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Samsung TV का सॉफ्टवेयर ट्रैक करता है यूजर्स की एक्टिविटीज, शोधकर्ता ने किया दावा

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - Getty Images )

हैदराबाद: रिवर्स इंजीनियर और साइबर सुरक्षा बाउंटी हंटर 'log4j' को अपने 2025 Samsung TV की जांच करने पर पता चला कि उन्हें कुछ ऐसे विज्ञापन दिख रहे हैं, जिन्हें उन्होंने 'अजीब तरह से लक्षित (टारगेटेड) विज्ञापन' बताया. बीते 21 अक्टूबर, 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर की गई पोस्ट में, उसने बताया कि उसे टीवी के Tizen ऑपरेटिंग सिस्टम को रिवर्स-इंजीनियर किया और इसमें 'प्राइवेसी से जुड़ी एक भयानक सच्चाई' का पता लगाया.

log4j ने बताया कि उसे ऐसे कोड मिले हैं, जो विस्तृत टेलीमेट्री, ऑडियो के वर्गीकरण, स्क्रीनशॉट लेने और विज्ञापनों की ट्रैकिंग के लिए अलग-अलग डिवाइस की पहचान करने से जुड़े हैं. Log4j ने यह अनुमान लगाया कि TV के धीमे प्रदर्शन का संबंध यूज़र डेटा की प्रोसेसिंग, और क्रॉस-डिवाइस ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली विज्ञापन ID से हो सकता है.

उसने TV पर चल रहे कंप्यूटर-विज़न प्रोसेसिंग और मॉडल्स का भी ज़िक्र किया. उसके द्वारा बताए गए कोड में एक 'रीजन-स्पेसिफिक कन्वेन्शनल न्यूरल नेटवर्क' शामिल था, जो उनके अनुसार यूज़र के देखने के व्यवहार को ट्रैक करता है—जैसे कि कौन-से वीडियो देखे गए, किन विज्ञापनों को स्किप किया गया, और वीडियो देखने की प्रोग्रेस क्या रही. जिन टीवी में इन-बिल्ट माइक्रोफोन नहीं होते, उन TVs के लिए log4j ने बताया कि उन्हें कुछ ऐसी गतिविधि देखने को मिली, जिसका मकसद ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए माइक्रोफोन वाले कनेक्टेड डिवाइस (जैसे साउंडबार या ब्लूटूथ डिवाइस) का पता लगाना था. वहीं दूसरी ओर, Hugging Face के इंजीनियर ngxson ने बताया कि 'Flipper Zero' के साथ किए गए एक टेस्ट में पता चला कि इस टीवी ने 5 सेकंड के लिए माइक्रोफोन चालू किया और फिर उसे बंद कर दिया.