Samsung Project Moohan हेडसेट की लॉन्च डेट रिवील, इस इवेंट में दिखेगा Android XR का फर्स्ट लुक
Samsung, Google और Qualcomm ने मिलकर एक नया Android XR प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो AI और immersive टेक्नोलॉजी को साथ लाता है.
Published : October 15, 2025 at 11:48 AM IST
हैदराबाद: सैमसंग ने आखिरकार अपने अपकमिंग XR Headset - Project Moohan की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है, जिसका इंतजार सैमसंग के यूज़र्स के साथ-साथ दुनियाभर के यूज़र्स भी बेसब्री से कर रहे थे. सैमसंग अपने इस एक्सआर हेडसेट को वर्ल्ड्स वाइड ओपन गैलेक्सी इवेंट में लॉन्च करेगा. आइए हम आपको सैमसंग के इस अपकमिंग इवेंट की डेट, टाइम और बाकी डिटेल्स बताते हैं.
सैमसंग अपने इस XR हेडसेट - Project Moohan को लॉन्च करने के लिए “Worlds Wide Open” Galaxy इवेंट का आयोजन करेगा. यह इवेंट 21 अक्टूबर को रात 10 बजे ET (यानी भारत में 22 अक्टूबर सुबह 7:30 बजे) आयोजित होगा, जब इस डिवाइस को लॉन्च किया जाएगा. इस इवेंट को आप सैमसंग की वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं. हम भी इस इवेंट का लिंक अपने इस आर्टिकल में अटैच कर रहे हैं. आप चाहे तो इसे यहां से भी देख सकते हैं.
Samsung ने Google और Qualcomm की ली मदद
सैमसंग का यह एक्सआर हेडसेट Android XR प्लेटफॉर्म पर चलेगा, जिसे Samsung ने Google और Qualcomm के साथ मिलकर डेवलप किया है. इस एक्सआर प्लेटफॉर्म में भरपूर एआई (AI Features) फीचर्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. सैमसंग का कहना है कि ये अलग-अलग डिवाइस फॉर्म फैक्टर्स पर काम कर सकता गै. इसका मतलब है कि आपके पास चाहे हेडसेट हो या स्मार्ट ग्लासेस - ये टेक्नोलॉजी हरेक जगह पर फिट हो जाएगी.
सैमसंग ने अपने इस एक्सआर हेडसेट यानी Project Moohan को एक ऐसा प्रोडक्ट बताया है कि यह डेली लाइफ की जिंदगी में ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस को लेकर आता है. Project Moohan नाम के सैमसंग के इस एक्सआर हेडसेट को Victoria Song नाम की एक जर्नलिस्ट ने साल 2024 में ट्राई किया था और अब करीब एक साल बाद सैमसंग इसे लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.
💙 Like this post for exclusive updates and join us at Samsung Galaxy Event on October 21 at 10PM ET, to experience new ways to play, discover, and work.— Samsung Mobile (@SamsungMobile) October 14, 2025
Come meet the first official device on Android XR—Project Moohan. pic.twitter.com/4nhjYj1Q4y
इसकी लॉन्च टाइमिंग पर गौर करें तो यह काफी मजेदार लग रही है, क्योंकि सैमसंग को सबसे ज्यादा और बड़ी टक्कर देने वाली कंपनी Apple भी रिपोर्ट के अनुसार उसी वक्त में अपने Vision Pro Headset का नया वर्ज़न लॉन्च करने वाली है, जिसमें एक फास्ट चिप का इस्तेमाल किया जाएगा. FCC filings में भी एक नया Vision Pro डिवाइस देखा गया है. लेकिन एप्पल अब शायद हेडसेट से आगे बढ़कर स्मार्ट ग्लासेस पर फोकस कर रहा है.
इसका मतलब साफ है कि सैमसंग का यह नया XR Headset - Project Moohan Apple Vision Pro को टक्कर दे सकता है. इसमें सोनी के दो 1.3-इंच 4K OLED ऑन सिलिकॉन डिस्प्ले पैनल्स और Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 चिपसेट दिया जा सकता है.
|फ़ीचर / स्पेसिफिकेशन
|विवरण / अफवाहें
|इवेंट फोकस
|इस इवेंट में और हार्डवेयर डिटेल्स सामने आ सकती हैं
|डिस्प्ले
|सोनी के दो 1.3-इंच 4K OLED ऑन सिलिकॉन पैनल्स का इस्तेमाल होने की खबर
|प्रोसेसर (SoC)
|Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 से लैस
|प्रोजेक्ट कोडनेम
|Project Moohan
|वज़न
|कहा जा रहा है कि यह Apple के हेडसेट से 2 से 3 औंस हल्का होगा
