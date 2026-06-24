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Samsung ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे तेज UFS 5.0 स्टोरेज सॉल्यूशन, डबल होगी स्पीड

सैमसंग ने इंडस्ट्री की सबसे तेज UFS 5.0 स्टोरेज सॉल्यूशन तैयार की है, जो ऑन-डिवाइस एआई एप्लिकेशन्स के लिए बेहतर स्पीड और पावर एफिशिएंसी देगी.

The company will begin mass production of UFS 5.0 in the fourth quarter of this year, offering up to 1TB of storage.
कंपनी इस साल की चौथी तिमाही में UFS 5.0 का मास प्रोडक्शन शुरू करेगी, जिसमें 1TB तक स्टोरेज मिलेगा. (Image Credit: Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 24, 2026 at 4:12 PM IST

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हैदराबाद: सैमसंग ने ऑन-डिवाइस एआई एप्लिकेशन्स को और दमदार बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने दुनिया की पहली UFS 5.0 स्टोरेज सॉल्यूशन तैयार कर ली है, जिसे इंडस्ट्री की सबसे तेज मोबाइल स्टोरेज टेक्नोलॉजी बताया जा रहा है. यह नई टेक्नोलॉजी आने वाले स्मार्टफोन्स, वियरेबल्स और एक्सटेंडेड रियलिटी डिवाइसेज में एआई परफॉर्मेंस को नई ऊंचाई दे सकती है.

सैमसंग के मेमोरी प्रोडक्ट प्लानिंग हेड जंगसोक चोई ने बताया कि ऑन-डिवाइस एआई के दौर में स्टोरेज डिवाइसेज अब सिर्फ डेटा सेव करने का जरिया नहीं रहे, बल्कि ये एआई एक्सपीरियंस को परिभाषित करने वाला अहम फैक्टर बन गए हैं.

तेज स्पीड और बेहतर पावर एफिशिएंसी

उनके मुताबिक कंपनी इस सेगमेंट में आगे भी इनोवेशन जारी रखेगी. दरअसल, जेनरेटिव एआई अब क्लाउड से धीरे-धीरे डिवाइस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिससे लोकल प्रोसेसिंग के लिए ज्यादा डेटा की जरूरत बढ़ रही है. यही कारण है कि स्टोरेज अब सिर्फ डेटा रखने का माध्यम नहीं, बल्कि एआई कंप्यूटेशन को सपोर्ट देने वाला कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है.

यह नई UFS 5.0 सॉल्यूशन JEDEC के लेटेस्ट एंबेडेड मेमोरी इंटरफेस स्टैंडर्ड पर आधारित है और इसमें 10.8 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक की बैंडविड्थ मिलती है, जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है. इसकी सीक्वेंशियल रीड स्पीड 10.8 GB/s तक और राइट स्पीड 9.5 GB/s तक जा सकती है, जो पिछली UFS 4.1 स्टैंडर्ड की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा तेज हैं. इसक मतलब है कि अब UFS 5.0 स्टोरेज वाले फोन में बड़ी-बड़ी फाइल्स चुटकी में ट्रांसफर हो जाएगी और एआई डेटा प्रोसेसिंग भी पहले से कहीं ज्यादा तेज होगी.

पावर एफिशिएंसी के मामले में भी सैमसंग ने बड़ी छलांग लगाई है. UFS 5.0 सॉल्यूशन पिछले UFS 4.1 सॉल्यूशन की तुलना में 40% से ज्यादा पावर एफिशिएंट है. इसके लिए क्लॉक गेटिंग और मल्टी-वोल्टेज जैसी नई टेक्नोल़ॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे डेटा ट्रांसफर में लगने वाली पावर काफी कम हो जाती है और डिवाइस की बैटरी लाइफ बेहतर होती है.

कॉम्पैक्ट डिजाइन और मास प्रोडक्शन की तैयारी

डिज़ाइन के लिहाज से भी सैमसंग का यह सॉल्यूशन काफी खास है, क्योंकि कंपनी ने इसे 7.5mm x 13mm x 0.9mm के अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट पैकेज में तैयार किया है, जो पिछले वर्जन से 16.7% छोटा है. इस छोटे साइज़ की वजह से स्मार्टफोन्स, वियरेबल डिवाइसेज और एक्सआर हेडसेट्स जैसे प्रोडक्ट्स में डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी और स्पेस यूटिलाइजेशन दोनों बेहतर हो सकेंगे.

कंपनी ने बताया कि वो इस साल की चौथी तिमाही यानी सितंबर-अक्टूबर 2026 से UFS 5.0 का मास प्रोडक्शन शुरू करेगी. यह स्टोरेज सॉल्यूशन अलग-अलग कैपेसिटी में आएगा, जिसमें 1 टेराबाइट तक का विकल्प भी शामिल होगा.

सैमसंग का कहना है कि वो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स से लेकर एक्सआर हेडसेट्स और एआई वियरेबल्स तक, हर सेगमेंट की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई बढ़ाने की योजना बना रही है. लिहाजा, सैमसंग की नई टेक्नोलॉजी आने वाले समय में ऑन-डिवाइस एआई एक्सपीरियंस को पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ और फास्ट बनाने वाली साबित हो सकती है.

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