जुलाई 2026 से Samsung के स्मार्टफोन्स पर नहीं चलेगा मैसेजिंग ऐप, कंपनी कर रही बंद, जानें क्या करना होगा
Samsung ने अपने डिवाइस यूजर्स को डिफॉल्ट Samsung Messages ऐप से Google Messages ऐप पर स्विच करने के लिए एक नोटिस जारी किया है.
Published : April 7, 2026 at 7:23 AM IST
सियोल: टेक दिग्गज Samsung अपने इन-हाउस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को बंद करने वाला है, जो उसकी मोबाइल सॉफ्टवेयर रणनीति में एक बड़ा बदलाव है. Samsung द्वारा जारी के ब्लॉग पोस्ट में इस बात की जानकारी दी गई कि डिफ़ॉल्ट Samsung Messages ऐप को जुलाई 2026 तक धीरे-धीरे बंद कर दिया जाएगा, और यूज़र्स को Google Messages को अपने मुख्य टेक्स्टिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
अपनी वेबसाइट पर जारी एक नोटिस में, Samsung ने बताया कि यह ऐप जुलाई 2026 में बंद कर दिया जाएगा. यह उस सर्विस के खत्म होने का संकेत है, जो लंबे समय से Galaxy स्मार्टफ़ोन का एक अहम हिस्सा रही है. यह कदम कंपनी की हालिया डिवाइस रणनीति के अनुरूप है, जिसमें Google के मैसेजिंग सॉल्यूशन को पहले ही प्राथमिकता दी जा चुकी है.
Samsung यूज़र्स से आग्रह कर रहा है कि वे सक्रिय रूप से यह बदलाव कर लें. नोटिस में कहा गया है कि, "कंपनी यूज़र्स से आग्रह कर रही है कि वे Google Messages को अपने डिफ़ॉल्ट टेक्स्टिंग ऐप के तौर पर अपना लें."
यूज़र्स को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपने डिवाइस के लिए बंद होने वाली ऐप की सही तारीख की पुष्टि करने के लिए Samsung Messages को खुद ही चेक कर सकते हैं. GSM Arena के अनुसार, यह बदलाव एक बड़े इकोसिस्टम एकीकरण को दिखाता है, क्योंकि नए Samsung डिवाइस में Google Messages पहले से ही इंस्टॉल आता है.
Samsung Galaxy S25 लाइनअप, और Samsung Galaxy Z Fold6 और Samsung Galaxy Z Flip6 जैसे फोल्डेबल मॉडल, Google Messages को डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग एप्लिकेशन के तौर पर सेट करके आते हैं. Samsung ने साफ़ किया कि सभी यूज़र्स पर इसका तुरंत असर नहीं पड़ेगा.
कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, Android 11 या उससे पुराने वर्जन पर चलने वाले डिवाइस Samsung Messages को सपोर्ट करते रहेंगे और सेवा बंद होने से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इससे यह पक्का होता है कि पुराने हार्डवेयर वाले यूज़र्स के लिए यह फ़ीचर काम करता रहेगा.
इसे धीरे-धीरे खत्म किया गया है. GSM Arena की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में Samsung ने अपने खुद के मैसेजिंग ऐप से दूरी बनाना पहले ही शुरू कर दिया था. इसकी शुरुआत Samsung Galaxy S22 सीरीज़ से हुई थी, जिसमें Google Messages को मुख्य विकल्प के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था.
GSM Arena की रिपोर्ट के अनुसार, यह फ़ैसला Samsung के Google के Android इकोसिस्टम के साथ और ज़्यादा तालमेल को दिखाता है, जिससे यूज़र एक्सपीरिएंस बेहतर होता है और मुख्य ऐप्स की डुप्लीकेशन कम होती है. यूज़र्स के लिए, इस बदलाव का मतलब है, एक ऐसे यूनिफ़ाइड मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म को अपनाना जो Rich Communication Services (RCS) जैसे आधुनिक फीचर्स को सपोर्ट करता है.