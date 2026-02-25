ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy S26 Series आज होगी लॉन्च, जानें लाइव स्ट्रीम डिटेल और प्री-रिजर्व ऑफर

Samsung Galaxy Unpacked 2026 में आज Galaxy S26 Series और नए Galaxy AI फीचर्स से उठेगा पर्दा. ( Samsung )

हैदराबाद: सैमसंग आज अपना एनुअल लॉन्च इवेंट आयोजित करने वाला है, जिसका नाम Galaxy Unpacked 2026 है. इस इवेंट को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया के लोग इसे लाइव देख सकते हैं. भारतीय समयानुसार यह इवेंट आज यानी 25 फरवरी 2026 की रात 11:30 बजे से शुरू होगा. कंपनी इस मंच से अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज यानी Galaxy S26 Series को लॉन्च करेगी. रिपोर्ट्स और कंपनी के टीज़र के मुताबिक, इस सीरीज के तहत सैमसंग तीन नए फोन्स को लॉन्च कर सकता है. इनमें Galaxy S26, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 Ultra शामिल हो सकते हैं. हर साल की तरह इस बार भी सैमसंग अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के साथ नए इनोवेशन को पेश कर सकता है. इसमें खास बात यह है कि इस बार कंपनी अपने फोन सीरीज के एआई फीचर्स यानी Galaxy AI के फीचर्स में बढ़ोतरी कर सकता है. कैसे देखें इवेंट अगर आप सैमसंग के इस इवेंट को घर बैठे देखने चाहते हैं तो बता दें कि Galaxy Unpacked 2026 को सैमसंग के आधिकारिक यूट्यूब चैनल, कंपनी की वेबसाइट और Samsung Newsroom पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. जो लोग नए डिवाइस का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए कंपनी ने भारत समेत कई देशों में प्री-रिजर्वेशन भी शुरू कर दिया है. ग्राहक 999 रुपये देकर Galaxy Pre-reserve VIP Pass ले सकते हैं.