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Ray-Ban Meta Eyewear को टक्कर देने आ रहा है Samsung का Android XR-पावर्ड AI स्मार्ट ग्लास

Samsung ने Galaxy Unpacked Event में इंटेलिजेंट आईवियर लॉन्च किया है, जिसे जेंटल मॉन्स्टर और वारबी पार्कर के साथ मिलकर विकसित किया गया है.

Gentle Monster Samsung Eyewear
Gentle Monster Samsung Eyewear (फोटो - Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 11:56 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: Samsung Electronics ने 'Galaxy Unpacked 2026' में अपना पहला AI-पावर्ड आईवियर पेश किया है, जिसे आईवियर ब्रांड 'जेंटल मॉन्स्टर' और 'वॉर्बी पार्कर' के साथ मिलकर बनाया गया है. यह लॉन्च उन कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है, जिन्हें सबसे पहले 'Google I/O 2026' में दिखाया गया था. इसके साथ ही, Samsung का Galaxy इकोसिस्टम अब मोबाइल फोन से आगे बढ़कर पहनने योग्य आईवियर (वियरेबल आईवियर) तक फैल गया है.

इन चश्मों को रोज़ाना इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है. इनका फ़्रेम हल्का है और प्रोफ़ाइल पतली है, ताकि इन्हें रोज़ पहना जा सके. Samsung ने डिज़ाइन पर जेंटल मॉन्स्टर और वॉर्बी पार्कर के साथ मिलकर काम किया, जिससे दो अलग-अलग स्टाइल तैयार हुए.

जेंटल मॉन्स्टर एडिशन में पतला काला फ़्रेम है, जिसका ऊपरी हिस्सा सीधा और निचले किनारे गोल हैं, जबकि वॉर्बी पार्कर वर्जन में भूरे कलर की ऊपर की ओर मुड़ी हुई ब्रो-लाइन है, जिसे रोज़ाना इस्तेमाल की सुविधा के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है. Samsung का कहना है कि कम्फर्ट को बेहतर बनाने के लिए पार्टनर के सुझावों के आधार पर माथे और कानों जैसे फ़िट पॉइंट्स को बेहतर बनाया गया.

हार्डवेयर और परफॉर्मेंस
इस आईवियर में Qualcomm का Snapdragon AR1 Gen1 चिपसेट लगा है और इसमें विज़ुअल कॉन्टेक्स्ट के लिए एक इन-बिल्ट कैमरा भी है. Samsung का कहना है कि यह डिवाइस एक बार चार्ज करने पर नौ घंटे तक की बैटरी लाइफ़ देता है और इसके चार्जिंग केस से इसे सात बार और पूरा चार्ज किया जा सकता है.

इस आईवियर में Google का Gemini AI असिस्टेंट मिलता है, और यह Android XR प्लेटफ़ॉर्म पर चलता है. Google में Android इकोसिस्टम के प्रेसिडेंट समीर सामत ने कहा कि इस सहयोग का मकसद एक जाने-पहचाने पहनने योग्य डिज़ाइन के ज़रिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कॉन्टेक्स्ट-अवेयर असिस्टेंट की सुविधा लाना है.

Warby Parker Samsung Eyewear
Warby Parker Samsung Eyewear (फोटो - Samsung)

Samsung स्मार्ट ग्लासेस के फीचर्स
सैमसंग ने इस आईवियर के कई मुख्य फीचर्स बताए:

  • मौजूदा पल में बने रहना: मैसेज का सारांश बनाना, जानकारी को ज़ोर से पढ़ना और आवाज़ या इशारों के ज़रिए लाइव अनुवाद की सुविधा देना.
  • संदर्भ को समझना: विज़ुअल जानकारी (जैसे व्हाइटबोर्ड या मीटिंग) को रिकॉर्ड करना और बाद में इस्तेमाल के लिए उसे नोट्स के तौर पर व्यवस्थित करना.
  • रियल-टाइम बातचीत: दिशा-निर्देश देना, मंज़िल तय करना और लाइव अनुवाद में मदद करना.
  • संदर्भ-आधारित सहायता: अलग-अलग कामों से जुड़ी जानकारी को आपस में जोड़ना ताकि बाद की बातचीत में दोहराव कम हो.
  • लाइव विज़ुअल शेयरिंग: यूज़र्स को कॉल के दौरान जो वे देख रहे हैं उसे शेयर करने या अपने नज़रिए से बिना हाथों का इस्तेमाल किए रिकॉर्ड करने की सुविधा देना.

Samsung के मोबाइल एक्सपीरियंस बिज़नेस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वॉन-जून चोई ने कहा कि इस आईवियर का मकसद AI की मदद को रोज़मर्रा के पलों में ज़्यादा स्वाभाविक तरीके से शामिल करना है, ताकि यूज़र्स को हर काम के लिए स्क्रीन पर निर्भर न रहना पड़े.

कंपनी ने कहा कि इसमें दिए गए इन-बिल्ट कंट्रोल और सुरक्षा उपाय इस तरह से बनाए गए हैं, ताकि डिवाइस का सुरक्षित और ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल हो सके.

अपनी नई Galaxy Z सीरीज़ और Galaxy Watch लाइनअप को लॉन्च करने के बाद, स्मार्ट आईवियर Samsung का अपने Galaxy AI इकोसिस्टम को कई तरह के डिवाइस तक फैलाने की दिशा में उठाया गया एक और कदम है.

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