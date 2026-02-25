ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy S26 Series आज होगी लॉन्च, जानें लाइव स्ट्रीम डिटेल और प्री-रिजर्व ऑफर

Samsung Galaxy Unpacked 2026 में Galaxy S26 Series, Galaxy AI फीचर्स, One UI 8.5 और प्री-रिजर्व ऑफर पेश होंगे.

Samsung Galaxy Unpacked 2026 will unveil the Galaxy S26 Series and new Galaxy AI features today.
Samsung Galaxy Unpacked 2026 में आज Galaxy S26 Series और नए Galaxy AI फीचर्स से उठेगा पर्दा. (Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 25, 2026 at 2:19 PM IST

हैदराबाद: सैमसंग आज अपना एनुअल लॉन्च इवेंट आयोजित करने वाला है, जिसका नाम Galaxy Unpacked 2026 है. इस इवेंट को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया के लोग इसे लाइव देख सकते हैं. भारतीय समयानुसार यह इवेंट आज यानी 25 फरवरी 2026 की रात 11:30 बजे से शुरू होगा. कंपनी इस मंच से अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज यानी Galaxy S26 Series को लॉन्च करेगी.

रिपोर्ट्स और कंपनी के टीज़र के मुताबिक, इस सीरीज के तहत सैमसंग तीन नए फोन्स को लॉन्च कर सकता है. इनमें Galaxy S26, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 Ultra शामिल हो सकते हैं. हर साल की तरह इस बार भी सैमसंग अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के साथ नए इनोवेशन को पेश कर सकता है. इसमें खास बात यह है कि इस बार कंपनी अपने फोन सीरीज के एआई फीचर्स यानी Galaxy AI के फीचर्स में बढ़ोतरी कर सकता है.

कैसे देखें इवेंट

अगर आप सैमसंग के इस इवेंट को घर बैठे देखने चाहते हैं तो बता दें कि Galaxy Unpacked 2026 को सैमसंग के आधिकारिक यूट्यूब चैनल, कंपनी की वेबसाइट और Samsung Newsroom पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. जो लोग नए डिवाइस का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए कंपनी ने भारत समेत कई देशों में प्री-रिजर्वेशन भी शुरू कर दिया है. ग्राहक 999 रुपये देकर Galaxy Pre-reserve VIP Pass ले सकते हैं.

इस पास के साथ 2,699 रुपये का ई-स्टोर वाउचर मिलेगा, जिसे नए Galaxy S सीरीज़ फोन खरीदते समय इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसके अलावा कंपनी फ्री स्टोरेज अपग्रेड का भी फायदा दे रही है. ऐसे उम्मीद जताई जा रहा है कि इस इवेंट में Galaxy Buds 4 और Galaxy Buds 4 Pro भी लॉन्च किए जा सकते हैं. इसके अलावा One UI 8.5 का फाइनल वर्जन भी पेश किया जा सकता है, जो फिलहाल बीटा में चल रहा है. नए सॉफ्टवेयर अपडेट में बेहतर डार्क थीम, लॉक स्क्रीन विजेट्स और Home Up सपोर्ट जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं.

भरपूर एआई फीचर्स मिलने की उम्मीद

इसके अलावा सैमसंग अपनी नई सीरीज के साथ Perplexity AI को भी जोड़ने जा रही है. इससे पहले कंपनी ने अपने इस फोन सीरीज के साथ Gemini AI और Bixbi के फीचर्स को भी जोड़ रखा है. इसका मतलब साफ है कि इस बार कंपनी ने अपनी नई फ्लैगशिप फोन सीरीज के जरिए यूज़र्स को एआई के कई खास और नए फीचर्स देने का फैसला किया ताकि, लोगों की डेली लाइफ को एआई आसान बना सके.

