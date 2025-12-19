ETV Bharat / technology

Samsung ने लॉन्च किया Exynos 2600, दुनिया का पहला 2nm मोबाइल प्रोसेसर!

Samsung का नया Exynos 2600 प्रोसेसर AI, गेमिंग और सिक्योरिटी के मामले में कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा मोबाइल चिप अपग्रेड है.

Samsung has unveiled the Exynos 2600, which is being touted as the world's first flagship mobile processor built on 2nm GAA technology.
Samsung ने Exynos 2600 को पेश किया है, जो 2nm GAA टेक्नोलॉजी पर बना दुनिया का पहला फ्लैगशिप मोबाइल प्रोसेसर बताया जा रहा है. (फोटो क्रेडिट: Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 19, 2025 at 4:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: सैमसंग ने शुक्रवार यानी आज 19 दिसंबर 2025 का अपना एक लेटेस्ट फ्लैगशिप-ग्रेड मोबाइल प्रोसेसर Exynos 2600 को ऑफिशियल तौर पर पेश कर दिया है. यह चिप सैमसंग की इन-हाउस सिलिकॉन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है. कंपनी का दावा है कि यह सिर्फ सैमसंग ही नहीं, बल्कि दुनिया का पहला ऐसा मोबाइल SoC है जो 2 नैनोमीटर GAA टेक्नोलॉजी पर बना है.

सैमसंग के मुताबिक, Exynos 2600 में CPU, GPU और NPU को एक ही कॉम्पैक्ट चिप में जोड़ा गया है, जिससे AI और गेमिंग परफॉर्मेंस काफी बेहतर होती है. कंपनी ने संकेत दिए हैं कि यह प्रोसेसर अगले साल की शुरुआत में Galaxy S26 सीरीज़ के साथ डेब्यू कर सकता है.

Exynos 2600 में क्या खास है

सैमसंग पोस्ट के अनुसार, Exynos 2600 उसकी अब तक की सबसे पावरफुल मोबाइल चिप है, जो Exynos 2500 से ऊपर पोजिशन की गई है. यह Samsung Foundry के 2nm GAA फैब्रिकेशन प्रोसेस पर तैयार की गई है. इसमें सैमसंग का कस्टम आठ-कोर CPU दिया गया है, जिसमें:

  • एक C1 Ultra कोर जिसकी क्लॉक स्पीड 3.8GHz है
  • तीन C1 Pro कोर 3.25GHz पर काम करते हैं
  • चार C1 Pro कोर 2.75GHz तक क्लॉक किए गए हैं

सैमसंग का कहना है कि इस चिप पर चलने वाले गैलेक्सी डिवाइस में LPDDR5x RAM और UFS 4.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा.

GPU और AI में बड़ा अपग्रेड

Exynos 2600 में Xclipse 960 डेका-कोर GPU दिया गया है, जो ARMv9.3 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है. इसके साथ इसमें 32K MAC वाला NPU दिया गया है, जो ऑन-डिवाइस AI प्रोसेसिंग को और तेज बनाता है. सैमसंग के मुताबिक, इसमें ARM की SME 2 टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी है, जिससे AI और मशीन लर्निंग ऐप्स ज्यादा तेजी से काम करते हैं. कंपनी का दावा है कि इस चिप से सीपीयू का परफॉर्मेंस करीब 39 प्रतिशत तक बेहतर होगा और पावर एफिशिएंसी भी बेहतर होगी.

Samsung Exynos 2600 Specifications
Samsung Exynos 2600 के स्पेसिफिकेशन्स (Image Credit: Samsung)

परफॉर्मेंस और थर्मल कंट्रोल

सैमसंग का कहना है कि Exynos 2600, Exynos 2500 के मुकाबले जनरेटिव AI परफॉर्मेंस में 113 प्रतिशत तक बेहतर है. Ray tracing में 50 प्रतिशत तक का सुधार करता है. गेमिंग के लिए इसमें Exynos Neural Super Sampling टेक्नोलॉजी दी गई है, जो AI के जरिए रिजॉल्यूशन अपस्केलिंग और फ्रेम जेनरेशन करती है.

थर्मल इश्यू को कंट्रोल करने के लिए सैमसंग ने Heat Pass Block टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, जो कंपनी के मुताबिक हीट सिंक जितनी असरदार है और थर्मल रेजिस्टेंस को 16 प्रतिशत तक कम करती है.

कैमरा, डिस्प्ले और सिक्योरिटी

सैमसंग के अनुसार, यह चिप 4K या WQUXGA डिस्प्ले को 120Hz रिफ्रेश रेट तक सपोर्ट करती है. इस चिप के साथ फोन में निम्नलिखित कैमरा सपोर्ट मिल सकते हैं:

  • 320MP सिंगल कैमरा
  • 64MP + 32MP ड्यूल कैमरा सेटअप
  • 108MP वीडियो रिकॉर्डिंग 30fps पर
  • 8K वीडियो 30fps पर एन्कोड और डिकोड

इसके अलावा, Exynos 2600 में हार्डवेयर-बेस्ड Post Quantum Cryptography दी गई है, जो ROM-लेवल सिक्योरिटी के साथ फ्यूचर-प्रूफ प्रोटेक्शन देती है.

Exynos 2600 की मुख्य खूबियां

फीचरडिटेल
प्रोसेसरटेक्नोलॉजी 2nm GAA
CPU8-कोर कस्टम
GPUXclipse 960
AI32K MAC NPU
डिस्प्ले4K, 120Hz
कैमरा320MP तक

किस फोन में सबसे पहले मिलेगा नया चिप

अब मन में सवाल उठ रहा होगा कि सैमसंग का यह नया और फ्लैगशिप चिप, सबसे पहले किस फोन में मिलेगा. सैमसंग ने अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैमसंग Exynos 2600 को जनवरी 2026 में लॉन्च कर सकती है और उसी दौरान सैमसंग का अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन यानी Samsung Galaxy S26 Series भी लॉन्च होगी. ऐसे में शायद कंपनी अपने इस अपकमिंग फ्लैगशिप फोन को Exynos 2600 चिप के साथ लॉन्च कर सकती है.

ऐसे में हो सकता है कि सैमसंग अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज यानी Galaxy S26 Series को कंपनी अलग-अलग देशों में अलग-अलग चिप यानी किसी देश में Exynos और किसी देश में Snapdragon चिप के साथ लॉन्च कर सकती है. ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी कुछ देशों में अपने इस फोन सीरीज को दोनों चिप्स के साथ लॉन्च करें.

यह भी पढ़ें: CES 2026 में Samsung ला रहा कई अनोखे प्रोडक्ट्स, AI से बदल जाएगी डेली लाइफ!

TAGGED:

EXYNOS 2600 DETAILS
SAMSUNG 2NM PROCESSOR
GALAXY S26 CHIPSET
EXYNOS VS SNAPDRAGON
SAMSUNG AI PROCESSOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.