एप्पल, सैमसंग, शाओमी, ओप्पो और वीवो जैसी स्मार्टफोन कंपनियों ने अल्ट्रा-स्लिम स्मार्टफोन बनाने का काम रोक दिया है, लेकिन मोटोरोला एकमात्र ऐसी कंपनी है, जो अभी भी अल्ट्रा-स्लिम स्मार्टफोन पर काम कर रही है. कंपनी ने हाल ही में अपने कई नए स्लिम मॉडल्स को चीन, यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों में लॉन्च किए हैं.

आखिर ग्राहक क्या चाहते हैं

एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोग अब सिर्फ पतने फोन्स के पीछे नहीं भाग रहे हैं. अब उन्हें एक अच्छे और पतले डिज़ाइन के साथ-साथ अच्छी ड्यूरेबिलिटी, बैटरी लाइफ, कैमरा और ओवरऑल बैलेंस फोन चाहते हैं. वहीं, अल्ट्रा-स्लिम स्मार्टफोन में कंपनियां इन सभी चीजों को कम कर रही थी, जिसके कारण से इस ट्रेंड को मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया.

