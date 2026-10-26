क्या आपका स्मार्ट टीवी आपके घर की सभी बातें सुन रहा है? एक रिसर्चर के दावे से बढ़ी प्राइवेसी की चिंता!
रिसर्चर का कहना है कि सैमसंग टीवी सॉफ्टवेयर देखने की आदतें ट्रैक करता है, माइक न होने पर जुड़े साउंडबार से आवाज सुन सकता है.
Published : October 26, 2026 at 9:06 PM IST
हैदराबाद: एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर का दावा है कि साल 2025 के सैमसंग टीवी का सॉफ्टवेयर यूज़र्स के देखने की आदतों को ट्रैक करता है और ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकता है. अभी तक इन दावों की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन स्मार्ट टीवी की प्राइवेसी पर लोगों की चिंता बढ़ गई है.
यह क्लेम log4j नाम के ऑनलाइन रिसर्चर ने किया है. यह रिसर्चर रिवर्स इंजीनियर और बग बाउंटी हंटर है. उसने अज़ीब तरह से सटीक यानी उसकी जरूरत के हिसाब से विज्ञापन दिखाए जाने पर टाइज़न (Tizen) ऑपरेटिंग सिस्टम की जांच की. इस जांच की रिपोर्ट को उसने 21 अक्टूबर 2026 को एक्स (X) पर शेयर किया और इसे प्राइवेसी की डरावनी सच्चाई बताया.
उसे टीवी में ऐसा कोड मिला, जो बारीकी से डेटा जमा करने, ऑडियो छांटने, स्क्रीनशॉट लेने और विज्ञापन ट्रैकिंग से जुड़ा है. इसमें उसे डिवाइस पहचानने की तरीका भी मिला. उसे लगता है कि टीवी की सुस्ती भी इस प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई हो सकती है. रिसर्चर ने क्लेम किया है कि एडवर्टाइजिंग आईडी से लोगों को अलग-अलग डिवाइस पर ट्रैक किया जाता है.
सैमसंग टीवी की जांच
उसने कंप्यूटर विज़न टूल्स का जिक्र किया और कहा कि एक न्यूरल नेटवर्क ट्रैक करता है कि कौन सा वीडियो देखा गया, कौन सा विज्ञापन स्किप हुआ और वीडियो कितना देखा गया. रिसर्चर ने ये भी दावा किया है कि जिन टीवी में माइक नहीं होता, उनमें उसे ऐसी एक्टिविटी दिखी जो साउंडबार या ब्लूटूथ गैजेट जैसे माइक वाले डिवाइस खोजती है, जिनसे रिकॉर्डिंग संभव है.
हगिंग फेस के इंजीनियर Ngxson ने फ्लिपर ज़ीरो (Flipper Zero) से टेस्ट किया. उस टेस्ट में टीवी ने माइक पांच सेकंड चालू करके बंद कर दिया. 23 अक्टूबर 2026 के एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कई घंटों तक माइक दोबारा चालू नहीं हुआ. उनका टीवी रूट किया हुआ था और कई सेटिंग्स बंद थीं, इसलिए आम टीवी अलग व्यवहार कर सकता है.
log4j विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसमें दूसरों के लिए ऐसी रिसर्च का तरीका भी होगा. सैमसंग से पहले LG जैसी स्मार्ट टीवी कंपनियों पर भी जासूसी के आरोप लग चुके हैं. रिसर्चर ने अपनी रिपोर्ट बताते हुए उसमें लास्ट में मजाकिया तौर पर लिखा कि, उसे एक ऐसी कंपनी मिली, जो ग्राहकों की सच में सुनती है. इस मामले में सैमसंग की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है.