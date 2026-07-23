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Ray-Ban Meta Eyewear को टक्कर देने आ रहा है Samsung का Android XR-पावर्ड AI स्मार्ट ग्लास

हैदराबाद: Samsung Electronics ने 'Galaxy Unpacked 2026' में अपना पहला AI-पावर्ड आईवियर पेश किया है, जिसे आईवियर ब्रांड 'जेंटल मॉन्स्टर' और 'वॉर्बी पार्कर' के साथ मिलकर बनाया गया है. यह लॉन्च उन कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है, जिन्हें सबसे पहले 'Google I/O 2026' में दिखाया गया था. इसके साथ ही, Samsung का Galaxy इकोसिस्टम अब मोबाइल फोन से आगे बढ़कर पहनने योग्य आईवियर (वियरेबल आईवियर) तक फैल गया है.

इन चश्मों को रोज़ाना इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है. इनका फ़्रेम हल्का है और प्रोफ़ाइल पतली है, ताकि इन्हें रोज़ पहना जा सके. Samsung ने डिज़ाइन पर जेंटल मॉन्स्टर और वॉर्बी पार्कर के साथ मिलकर काम किया, जिससे दो अलग-अलग स्टाइल तैयार हुए.

जेंटल मॉन्स्टर एडिशन में पतला काला फ़्रेम है, जिसका ऊपरी हिस्सा सीधा और निचले किनारे गोल हैं, जबकि वॉर्बी पार्कर वर्जन में भूरे कलर की ऊपर की ओर मुड़ी हुई ब्रो-लाइन है, जिसे रोज़ाना इस्तेमाल की सुविधा के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है. Samsung का कहना है कि कम्फर्ट को बेहतर बनाने के लिए पार्टनर के सुझावों के आधार पर माथे और कानों जैसे फ़िट पॉइंट्स को बेहतर बनाया गया.

हार्डवेयर और परफॉर्मेंस

इस आईवियर में Qualcomm का Snapdragon AR1 Gen1 चिपसेट लगा है और इसमें विज़ुअल कॉन्टेक्स्ट के लिए एक इन-बिल्ट कैमरा भी है. Samsung का कहना है कि यह डिवाइस एक बार चार्ज करने पर नौ घंटे तक की बैटरी लाइफ़ देता है और इसके चार्जिंग केस से इसे सात बार और पूरा चार्ज किया जा सकता है.

इस आईवियर में Google का Gemini AI असिस्टेंट मिलता है, और यह Android XR प्लेटफ़ॉर्म पर चलता है. Google में Android इकोसिस्टम के प्रेसिडेंट समीर सामत ने कहा कि इस सहयोग का मकसद एक जाने-पहचाने पहनने योग्य डिज़ाइन के ज़रिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कॉन्टेक्स्ट-अवेयर असिस्टेंट की सुविधा लाना है.