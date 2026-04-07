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जुलाई 2026 से Samsung के स्मार्टफोन्स पर नहीं चलेगा मैसेजिंग ऐप, कंपनी कर रही बंद, जानें क्या करना होगा

Samsung जुलाई 2026 में Samsung Messages App को बंद कर देगा। ( फोटो - Samsung )

सियोल: टेक दिग्गज Samsung अपने इन-हाउस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को बंद करने वाला है, जो उसकी मोबाइल सॉफ्टवेयर रणनीति में एक बड़ा बदलाव है. Samsung द्वारा जारी के ब्लॉग पोस्ट में इस बात की जानकारी दी गई कि डिफ़ॉल्ट Samsung Messages ऐप को जुलाई 2026 तक धीरे-धीरे बंद कर दिया जाएगा, और यूज़र्स को Google Messages को अपने मुख्य टेक्स्टिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. अपनी वेबसाइट पर जारी एक नोटिस में, Samsung ने बताया कि यह ऐप जुलाई 2026 में बंद कर दिया जाएगा. यह उस सर्विस के खत्म होने का संकेत है, जो लंबे समय से Galaxy स्मार्टफ़ोन का एक अहम हिस्सा रही है. यह कदम कंपनी की हालिया डिवाइस रणनीति के अनुरूप है, जिसमें Google के मैसेजिंग सॉल्यूशन को पहले ही प्राथमिकता दी जा चुकी है. Samsung यूज़र्स से आग्रह कर रहा है कि वे सक्रिय रूप से यह बदलाव कर लें. नोटिस में कहा गया है कि, "कंपनी यूज़र्स से आग्रह कर रही है कि वे Google Messages को अपने डिफ़ॉल्ट टेक्स्टिंग ऐप के तौर पर अपना लें." यूज़र्स को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपने डिवाइस के लिए बंद होने वाली ऐप की सही तारीख की पुष्टि करने के लिए Samsung Messages को खुद ही चेक कर सकते हैं. GSM Arena के अनुसार, यह बदलाव एक बड़े इकोसिस्टम एकीकरण को दिखाता है, क्योंकि नए Samsung डिवाइस में Google Messages पहले से ही इंस्टॉल आता है.