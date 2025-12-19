ETV Bharat / technology

Samsung ने लॉन्च किया Exynos 2600, दुनिया का पहला 2nm मोबाइल प्रोसेसर!

Samsung ने Exynos 2600 को पेश किया है, जो 2nm GAA टेक्नोलॉजी पर बना दुनिया का पहला फ्लैगशिप मोबाइल प्रोसेसर बताया जा रहा है. ( फोटो क्रेडिट: Samsung )

हैदराबाद: सैमसंग ने शुक्रवार यानी आज 19 दिसंबर 2025 का अपना एक लेटेस्ट फ्लैगशिप-ग्रेड मोबाइल प्रोसेसर Exynos 2600 को ऑफिशियल तौर पर पेश कर दिया है. यह चिप सैमसंग की इन-हाउस सिलिकॉन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है. कंपनी का दावा है कि यह सिर्फ सैमसंग ही नहीं, बल्कि दुनिया का पहला ऐसा मोबाइल SoC है जो 2 नैनोमीटर GAA टेक्नोलॉजी पर बना है. सैमसंग के मुताबिक, Exynos 2600 में CPU, GPU और NPU को एक ही कॉम्पैक्ट चिप में जोड़ा गया है, जिससे AI और गेमिंग परफॉर्मेंस काफी बेहतर होती है. कंपनी ने संकेत दिए हैं कि यह प्रोसेसर अगले साल की शुरुआत में Galaxy S26 सीरीज़ के साथ डेब्यू कर सकता है. Exynos 2600 में क्या खास है सैमसंग पोस्ट के अनुसार, Exynos 2600 उसकी अब तक की सबसे पावरफुल मोबाइल चिप है, जो Exynos 2500 से ऊपर पोजिशन की गई है. यह Samsung Foundry के 2nm GAA फैब्रिकेशन प्रोसेस पर तैयार की गई है. इसमें सैमसंग का कस्टम आठ-कोर CPU दिया गया है, जिसमें: एक C1 Ultra कोर जिसकी क्लॉक स्पीड 3.8GHz है

तीन C1 Pro कोर 3.25GHz पर काम करते हैं

चार C1 Pro कोर 2.75GHz तक क्लॉक किए गए हैं सैमसंग का कहना है कि इस चिप पर चलने वाले गैलेक्सी डिवाइस में LPDDR5x RAM और UFS 4.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा. GPU और AI में बड़ा अपग्रेड Exynos 2600 में Xclipse 960 डेका-कोर GPU दिया गया है, जो ARMv9.3 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है. इसके साथ इसमें 32K MAC वाला NPU दिया गया है, जो ऑन-डिवाइस AI प्रोसेसिंग को और तेज बनाता है. सैमसंग के मुताबिक, इसमें ARM की SME 2 टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी है, जिससे AI और मशीन लर्निंग ऐप्स ज्यादा तेजी से काम करते हैं. कंपनी का दावा है कि इस चिप से सीपीयू का परफॉर्मेंस करीब 39 प्रतिशत तक बेहतर होगा और पावर एफिशिएंसी भी बेहतर होगी.