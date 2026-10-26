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क्या आपका स्मार्ट टीवी आपके घर की सभी बातें सुन रहा है? एक रिसर्चर के दावे से बढ़ी प्राइवेसी की चिंता!

टीवी कुत्ते के भौंकने और बच्चे के रोने जैसे साउंड इवेंट गिनकर डेटा सैमसंग सर्वर पर भेजता है. ( Samsung )

हैदराबाद: एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर का दावा है कि साल 2025 के सैमसंग टीवी का सॉफ्टवेयर यूज़र्स के देखने की आदतों को ट्रैक करता है और ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकता है. अभी तक इन दावों की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन स्मार्ट टीवी की प्राइवेसी पर लोगों की चिंता बढ़ गई है.

यह क्लेम log4j नाम के ऑनलाइन रिसर्चर ने किया है. यह रिसर्चर रिवर्स इंजीनियर और बग बाउंटी हंटर है. उसने अज़ीब तरह से सटीक यानी उसकी जरूरत के हिसाब से विज्ञापन दिखाए जाने पर टाइज़न (Tizen) ऑपरेटिंग सिस्टम की जांच की. इस जांच की रिपोर्ट को उसने 21 अक्टूबर 2026 को एक्स (X) पर शेयर किया और इसे प्राइवेसी की डरावनी सच्चाई बताया.

उसे टीवी में ऐसा कोड मिला, जो बारीकी से डेटा जमा करने, ऑडियो छांटने, स्क्रीनशॉट लेने और विज्ञापन ट्रैकिंग से जुड़ा है. इसमें उसे डिवाइस पहचानने की तरीका भी मिला. उसे लगता है कि टीवी की सुस्ती भी इस प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई हो सकती है. रिसर्चर ने क्लेम किया है कि एडवर्टाइजिंग आईडी से लोगों को अलग-अलग डिवाइस पर ट्रैक किया जाता है. सैमसंग टीवी की जांच